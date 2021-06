Manjak koncentracije, ali i sportske sreće u ključnim trenutcima seta, koštale su Donnu Vekić u prvom kolu Roland Garrosa protiv Karoline Pliškove. Dvostruke pogreške kojih je imala devet u meču su dva puta došle u krivom trenutku, a Čehinja nije ispuštala prednost do kraja meča koji je trajao sat i 37 minuta.

Donna je prvi set otvorila izgubljenim servisom, ali je to odmah vratila i nakon toga izgledala jako dobro. No, kad Pliškova ima dobar dan na servisu, teško je igrati s njom. Pokazuje to i 18 od 22 poena Čehinje na prvom servisu u prvom setu. Nisu tenisačice uspjele do prednosti breaka sve do trenutka kad je bilo 5-5 u prvom setu.

Tad je servirala Donna i nakon duge borbe te spašene dvije break i neiskorištene gem lopte izgubila servis. Nije se uspjela vratiti iako je dobro krenula s 0:15, izvukla je to čvrsta Čehinja. U nastavku je Donna krenula dobro, ali odlična je bila i Pliškova koja je munjevito servirala.

Obranila je hrvatska tenisačica kod 3-3 i dvije break lopte, ali kod 4-4 to nije uspjela te je izgubila prednost servisa, a sve je dobrim servisom potvrdila Pliškova za pobjedu. U drugom ju kolu očekuje meč protiv bolje iz ogleda Suarez Navarro i Stephens. Tako je nakon ovog meča, a prijašnjeg ispadanja Petre Martić i Ane Konjuh, hrvatska ostala bez predstavnica u singlu na Roland Garrosu.