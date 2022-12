Sve o drugoj utakmici Hrvatske i Maroka: Kad i gdje igramo, tko sudi i s kojih 11 počinjemo...

Sudbina je odlučila da će Hrvatska na Svjetskom prvenstvu u Katru igrati i prvu i posljednju utakmicu protiv Maroka. Jasno, ulog je puno veći nego u grupnoj fazi - brončana medalja.

SP 1998. u Francuskoj: Hrvatska - Nizozemska 2-1

'Vatreni' su u povijesti SP-a odigrali jednu utakmicu za 3. mjesto, odnosno brončanu medalje i pobijedili Nizozemce predvođene Kluivertom, Bergkampom, Seedorfom, Davidsom... Bio je to do prije četiri i pol godine najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa, sve dok u Rusiji nismo prošli u finale. Teška je to utakmica bila za 'vatrenu' generaciju Miroslava Ćire Blaževića, sanjao se tih dana u Hrvatskoj Lilian Thuram, a naši su svejedno htjeli otići iz Francuske kao pobjednici. I uspjeli su. Robert Prosinečki doveo nas je prednost u 13. minuti, Boudewijn Zenden je izjednačio u 21., a Šuker 14 minuta kasnije zabio za novo vodstvo i, ispostavilo se, konačan rezultat. Hrvatskoj za broncu, a sebi za nagradu najboljeg strijelca (6 golova) Svjetskog prvenstva. Iza sebe je ostavio Christiana Vierija i Gabriela Batistutu koji su zabili po 5 golova. U Rusiji smo imali najboljeg igrača turnira, a u Katru se Livaković bori za Zlatnu rukavicu, a Gvardiol za titulu najboljeg mladog igrača.

Gdje igramo?

Svi smo htjeli da Hrvatska zadnju utakmicu u Katru odigra na Lusailu, ne zato što je najljepši i najveći, već zato što se tamo igra finale. Ovako ćemo s Marokom igrati na stadionu Khalifa International, koji nam je dosad donio sreću. Na njemu smo potopili Kanađane u drugom kolu grupne faze. Poljudska školjka za Khalifu je "mala beba". Školjka stadiona Khalifa International je spektakularna, na nju se može doći čak i vodenim taksijem. Kapacitet joj je 45.416 mjesta, a smještena je na samoj obali. Svaki će gledatelj sa svog mjesta na tribinama imati pogled i na teren i na - more.

U kojem dresu igramo?

Nakon neslavne premijere tamnoplavog dresa, 'vatreni' se vraćaju prvoj garnituri na kojima prevladava bijela boja pa u njemu mogu igrati protiv Marokanaca koji imaju crvene dresove. U bijelim dresovima odigrali smo sve utakmice do polufinala.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Marokanski izbornik uoči utakmice

Znali smo da ćemo biti jedna od najboljih momčadi na ovom prvenstvu. Od prve utakmice nam je to bilo sasvim jasno. Puno je ljudi vjerovalo da će i Hrvatska biti među najboljima. Znamo da imaju veliki snagu, htjeli su nas pobijediti i u prvoj utakmici, oni su bili favoriti. Ali mi smo zavrijedili poštovanje nakon prve utakmice i turnira. Luka Modrić je jedan od najboljih na prvenstvu i željet će u stilu završiti... Znamo da će biti dobra utakmica koja će se gledati. Primijenit ćemo taktiku, naš cilj je pobjeda... Više pročitajte OVDJE.

Dalić uoči utakmice

Ovo je za nas veliko finale. Velika utakmica, borba za medalju. Maksimalan respekt za Maroko koji je jedno od najugodnijih iznenađenja, a oni razmišljaju isto kao i mi pa će igrati s najboljim mogućim sastavom u ovom trenutku kao i mi. Žele biti treći, za jedne i za druge to je veliko finale, a kad pogledamo polufinala - to je bio maksimum za nas i za njih. Ovo je veliko finale maloga svijeta. Više pročitajte OVDJE.

Tko sudi?

Abdulrahman Al-Jassim (35) iz Katra sudit će subotnju utakmicu Hrvatske i Maroka (16:00) za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Pomalo i neočekivano, Fifa je šansu dala domaćem sucu koji je sudio tek jednu utakmicu na ovom SP-u i to još u prvom kolu između SAD-a i Walesa (1-1). Koja se igrala prije gotovo mjesec dana...

Foto: Hasan Bratic/DPA

Al-Jassim, koji je Fifin sudac od 2013. i ovo mu je prvo SP, bio je i u ulozi četvrtog suca u dvoboju Portugala i Urugvaja, a Hrvatskoj još nije imao priliku suditi. Doduše, prije sedam godina u Čileu je sudio hrvatskoj reprezentaciji do 17 godina na SP-u baš protiv Čilea. U toj su reprezentaciji igrali Borna Sosa i Martin Erlić. U sudačkom CV-ju najznačajnija mu je utakmica finale Svjetskog klupskog prvenstva 2019. godine između Liverpoola i Flamenga, dok je godinu kasnije sudio finale AFC Lige prvaka, u kojem su bili Ulsan Hyundai i Persepolis.

Al-Jassimovi će pomoćnici biti sunarodnjaci Taleb Al-Marri i Saoud Almaqaleh, dok su u VAR sobi četiri Brazilca (Claus, Back, Pires, Boschilia) i Čileanac Julio Bascunan koji je bio u istoj ulozi i u prvoj utakmici Hrvatske i Maroka. VAR-om će još upravljati i Nizozemac Van Boekel, Kolumbijac Gallo te Amerikanac Villarreal. Više pročitajte OVDJE.

Početni sastav

Devetorica 'vatrenih' krenuli su svaku utakmicu u Katru od prve minute. To su: Livaković, Juranović, Lovren, Gvardiol, Brozović, Kovačić, Modrić, Kramarić, Perišić. A i Sosa bi bio u tom društvu da zbog viroze nije propustio Japan. Međutim, Dalić bi za utakmicu za broncu mogao promijeniti 'pola' momčadi budući da je najavio da će igrati samo maksimalno spremni. Više pročitajte OVDJE.

Foto: Marko Djurica

Livaković najbolji golman turnira, Gvardiol najbolji mladi igrač SP-a

Hrvatska 'jedinica' Dominik Livaković bori se za titulu najboljeg golmana turnira, a kladionice smatraju da golmani preostalih triju reprezentacija imaju veće šanse od njega za to priznanje. Joško Gvardiol bolje kotira, iako je Enzo Fernandez uvjerljivo najveći favorit za nagradu najboljeg mladog igrača SP-a.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Gdje gledati?

Utakmicu Hrvatska - Maroko možete gledati na Drugom programu HRT-a i platformi HRTi od 16 sati. Kako koristiti tu uslugu pročitajte OVDJE.

