Sve o Kupu: U četvrtfinalu nema kalkulacija. Tko izgubi - ispada!

Četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa donosi tri uzbudljiva dvoboja već ove srijede, dok će posljednjeg polufinalista odlučiti ogled Slaven Belupa i Lokomotive sljedećeg tjedna. Ulog je ogroman jer u ovoj fazi natjecanja nema mjesta za pogreške, igra se samo jedna utakmica.

Posebnu pažnju privlači Jadranski derbi na Rujevici, gdje aktualni osvajač Kupa Rijeka dočekuje Hajduk. Dinamo na Maksimiru ugošćuje najveću senzaciju natjecanja, četvrtoligaša Kurilovec, dok će u Varaždinu snage odmjeriti istoimeni domaćin i Gorica.

Split: Navijači Hajduka fotografiraju se s peharom Rabuzinovo sunce | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Za razliku od nekih prijašnjih izdanja Kupa, sustav natjecanja u četvrtfinalu ne dopušta kalkulacije. Igra se samo jedan susret, a domaćinstvo je određeno otvorenim ždrijebom u kojem nije bilo nositelja. To znači da momčadi nemaju pravo na kiks i moraju dati sve od sebe u 90 minuta kako bi osigurale plasman među četiri najbolje.

Pravila su jasna, ako nakon regularnog dijela utakmice rezultat bude neriješen, igraju se produžeci od dva puta po petnaest minuta. Ukoliko ni tada ne bude pobjednika, o putniku u polufinale odlučivat će izvođenje penala. Momčadima je dopušteno izvršiti pet zamjena unutar devedeset minuta, a u slučaju produžetaka dobivaju pravo na dodatnu, šestu izmjenu.

Jadranski derbi za polufinale

Dvoboj Rijeke i Hajduka (20:00 sati) s pravom nosi epitet derbija ove runde natjecanja. Riječani su u posljednjih pet susreta upisali četiri pobjede, no jedini poraz nanio im je upravo Hajduk u prvenstvenom ogledu. S druge strane, Splićani su se prometnuli u drugu momčad lige sa sedam bodova zaostatka za vodećim Dinamom i ove sezone gaje visoke ambicije u oba natjecanja.

Paralelno s uzbuđenjima na Kvarneru, Dinamo će na Maksimiru (18:00 sati) dočekati Kurilovec, klub iz Treće NL Centar koji je postao prava priča ovosezonskog Kupa. Na svom putu do četvrtfinala izbacili su prvoligaša Istru 1961 i tako ostvarili povijesni uspjeh.

Iako su "modri" apsolutni favoriti, Kup je natjecanje poznato po iznenađenjima i sigurno je da gosti u Zagreb ne dolaze s bijelom zastavom. Ranije poslijepodne, u 17:00 sati, na rasporedu je i dvoboj Varaždina i Gorice, dvaju klubova koji također vide svoju priliku za proboj u samu završnicu i borbu za trofej.