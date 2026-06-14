Suze izbornika Curacaa obišle su svijet: 'Bolji su, nema sramote'

Njemačka je pregazila Curacao 7-1, ali svima je ta mala otočka država ostala u srcu. Nakon izjednačujućeg gola u 21. minuti, na tren su svi vjerovali u čudo. Ova utakmica svakako je bila povijesna za Curacao, samo nastup na SP-u je veliko postignuće i zasigurno su svi ponosni. Zabiti gol velikoj Njemačkoj samo je šlag na tortu.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Ipak, još jedna scena uoči samog početka utakmice obišla je svijet. Legendarni nizozemski trener i izbornik Curacaa, Dick Advocaat, nije mogao zadržati suze kada je vidio svoje momke kako će čuti himnu svoje zemlje na najvećoj nogometnoj pozornici i to protiv tako moćnog protivnika. Uz to, Advocaat je sa 78 godina na leđima postao najstariji izbornik u povijesti Mundijala.

- Nije sramota izgubiti 7-1 od mnogo jačeg protivnika. Njemačka vrijedi 850 milijuna, a Curacao 25 milijuna. Moramo se potruditi da se ničija glava pretjerano ne objesi, ali nisam pretjerano zabrinut zbog toga. To što smo se i kvalificirali je već nevjerojatno i moramo to shvatiti - rekao je emotivni Advocaat.

Malo je nedostajalo da iskusni Nizozemac ne bude dio najvećeg uspjeha u povijesti Curaçaa. Zbog zdravstvenih problema svoje kćeri u veljači je napustio reprezentaciju, ali se nakon poboljšanja njezina stanja vratio 11. svibnja te predvodio momčad na povijesnom Svjetskom prvenstvu.