SVE SE CRVENI U Rusiji je bilo ukupno četiri isključenja, a sada su tri pokazana u prvom susretu

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., čiji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, započelo je na način koji će se dugo pamtiti, no ne samo zbog nogometa. Domaćin Meksiko je na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju svladao Južnu Afriku 2-0, no utakmicu je obilježio povijesni disciplinski kaos s tri crvena kartona, što se nikada prije nije dogodilo na otvaranju Mundijala.

Više isključenja nego golova

Meksiko je furiozno ušao u susret i poveo već u devetoj minuti golom Juliana Quiñonesa. Domaćini su dominirali, no potvrda pobjede stigla je u drugom poluvremenu. Nadu Južnoafrikanaca da se mogu vratiti u utakmicu počeo je gasiti sudac Wilton Sampaio u 49. minuti, kada je izravnim crvenim kartonom kaznio Sphephela Sitholea zbog prekršaja kojim je spriječio čistu priliku za gol.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Pobjedu Meksika potvrdio je Raúl Jiménez u 67. minuti, no drame tu nisu prestale. U 84. minuti, nakon intervencije VAR-a, isključen je i drugi igrač Južne Afrike, Themba Zwane, zbog udaranja protivnika bez lopte. Da bizarna večer bude potpuna, u sudačkoj nadoknadi pocrvenio je i meksički branič Cesar Montes, također zbog sprječavanja izgledne prilike za pogodak. Utakmica je tako završila s više crvenih kartona nego postignutih golova.

Ovaj neslavni rekord postavlja ton za ostatak turnira, a o koliko se bizarnoj situaciji radi najbolje govori usporedba s prethodnim natjecanjima. Naime, na cijelom Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine pokazana su tek četiri crvena kartona. Isti broj isključenja viđen je i četiri godine ranije u Rusiji.

To znači da je već nakon prve utakmice prvenstva 2026. godine dosegnuto gotovo 80 posto "crvene kvote" s dva prethodna Mundijala. Štoviše, ovo je bio prvi put od Svjetskog prvenstva 1998. godine i utakmice Danska - Južna Afrika da su na jednom susretu pokazana tri izravna crvena kartona. Prethodni rekord za otvaranja prvenstava držala je utakmica iz 1990., kada je Kamerun s dva igrača manje šokirao tadašnjeg prvaka Argentinu i na kraju slavio 1-0.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Rekorderi grubosti: Bitka za Nürnberg i SP u Njemačkoj

Iako su tri isključenja na otvaranju presedan, apsolutni rekord po broju crvenih kartona na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva i dalje čvrsto drži susret osmine finala iz 2006. godine između Portugala i Nizozemske. Ta utakmica, poznata kao "Bitka za Nürnberg", ušla je u anale kao najgrublji dvoboj u povijesti Mundijala. Ruski sudac Valentin Ivanov tada je pokazao nevjerojatnih 16 žutih i četiri crvena kartona. Isključeni su bili Costinha i Deco za Portugal te Khalid Boulahrouz i Giovanni van Bronckhorst za Nizozemsku. To Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. ujedno je i rekorder po ukupnom broju isključenja na jednom turniru. Ukupno je čak 28 igrača moralo prijevremeno napustiti teren.

*Uz korištenje AI-a