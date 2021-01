Hassan Moustafa i IHF su pobijedili. U utakmici u kojoj je korona virus bio glavni protivnik prvi čovjek Međunarodne rukometne federacije, kako je i obećao, doveo je rekordne 32 reprezentacije u svoju domovinu gdje će se od 13. do 31. siječnja igrati 27. rukometno prvenstvo svijeta. Prvo s tolikim brojem sudionika, ne i svi planirani jer Sj. Makedonija i Švicarska zamijenili su pet do 12 koronom poharanu Češku i SAD, ali većini za rukomet previše jer i s 24 tu je bilo previše egzotike. No Moustafa je već puno puta dokazao suprotno, pa će probati i ovo.

Trebao je to biti spektakl ili, kako je Moustafa htio i najavio, najbolje prvenstvo ikada, no sila je htjela da to bude najtužnije i najtiše prvenstvo ikada jer publike, unatoč svim naporima i smanjenjima kapaciteta, neće biti. A da kapetani nisu digli glas... Šteta, jer već bi danas na utakmici otvaranja Egipta i Čilea (18:00, RTL 2) sa 17.000 tisuća navijača u Kairu to bila nova velika rukometna slika i poruka.

Nakon šest godina i Katara SP će se opet igrati izvan Europe, treći put na afričkom kontinentu i drugi u Egiptu. Prvi je bio 1999. godine, baš kada je Moustafa došao na čelo IHF-a, a šest godina kasnije u Tunisu gdje je Hrvatska igrala i izgubila finale od Španjolske. Sjećamo se još uvijek onih 40 primljenih golova...

Egipćani su pripremili četiri dvorane za ukupno osam skupina, dakle u svakoj će se igrati po dvije. U Kairu je najveća dvorana (17.000), malo izvan samog grada dvostruko manja (7.500), a u drugom predgrađu Kaira, u Gizi, dvorana imena "Dr. Hassan Moustafa" u koju bi inače stalo 5200 ljudi. Najmanja je u Aleksandriji (5000) gdje će uvodnu skupinu igrati Hrvatska protiv, redom, Japana, Angole i Katara, sve u 18 sati, i ta se dvorana jedina neće koristiti za utakmice drugog kruga, ali hoće, pak, za jedno četvrtfinale koja su na rasporedu 27. siječnja. Polufinala 29. i finale 31. igraju se, naravno, u Kairu.

Iz svake skupine u drugi krug prolaze po tri reprezentacije koje će formirati četiri nove grupe s po šest reprezentacija, bodovi se, jasno, prenose, a, uz očekivana četiri, Hrvatska se u nastavku križa sa skupinom D s aktualnim svjetskim prvacima Dancima, Bahreinom, Argentinom i DR Kongom. Iz tih novoformiranih skupina dvije prvoplasirane reprezentacije idu u četvrtfinale u kojem očekujemo da će biti i Hrvatska, a bude li, potencijalni protivnik dolazi iz skupina G i H gdje su Slovenija, Egipat, "momčad Ruskog rukometnog saveza", oslabljena Švedska, Bjelorusija... Realnost kaže da imamo sve složeno za polufinale.

Ona druga, teža realnost, kaže da će samo najbolji, najširi i najzdraviji uspjeti izdržati devet utakmica u 17 dana, odnosno svaki drugi dan. Pomaka na tom polju još nema, na žalost igrača. Njih, usput, svaki treći dan čeka muka i obaveza testiranja, tj. trotjedni život u sportskom zatvoru, koji će za razliku od onog rukometašica u hladnoj Danskoj, u toplom Egiptu i hotelima u kojima unutra i izvan ne nedostaje ništa, biti podnošljiviji i ugodniji. Pa tko izdrži...

Skupina A

15. siječnja:

18:00 Njemačka – Urugvaj

20:30 Mađarska – Zelenortski otoci

17. siječnja:

18:00 Zelenortski otoci – Njemačka

20:30 Mađarska – Urugvaj

19. siječnja:

18:00 Urugvaj - Zelenortski otoci

20:30 Mađarska – Njemačka

Skupina B

15. siječnja:

18:00 Španjolska – Brazil

20:30 Tunis – Poljska

17. siječnja:

18:00 Tunis – Brazil

20:30 Poljska – Španjolska

19. siječnja:

18:00 Španjolska – Tunis

20:30 Brazil – Poljska

Skupina C

15. siječnja

15:30 Katar - Angola

18:00 Hrvatska – Japan

17.siječnja

15:30 Katar – Japan

18:00 Angola – Hrvatska

19. siječnja

15:30 Japan – Angola

18:00 Hrvatska - Katar

Skupina D

15. siječnja:

18:00 Argentina – DR Kongo

20:30 Danska – Bahrein

17. siječnja:

18:00 Argentina – Bahrein

20:30 DR Kongo – Danska

19. siječnja:

18:00 Bahrein – DR Kongo

20:30 Danska – Argentina

Skupina E

14. siječnja

18:00 Austrija – Švicarska

20:30 Norveška – Francuska

16. siječnja

18:00 Austrija – Francuska

20:30 Švicarska – Norveška

18. siječnja:

18:00 Francuska – Švicarska

20:30 Norveška – Austrija

Skupina F

14. siječnja:

18:00 Alžir – Maroko

20:30 Portugal – Island

16. siječnja:

18:00 Maroko – Portugal

20:30 Alžir – Island

18. siječnja:

18:00 Portugal – Alžir

20:30 Island – Maroko

Skupina G

13. siječnja:

18:00 Egipat – Čile

14. siječnja:

20:30 Švedska – Sj. Makedonija

16. siječnja:

18:00 Egipat – Sj. Makedonija

23:30 Švedska – Čile

18. siječnja:

18:00 Sj. Makedonija – Čile

20:30 Švedska – Egipat

Skupina H

14. siječnja

15:30 Bjelorusija – Rusija

18:00 Slovenija – Južna Koreja

16. siječnja

15.30 Bjelorusija – Južna Koreja

18:00 Rusija – Slovenija

18. siječnja

15:30 Južna Koreja – Rusija

18:00 Slovenija - Bjelorusija

Skupina I

21. siječnja:

A1 – B2

B1 – A2

A3 – B2

23. siječnja:

A2 – B3

B2 – A1

A3 – B1

25. siječnja:

B1 – A1

B2 – A2

B3 – A3

Skupina II

21. siječnja:

C1 – D2

D1 – C2

C3 – D2

23. siječnja:

C2 – D3

D2 – C1

C3 – D1

25. siječnja:

D1 – C1

D2 – C2

D3 – C3

Skupina III

20. siječnja:

E1 – F2

F1 – E2

E3 – F2

22. siječnja:

E2 – F3

F2 – E1

E3 – F1

24. siječnja:

F1 – E1

F2 – E2

F3 – E3

Skupina IV

20. siječnja:

G1 – H2

H1 – G2

G3 – H2

22. siječnja:

G2 – H3

H2 – G1

G3 – H1

24. siječnja:

H1 – G1

H2 – G2

H3 – G3

27. siječnja - četvrtfinale

II1 – IV2

IV1 – II2

I1 – III2

III1 – I2

29. siječnja - polufinale

31. siječnja - finale i utakmica za broncu