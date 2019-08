Sve je spremno: Dinamovci su trenirali na Groupama Areni

Nakon dva remija zaredom, nogometaši Dinama stigli su u Budimpeštu gdje ih čeka uzvratni susret trećeg pretkola Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Nenad Bjelica odmorio je najvažnije igrače u utakmici protiv Osijeka i maksimalno pripremio momčad na vruće gostovanje na Groupama Areni koja će krcata dočekati 'modre'. Prva utakmica završila je 1-1.

Dinamo se sprema i na mađarskom terenu kako bi iskusio travnjak na kojemu mora postići pogodak

Dinamo bi trebao igrati napadački, no to neće biti nimalo lako u grotlu Groupama Arene gdje je već i Hrvatska padala ove godine. Kapacitet stadiona od 22.000 mjesta trebao bi biti potpuno popunjen, no brzi gol bi sigurno utišao brojnu publiku i doveo Dinamo na korak od prolaska u playoff Lige prvaka.

- Svi su spremni. Nemam dvojbi, znam kako ćemo početi i kako ćemo igrati - kaže trener Dinama.

Utakmica se igra u utorak od 20 sati, a pobjednik ovog susreta igrat će za ulazak u skupine protiv pobjednika između Maribora i Rosenborga (1-3).

