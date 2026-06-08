Suvlasnik West Hama podnio ostavku zbog gnjusnih optužbi za seksualno uznemarivanje

David Sullivan, 77-godišnji velški milijarder i donedavni supredsjedatelj West Ham Uniteda, s trenutnim je učinkom podnio ostavku na sve funkcije u klubu. Odluka, koju je nazvao "nevjerojatno bolnom", uslijedila je neposredno prije objave zajedničke istrage BBC-ja i The Timesa o nizu "ozbiljnih povijesnih optužbi" za seksualno predatorsko ponašanje, koje Sullivan kategorički poriče. Njegov odlazak gurnuo je ionako uzdrmani klub, koji je upravo ispao iz Premier lige, u još dublju krizu.

Sullivan je u klubu proveo šesnaest godina, a njegovu eru obilježile su brojne kontroverze, od nepopularnog preseljenja sa stadiona Upton Park do stalnih prosvjeda navijača. Ipak, nijedan dosadašnji potres nije se mogao mjeriti s ovim. U službenom priopćenju kluba potvrđeno je da se Sullivan povlači nakon što je "upoznat s predstojećom objavom ozbiljnih povijesnih optužbi", ali i naglašeno da se "nijedna od optužbi ne odnosi na West Ham United ili njegovo poslovanje". Sam Sullivan objasnio je da se povlači kako ne bi postao smetnja klubu u teškom trenutku.

‍- Nakon vrlo pažljivog razmatranja i teška srca, odlučio sam s trenutnim učinkom podnijeti ostavku. Ovo je nevjerojatno bolna odluka, ali donesena je iz ljubavi, poštovanja i odgovornosti prema nogometnom klubu i bazi navijača koji zaslužuju apsolutno jedinstvo i fokus u budućnosti - poručio je Sullivan.

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Najavio je da će "svu energiju i pažnju usmjeriti na borbu protiv lažnih optužbi" te je zaprijetio tužbama za klevetu protiv BBC-ja i svih drugih medija koji prenesu sporne navode.

BBC-jeva istraga otkriva šokantne detalje

Istraga, emitirana u sklopu BBC-jeve emisije "Panorama" pod naslovom "Predator: The Billionaire Football Boss", iznijela je svjedočanstva sedam žena koje Sullivana optužuju da je koristio svoj golemi utjecaj i bogatstvo kako bi ih, u razdoblju od 1980-ih do 2000-ih, prisiljavao na seksualne odnose.

Neke od žena tvrde da su bile vrlo mlade, na početku karijere, kada ih je Sullivan, koji se obogatio u porno industriji, mamio u svoju vilu lažnim poslovnim ponudama. Optužbe navode da su se intervjui za posao, primjerice za poziciju osobne asistentice, pretvarali u zahtjeve za seksualnim uslugama, pri čemu se sugeriralo da je pristanak uvjet za zaposlenje.

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BBC i The Times u ponedjeljak su objavili novi tekst o istrazi nad Sullivanom. Otočki mediji otkrivaju kako je Sullivan priznao da je u 1990-ima platio za seksualni odnos s tinejdžerkom koja je, po njegovim riječima, tada imala 16 ili 16 godina. Sullivan je tada bio u 40-ima, a plaćanje za seks sa 16‑ ili 17‑godišnjacima postalo je protuzakonito tek 2003. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ima kontroverznu prošlost

Sullivan, čije se bogatstvo procjenjuje na više od milijardu eura, karijeru je započeo prodajom pornografskih fotografija, a kasnije je izgradio carstvo koje je uključivalo seks-shopove, erotske časopise i niskobudžetne porno filmove. Još 1982. godine osuđen je zbog stjecanja zarade od prostitucije, no presuda je poništena na žalbenom postupku nakon što je u zatvoru proveo 71 dan.

Istraga je ponovno rasvijetlila i jednu od najbizarnijih epizoda iz njegove medijske prošlosti: rubriku "Countdown to 16" (Odbrojavanje do 16) u njegovim novinama Sunday Sport. Rubrika je 1987. godine objavljivala seksualizirane fotografije 15-godišnje djevojčice, najavljujući objavu njezinih toples fotografija čim napuni 16 godina, što se na kraju i dogodilo.

Skandal oko Sullivana događa se u najgorem mogućem trenutku za West Ham. Klub je nakon četrnaest godina ispao iz Premier lige, a prije Sullivana otišla je i dugogodišnja dopredsjednica Karren Brady. Navijači su mjesecima prosvjedovali protiv uprave, simbolično mašući crvenim kartonima u 16. minuti utakmica, aludirajući na 16 godina Sullivanove vladavine.

Foto: John Sibley/REUTERS

Otkriveno je i da je Engleski nogometni savez (FA) još 2024. godine bio upoznat s optužbama i pokrenuo internu istragu, ali su procijenili da nema osnove za njegovu suspenziju. Privremeno će klub voditi izvršni direktor Karim Virani, a očekuje se da bi svoj udio u vlasništvu uskoro mogao povećati češki milijarder Daniel Kretinsky, koji trenutno drži 27 posto dionica.

Foto: John Sibley/REUTERS