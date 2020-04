Sva zarada u UFC-u: Stipe ni blizu vrhu, jedna žena u top 25

Do danas su u oktogonu ustabilili mnoga pravila kojima spašavaju borce, koliko god to glupo zvučalo jer se ipak radi o - premlaćivanju, a i honorari su u odnosu na prve UFC-ove epizode porasli. Dok neki od veterana UFC-a danas imaju svoje dvorane ili pak neke druge poslove, današnje 'zvijezde' moći će od zarade bezbrižno živjeti dulje vrijeme.

No, ne cijeni se najviše 'umijeće ratovanja', već je tu više parametara. Kako mnoge stvari danas prelaze u spektakl, Dana White je odlučio dodati malo tog spektakla UFC jer su ipak kečeri u Americi dosta popularni, a i sam show oko njih. To se najbolje vidjelo na primjeru Conora McGregora (31) koji je od mirnog dječačića koji je stigao u UFC ostvariti san stigao do 'lajavog zloglasnog' Irca koji ima najveću zaradu u povijesti organizacije.

Dok se neke legende poput Kena Shamrocka, Garyja Goodridgea i mnogih veterana sporta nalaze daleko od iste onih koji su najbolje zaradili, a vjerojatnu su pretrpjeli i najveću štetu s obzirom na to da je sport u njihovo vrijeme bio 'u povojima' i brutalniji nego danas, primjerice Brock Lesnar koji je imao invaziju iz svijeta kečera na tešku kategoriju isprepletenu s osvajanjem titule i uzimanjem dopinga drži 14. mjesto sa 5 milijuna zarađenih dolara u osam mečeva.

S druge strane, Stipe Miočić je 16 puta ulazio u oktogon, a za to je dobio pola milijuna dolara manje nego spomenuti Brock. U top 25 je tek jedna žena i to očekivano Ronda Rousey koja je u organizaciji imala veliki 'poguranac', a nakon detronizacije je prešla među spomenute kečere gdje će za manje boli uzeti više nego 4 milijuna dolara koje je zaradila od slobodne borbe.

Bilo kako bilo, SPORTbible je predstavio TOP60 u svijetu zarade od UFC-a koje možete pogledati ovdje.

TOP 10 zarada od UFC honorara

20. Stipe Miocic: $4,488,000

10. Junior dos Santos: $5,970,000

9. Donald Cerrone: $6,155,200

8. Mark Hunt: $6,304,000

7. Jon Jones: $7,025,000

6. Georges St-Pierre: $7,037,000

5. Michael Bisping: $7,135,000

4. Anderson Silva: $8,112,000

3. Khabib Nurmagomedov: $8,680,200

2. Alistair Overeem: $9,569,500

1. Conor McGregor: $15,082,000