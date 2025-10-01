Obavijesti

Sve što niste znali o VAR-u: Evo zašto suci ne smiju istupati, koje su uloge tehničara i AVAR-a...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Šibenik: Testiranje VAR tehnologije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Odluke komentiraju igrači, treneri, predsjednici, stručnjaci i “stručljaci”, a samo suci šute. Nije ni čudno što je nastala atmosfera linča u kojoj su "osuđeni" ljudi koji su profesionalno radili svoj posao, i to dobro

"Selo gori, a sudačka organizacija se češlja" - tako bismo u šali mogli opisati posljednju VAR aferu koja je potresla hrvatski nogomet, pa i šire. Afera je uzdrmala javnost kao rijetko koja ranije, a na koncu od cijele priče nije ispalo ništa. Sve je bilo čisto, nitko nije oštećen, i što je najbolje, to je bilo jasno odmah, još za vrijeme utakmice. Riječ je, naravno, o dvoboju Hajduka i Lokomotive te o potencijalnom zaleđu Marka Livaje kod prvoga gola 'bilih'.

