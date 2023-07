Sve medalje Hrvatske na EI-u: U Krakovu uvjerljivo najuspješniji

Hrvatski sportaši su s pet zlatnih te po četiri srebrne i brončane medalje osvojenima u Krakovu ove treće po redu Europske igre učinili najuspješnijima za našu zemlju dosada.

Na prvim EI 2015. u Bakuu Hrvatska je osvojila 11 medalja, ali samo jednu zlatnu, a na drugima prije četiri godine u Minsku osam odličja, od čega dvije zlatne.

Daleko najuspješnije Europske igre

Krakov je tako postao daleko najuspješniji nastup Hrvatske kako po broju osvojenih medalja tako i po broju zlata.

Najsjajnije odličje su uz Antona Glasnovića, Giovannija Cernogorza i Federica Ravalica, koji su bili najbolji u momčadskom trapu, osvojili još karatist Anđelo Kvesić te taekwondoaši Ivan Šapina, Lena Stojković i Ivana Duvančić.

Srebra su osvojili bacač kugle Filip Mihaljević, boksač Gabrijel Veočić, taekwondoaš Lovre Brečić i muška reprezentacija u zračnoj puški 10m, a bronce taekwondoašice Kristina Tomić, Nika Klepac, taekwondoaš Paško Božić i Antonija Zec u kickboxingu.

Hrvatske medalje na Europskim igrama

EI Baku 2015. (11) zlato: Maša Martinović (karate, preko 68kg); srebro: Jelena Kovačević (karate, do 55kg), Ana Zaninović (tekvondo, do 57kg), Petar Gorša (streljaštvo, trostav 50m), Nikola Obrovac (plivanje, 50 m prsno); bronca: Ana Lenard (karate, do 61kg), Lucija Zaninović (tekvondo, do 49kg), Iva Radoš (taekwondo, preko 67kg), Dominik Etlinger (hrvanje, do 71kg), Vedran Golec (tekvondo, preko 80kg), Josip Bepo Filipi (boks, do 91kg)

EI Minsk 2019. (8) zlato: Lucija Babić (sambo, do 68kg), Ivan Kvesić (karate, do 84kg); srebro: Anđelo Kvesić (karate, preko 84kg); bronca: Toni Filipi (boks, do 91kg), Marko Milun (boks, preko 91kg), Barbara Matić (džudo, do 70kg), Mario Vavro (streličarstvo, složeni luk), Tomislav Pucar (stolni tenis)

EI Krakov 2023. (13) zlato: muška reprezentacija u trapu, Anđelo Kvesić (karate, preko 84kg), Ivan Šapina (tekvondo, do 87kg), Lena Stojković (tekvondo, do 46kg), Ivana Duvančić (tekvondo, do 53kg); srebro: Filip Mihaljević (atletika, bacanje kugle), Gabrijel Veočić (boks, do 80kg), Lovre Brečić (tekvondo, do 63kg), muška reprezentacija, zračna puška 10m; bronca: Kristina Tomić (tekvondo, do 57kg), Nika Klepac (tekvondo, do 73kg), Paško Božić (tekvondo, preko 87kg), Antonija Zec (kickboxing, do 70kg)