Sve što trebate znati o novoj sezoni F1: Verstappen i McLaren brane titule, a Ferrari ih sanja...

Nakon 98 dana duge zimske pauze ispunjene mrakom i hladnoćom, konačno je vrijeme za novu utrku Formule 1. Prva stanica ovogodišnjeg kalendara je Melbourne, najveći i najmnogoljudniji grad savezne države Victorije i domaćin Velike nagrade Australije. S najbolje startne pozicije u nedjeljnju utrku krenut će Lando Norris, a samo je 11 različitih država bilo domaćin prve utrke sezone, a upravo je u Australiji, na stazi Albert Park, najčešće bio početak, čak 23 puta.

Ipak, posljednjih je godina karavana Formule 1 odlazila u Bahrein na početak sezone. To je bilo logično razmišljanje tijekom pandemije koronavirusa, kada je Bahrein pružao najpogodnije uvjete za prihvat tolikog broja ljudi zbog ograničenih mjera putovanja i samoizolacije. Australija je zadnji put bila domaćin prve utrke 2020. godine, ali je ona otkazana samo nekoliko sati prije prvog slobodnog treninga zbog pandemije.

Zastave se spuštaju i više nema skrivanja brzine, testiranja novih dijelova i podešavanja bolida. Kako se šuška u "paddocku", aktualni konstruktorski prvak McLaren favorit je za obranu titule. Podsjetimo, ekipa iz Wokinga lani je osvojila prvu titulu nakon čak 26 godina, kada su ih do vrha vodili dvostruki svjetski prvak Mika Hakkinen i David Coulthard u McLaren MP4/14 bolidu, kojeg je dizajnirao legendarni Adrian Newey (66).

Legenda napustila Red Bull

Upravo je ovaj britanski genijalac za aerodinamiku bio jedna od glavnih priča u prošloj sezoni. Newey je nakon čak 18 godina odlučio napustiti Red Bull. Te davne 2006. godine, Red Bull je namamio Neweyja s godišnjom plaćom od 10 milijuna dolara, ali i velikim obećanjem. Newey je postao središnja figura u projektu, dobio je razriješene ruke i od Red Bulla stvorio ozbiljnu, konkurentnu ekipu, koja je obilježila utrkivanje u Formuli 1 u 21. stoljeću.

Ipak, tenzije u Red Bullu ostavile su traga, Newey se zasitio svoje okoline i napustio je ekipu. Bio je to šok za šefa Red Bullove F1 ekipe, Christiana Hornera, a Newey si je dao vremena u odabiru nove ekipe.

Mnogi su ga vidjeli u Ferrariju. Iako je u Formuli 1 od 1980. godine, 66-godišnji dizajner automobila nikad nije bio u Ferrariju. Talijanska je ekipa dovela i sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona, ali se idealni scenarij za Netflixove redatelje nije ostvario. Jer Ferrari nije jedina ambiciozna ekipa s velikim resursima. Formula 1 je svijet bogataša, a jako je malo onih koji raspolažu bogatstvom kao kanadski biznismen Lawrence Stroll (65), vlasnik Aston Martin F1 za koji uz dvostrukog svjetskog prvaka Fernanda Alonsa (44) vozi i njegov sin Lance (26). Newey je prvi radni dan u Aston Martinu imao 1. ožujka, a potpuno je posvećen dizajniranju bolida za 2026. godinu.

Formulu 1 čeka revolucija

Tada u Formuli 1 nastupa velika promjena. Naime, ovo je zadnja sezona aktualnih tehničkih pravila. Međunarodna automobilistička federacija (FIA) stalno traži nove načine za inovaciju sporta i donijela je promjene kako bi utrke bile napetije, bolidi agilniji, manji i lakši, a sport održiviji. Novi bolidi bit će oko 30-ak kilograma lakši (minimalna težina od 768 kg), međuosovinski razmak smanjen je za 200 mm na ukupno 3400 mm, a prednje krilo će biti kraće za 100 mm.

FIA najavljuje kako će novi bolidi imati čak 55 posto manje otpora zraka, što bi u teoriji trebalo rezultiralo manjim opterećenjem bolida u zavojima i većim brzinama na ravnim dijelovima staze. Novi bolidi imat će i pomična prednja te stražnja krila, pomoću kojih će moći mijenjati konfiguraciju aerodinamike kako im odgovara ovisno o situaciji na stazi. Ovaj sustav aktivne aerodinamike zamijenit će famozni DRS (sustav smanjenja odmora), a vozači će imati "Z-mode" i "X-mode".

"Z-mode" je standardni način rada, s otvorenim elementima krila i ciljem da se postignu veće brzine u zavojima, dok "X-mode" dozvoljava veću brzinu na ravnim dijelovima zahvaljujući promjeni kuta zakrilaca na prednjem i stražnjem krilu. Tu nije kraj promjena, F1 također smanjuje širinu prednjih guma za 25 mm, a stražnjih za 30 mm, što će značiti gubitak od oko pet kilograma težine na bolidima.

Novi motori imat će smanjenju snagu hibridne jedinice s 550-560 kW na 400 kW, međutim, pogonske će jedinice imati znatno povećanu snagu s 120 kW na 350 kW, gotovo tri puta više! Energija kočenja udvostručena je na 8.5 MJ po krugu. Bolidi će koristiti 100-postotno održivo gorivo.

Nova ekipa u Formuli 1, dolazi i Audi...

Zbog svega toga u Formulu 1 ulazi automobilistički gigant Audi, koji preuzima Sauberovu ekipu i infrastrukturu, ali će i proizvoditi vlastite motore (za razliku od većine njihovih cestovnih automobila)! Sauber je, podsjećamo, na Ferrarijevim motorima, ali završava to partnerstvo. U oktanski cirkus ulazi i američki automobilistički gigant Ford, koji će s Red Bullom raditi na pogonskoj jedinici.

Honda je na kraju "okrenula ploču" i najavila ostanak u sportu. Podsjetimo, Honda i Red Bull dogovorili su prekid suradnje još 2022. godine, ali je japanski proizvođač obećao kako će pomagati ekipi u razvoju motora sve do 2025. godine. Kao i ranije spomenutog Neweyja, Hondu su namamili milijuni Astona Martina i od 2026. će biti njihov proizvođač motora.

U 2026. ćemo gledati i jednu novu ekipu. Američki automobilistički gigant General Motors ulazi u Formulu 1 pod brendingom Cadillac, a Amerikanci će prve dvije sezone koristiti Ferrarijeve motore. Za razliku od Audija koji preuzima postojeću ekipu, Cadillac je krenuo od nule u Formuli 1.

Čak šest 'rookieja'

Novi vozač Mercedesa Kimi Antonelli (18) položio je vozački ispit samo nekoliko tjedana prije prve utrke u Bahreinu. Štoviše, još je prošle godine imao svoje prve kilometre u Formuli 1. U Mercedesu su se odlučili za radikalni potez, legendarnog Hamiltona zamijenili su tek jedva punoljetnim vozačem koji nema iskustvo, a šef "srebrnih strijela" Toto Wolff dao je sve od sebe da namami Verstappena u svoju ekipu. To mu nije pošlo za rukom, tako da je Toto odlučio angažirati "novog Verstappena", mladića iz Italije kojeg mnogi smatraju ogromnim talentom.

Francuski vozač Isack Hadjar (20) novi je adut Red Bullove "B ekipe", RB-a. Red Bullov savjetnik Helmut Marko prozvao ga je "Mali Prost" zbog njegovog brzog razmišljanja i smisla za humor. Prošle je godine bio viceprvak. u F2 prvenstvu, dok je Antonelli završio šesti u poretku.

Naslov je otišao u ruke Gabriela Bortoleta (20), prvog Brazilca sa stalnim mjestom na gridu (Pietro Fittipaldi je bio zamjenski vozač u dvije utrke 2020. godine) još od Felipea Masse i 2017. godine. Bortoleto je jedan od rijetkih, točnije samo četvorice vozača, koji se može pohvaliti s osvajanjem F2 i F3 titule u dvije uzastopne i uz to debitantske sezone! Nalazi se u elitnom društvu s F1 vozačima Charlesom Leclercom, Georgeom Russellom i Oscarom Piastrijem, a i jedini je vozač . Inače, Bortoleto je i štićenik Fernanda Alonsa, čija se menadžerska agencija bavi njegovom karijerom. Bortoleto je potpisao višegodišnji ugovor sa Saudijem.

Tu je i Jack Doohan (22), sin svjetskog prvaka u klasi 500cc i legende MotoGP-a Micka Doohana, koji je zamijenio Estebana Ocona u Alpineu. A Oliver Bearman (19), tehnički gledano, više nije ''rookie", Englez je zapravo debitirao prije godinu dana, kada je uskočio kao hitna zamjena za Carlosa Sainza u Ferrari.

Najiskusniji među njima je Liam Lawson (23). Novozelanđanin debitirao je u Formuli 1 još 2023. godine kada se ozlijedio Daniel Ricciardo. Dobrim je vožnjama privukao Red Bullovu pažnju, a u Milton Keynesu nisu htjeli nastaviti sa Sergijom Perezom (35). Lawson je u svojoj karijeri odvezao već 11 utrka, a ponovno smo ga gledali krajem 2024. godine.

Promjene u Kalendaru

Promjena u kalendaru u odnosu na prošlu sezonu - nema! Istaknimo kako u prvih šest tjedana sezone imamo čak pet utrka, a domaćini sprint utrka bit će Kina (21. do 23. ožujka), SAD (2. do 4. svibnja), Belgija (25. do 27. srpnja), Brazil (7. do 9. studenoga) i Katar (28. do 30. studenoga). Sezona opet završava na Arapskom poluotoku, točnije, u Abu Dhabiju 7. prosinca.

Nova pravila za 2025. godinu

S obzirom na to kako je naglasak Formule 1 na novoj eri tehničkih i sportskih pravila u 2026. godini, ove zime nismo vidjeli značajne promjene na bolidima. Štoviše, ovogodišnji su bolidi više evolucije prošlosezonskih, nego potpuno nove jurilice. Ove se sezone najveća promjena odnosi na prednja i stražnja krila.

Prošle je godine McLaren bio u središtu javnosti zbog "fleksibilnih krila" koji su se savijali pod opterećenjem i time razvijali brzinu. Prema novim pravilima, glavni element krila više se ne smije savijati više od šest milimetara pod opterećenjem, a gornji preklop ne smije imati pomak veći od sedam milimetara.

Uvedeni su i sustavi za hlađenje vozača, koji će se koristiti u utrkama koje FIA proglasi opasnima zbog iznimno visoke temperature zraka (to će biti u slučaju temperature iznad 31 stupnja). U tom slučaju, minimalna težina bolida automatski se povećava za 5 kg kako bi se kompenzirala masa opreme za hlađenje i vanjske baterije. Sustav, koji proizvodi Chillout Motorsports, sastoji se od vatrootporne potkošulje s cijevima kroz koje teče rashladna tekućina. Trenutačno sustav nije obavezan, ali će težinski limit i dalje biti primjenjiv, uz 500g balasta u kokpitu. Od 2026., sustav će biti integriran i obavezan.

Više nema dodatnog boda, posebno pravilo za Monaco

Ima i manje promjene u bodovanju. Vozači više neće moći osvojiti dodatni bod za najbrži krug utrke. To je pravilo bilo na snazi od 2019. godine, ali je FIA odlučila stati tome na kraj zbog manipulacije pravila. Primjerice, Red Bull je lani poslao Daniela Ricciarda, koji je vozio bolid "B ekipe" u boks na kraju utrke kako bi namjerno postavio najbrži krug (vozači izvan top 10 nisu mogli osvojiti dodatni bod) i time oduzeo dodatni bod Maxu.

Zanimljivo, VN Monaka sada ima posebnu regulaciju koja nalaže minimalno dva zaustavljanja u boksu. U suhim uvjetima, vozači moraju koristiti dvije različite smjese guma, a ukupno tri seta guma tijekom utrke. Cilj je poticanje dinamičnije utrke.

FIA je uvela i strože kazne, uključujući novčane i suspenzije, za uvredljive izjave, geste i komentare vozača, uključujući i one političke ili religiozne prirode. Prvi prekršaj donosi kaznu od 40.000 eura, drugi 80.000 eura i uvjetnu suspenziju, a treći 120.000 eura, jednomjesečnu suspenziju i oduzimanje bodova. Formula 1 želi ovime smanjiti neprimjereno ponašanje i uvrede.

Lista vozača i konstruktora

Alpine

Pierre Gasly (29)

Jack Doohan (22)

Ekipa Alpinea prošla je, malo je rečeno, kroz tektonske promjene. Naime, iz ekipe su od 2020. redom odlazili; bivši šef Cyril Abiteboul (otišao nakon tranzicije ekipe iz Renaulta u Alpine), bivši šef Davide Brivio, još jedan bivši šef Marcin Budkowski, neizvršni direktor i savjetnik Alain Prost, izvršni direktor Laurent Rossi, bivši šef Otmar Szafnauer, sportski direktor Alan Permane, tehnički direktor Pat Fry, njegov nasljednik Matt Harman, glavni inženjer aerodinamike Dirk de Beer, savjetnik Bob Bell te bivši šef Bruno Famin.

To su sve ključni ljudi koji su kao na traci dolazili i odlazili iz ekipe u posljednjih pet godina. I oni su glavni odgovorni što Alpine, koji je 2019. najavljivao "plan od 100 utrka" nakon kojih bi se trebali boriti za postolja i pobjede, sada u slobodnom padu i bez perspektivne budućnosti u Formuli 1.

A veliki je udarac za francuskog konstruktora i činjenica kako je Renault odlučio obustaviti proizvodnju pogonskih jedinica od 2026. godine. Iako to nije prvi put da se francuski automobilistički div odlučio za takav potez, Renault je time odao kakve su mu ambicije u Formuli 1. I to u doba novih motora koji su namamili nekoliko novih dobavljača u sport.

Unatoč turbulentnim okolnostima i užasnom početku lanjske sezone, Alpine se stabilizirao kroz sezonu i završio šesti u prvenstvu konstruktora, dok je Pierre Gasly bio 10. u prvenstvu vozača. Esteban Ocon je nakon pet godina napustio ekipu, a kruna njegove karijere u Alpineu ostaje pobjeda u Mađarskoj 2021. godine.

Alpine ga je zamijenio mladim vozačem Jackom Doohanom, a doveo je i Franca Colapinta, koji je lani oduševio u nekoliko utrka za Williams, kao rezervnog vozača.

Ipak, i u novoj će sezoni sredina poretka za Alpine biti realnost. Pierre Gasly optimistično je najavio svoju drugu pobjedu u karijeru (nakon VN Italije 2020.), a samo će vrijeme otkriti je li bio u pravu.

Aston Martin

Fernando Alonso (43)

Lance Stroll (26)

Ekipa čiji je vlasnik bogati kanadski biznismen Lawrence Stroll ne skriva svoje ambicije u Formuli 1. Stroll je "utukao" ozbiljan novac u razvoj ove ekipe koja je svoje mjesto pod suncem Formule 1 našla pod brendingom Force Indije. Kanađanin je izgradio potpuno novu tvornicu za Aston Martin u Silverstoneu, a za ekipu je od ogromnog značaja i novi zračni tunel, kojeg nazivaju najrazvijenijim na svijetu.

Stroll je uložio ogromne resurse s ciljem da Aston Martin uskoro bude ne pri vrhu, već na prvom mjestu Formule 1. Doveo je genijalnog dizajnera Adriana Neweyja o kojem smo ranije u tekstu napisali pokoju riječ, a novost je kako Andy Cowell novi šef ekipe nakon što je Mike Krack razočarao u toj funkciji prošle godine.

Krack je u Aston Martinu od 2022. godine, a pod njegovom je palicom ekipa imala nezaboravnu 2023. godinu, kada je Alonso osvojio čak osam postolja. Iskusni Španjolac, jedini vozač s više od 400 utrka u karijeri i dvostruki svjetski prvak, ne pokazuje znakove starosti. Ove će sezone napuniti 44 godine, a ugovor ga s Astonom veže do kraja 2026. godine!

Alonso sanja treću titulu svjetskog prvaka, a smatra kako u Astonu trenutačno ima najbolju šansu ostvariti taj san. Prošle je godine završio deveti u prvenstvu vozača sa 70 bodova, dok je Lance Stroll bio 13. sa svega 24 boda. Unatoč promjeni vodstva, teško je očekivati Aston u borbi za pobjede i postolja u novoj sezoni.

Oni sve svoje karte bacaju u budućnost i novu eru tehničkih pravila.

Ferrari

Charles Leclerc (27)

Lewis Hamilton (40)

Samo je jedan konstruktor na gridu od prve F1 sezone koja je bila davne 1950. godine. Nemoguće je zamisliti oktanski cirkus Formule 1 bez talijanske ekipe, koja je i najuspješnija u povijesti sporta sa 16 konstruktorskih titula i 15 vozačkih titula. Kao što u nogometu u Real Madridu uvijek očekuju osvojiti Ligu prvaka, tako u Ferrariju očekuju titule. Svake godine.

Ali Ferrari više nije neprikosnoveni kralj Formule 1. Zadnji je put prvenstvo konstruktora osvojio 2008. godine, dok je Kimi Raikkonen posljednji Ferrarijev prvak, bilo je to 2007. godine.

Jako je malo nedostajalo da Ferrari tu "sušu" prekine prošle sezone. Carlos Sainz i Charles Leclerc dali su sve i skoro osvojili prvenstvo konstruktora, ali je McLaren osvojio titulu s 14 bodova prednosti. Zbog te ambicije Ferrari je angažirao sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona, čovjeka sa 105 pobjeda, čak 202 postolja i 104 pole pozicije. Ne postoji vozač s boljim životopisom u povijesti Formule 1, ali Lewis je ove zime napunio 40 godina i nije u cvijetu mladosti.

Iako, poput Fernanda Alonsa, ne pokazuje slabije reakcije niti ambiciju da prestane voziti, jasno je kako Ferrari oko njega ne može graditi svoj dugoročni projekt. Ali ni ne mora, s obzirom na to kako je Monegažanin Leclerc projekt ekipe i vozač još od 2019. godine.

Leclerc je po dolasku u Ferrari, nakon samo jedne sezone u Formuli 1, oduševio brzinom naspram četverostrukog svjetskog prvaka Sebastiana Vettela. U narednim je sezonama stasao i kao vozač te kao osoba, a Ferrari smatra kako ima sve potrebne alate kako bi postao novi svjetski prvak.

Uoči nove sezone Monegažanin je na statistici od osam pobjeda, 43 postolja i 26 pole pozicija. Prošle je godine bio treći u poretku vozača s 356 bodova i očekivanja su vrlo visoka od njega uoči nove sezone, kao i Ferrarija koji nije skrivao ambiciju kako želi osvojiti barem jednu titulu.

Haas

Esteban Ocon (28)

(28) Oliver Bearman (19)

Čudno je vidjeti Haas bez Kevina Magnussena, danskog vozača koji je vozio za američku ekipu u sedam od devet sezona otkako je ušla u Formulu 1. Štoviše, 32-godišnji Magnussen najvjerojatnije je zaključio svoju F1 karijeru nakon 10 godina i 187 utrka. Ove sezone vozi WEC utrke izdržljivosti, a Haas je na njegovo mjesto kao novog lidera ekipe doveo iskusnog Estebana Ocona.

Ocon je u Alpineu skupio vrijedno iskustvo, a nakon pet godina u francuskoj ekipi potražio je novi izazov. Dobit će ga u Haasu, koji se nada nastaviti pozitivan trend iz prošle sezone. Tada je nakon razočaravajuće 2023. godine, u kojoj je Haas bio posljednji u prvenstvu konstruktora, ekipu napustio šef Gunther Steiner, koji je bio prvi čovjek ekipe od njezina dolaska u Formulu 1.

Zamijenio ga je iskusni japanski inženjer Ayao Komatsu, koji je podigao ekipu do sedmog mjesta u prvenstvu. Ipak, Japancu će biti potrebno strpljenje, s obzirom kako uz Ocona sada u garaži ima i neiskusnog tinejdžera Bearmana.

McLaren

Lando Norris (25)

Oscar Piastri (23)

Nakon desetljeća srljanja i mediokriteta, McLaren se vratio tamo gdje smo ga navikli gledati, a to je na vrh Formule 1. Ekipa iz Wokinga osvojila je svoju prvu i ukupno devetu konstruktorsku titulu zahvaljujući sjajnim vožnjama Landa Norrisa, koji je aktualni viceprvak svijeta, i Oscara Piastrija koji je pokazao zrelost i kvalitetu, iako mu je to bila tek druga sezona u Formuli 1.

Međutim, lovac postaje lovina i ostaje za vidjeti kako će se engleski konstruktor prilagoditi na novu ulogu. Pod povećalom će biti i Norris, koji je u 2024. u nekoliko navrata izvukao "deblji kraj" prilikom utrkivanja s Verstappenom. Nizozemcu nije nikakav problem "pokazati zube" i agresivan stil vožnje, ali 25-godišnji Lando nema takvo iskustvo.

Lani je u Miamiju ostvario prvu pobjedu u karijeri (Max ih ima 63), a najavio je kako će u ovoj sezoni biti puno agresivniji u okršajima s Maxom. Iako treba istaknuti kako bi Landu najveća konkurencija ove sezone mogla doći iz vlastite garaže.

Piastri je također prošle sezone ostvario svoju prvu pobjedu i ima ih ukupno dvije (Norris četiri), a sezona počinje na njegovoj domaćoj utrci u Australiji.

I u prošloj su sezoni u nekim utrkama postojale trzavice između dvojice vozača McLarena, primjerice na VN Mađarske, kada je Norris oklijevao s propuštanjem Piastrija do samog kraja utrke, unatoč naredbama ekipe.

Mercedes

George Russell (27)

Kimi Antonelli (18)

"Srebrne strijele" obilježile su možda i najdominantniju eru jednog konstruktora u Formuli 1. Mercedes je osvojio osam uzastopnih konstruktorskih titula od 2014. do 2021. godine i u tom su razdoblju Hamilton (šest) i Nico Rosberg (jedan) osvojili čak sedam titula prvaka.

Ipak, svemu dođe kraj, pa tako i Mercedesovoj dominaciji. Bio je to jedan nemilosrdni proces prilagodbe za Toto Wolffa i ostale u ekipi, koji su navikli na pobjede i vrhunske rezultate. Iako Mercedes više nije najbolja ekipa, daleko od toga da više nema konkurentan bolid.

Glavna je novost što je ekipu napustio Lewis Hamilton. Njegov odlazak označio je kraj najuspješnije vozač-konstruktor ere, a Mercedes će teško nadomjestiti i njegovo ogromno iskustvo, kao i ogroman marketinški potencijal koji sa sobom donosi sedmerostruki svjetski prvak.

Mercedes je prošle sezone ostvario četiri sezone i nada se sličnom učinku i u ovoj sezoni. Ipak, 27-godišnji Russell nije previše uvjerljiv u ulozi lidera ekipe, a nerealno je takvu ulogu nametnuti 18-godišnjem Antonelliju. Mercedes čeka jedan prijelazni period, a to se očituje i u najavama uoči sezone.

Posljednjih je godina u ekipi vladala stresna atmosfera zato što više nije na vrhu. Odlaskom Hamiltona, pobjednika čaka 105 utrka, Mercedes se oslobodio tog pritiska i može se u miru posvetiti budućnosti.

Racing Bulls

Yuki Tsunoda (24)

Isack Hadjar (20)

Ispred japanskog vozača Tsunode vjerojatno je najvažnija godina karijere. Ovo mu je peta sezona u Formuli 1, a prošle je godine ostao bez mjesta u Red Bullu. Primarna svrha Racing Bulls ekipe jest razvoj mladih vozača iz Red Bullovog juniorskog programa kako bi oni jednog dana mogli voziti za glavnu momčad.

Iz Red Bullovog pogona potekli su Max Verstappen, Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly, itd... A Tsunoda je sanjao i čekao priliku u Red Bullu, koji se riješio Sergija Pereza na kraju sezone. Ali je Japanac hladan tuš, Red Bull je zanemario njegovo iskustvo od 91 utrku i u vatru je gurnuo Liama Lawsona, koji je u F1 odvezao samo 11 utrka kao zamjena 2023. i 2024. godine.

Tsunoda u ovoj sezoni mora dokazati Red Bullu kako je donio krivu odluku i promovirao pogrešnog vozača. O tome bi mu, lako moguće, mogla ovisiti i budućnost u sportu. Istovremeno, na drugom kraju garaže, kalit će se 20-godišnji viceprvak Formule 2, Hadjar, i njegov će razvoj svakako biti zanimljiv za praćenje.

Red Bull

Max Verstappen (27)

Liam Lawson (23)

Red Bull je u prošlu sezonu ušao kao branitelj naslova, s Maxom Verstappenom koji je ciljao na četvrti uzastopni naslov prvaka. Iako je momčad nastavila pokazivati impresivne performanse na stazi, pogotovo u prvom dijelu, sezonu su obilježile kontroverze i previranja izvan nje, bacajući sjenu na njihove uspjehe.

Verstappen je nastavio tamo gdje je stao 2023., demonstrirao je iznimnu brzinu i konzistentnost. Niz pobjeda i podija učvrstio je njegovu poziciju vodećeg vozača u prvenstvu. Međutim, unatoč Verstappenovim naporima, Red Bull se suočio s izazovima u borbi za konstruktorski naslov, posebice zbog odlaska ključnih članova tima i unutarnjih previranja. Sergio Perez, drugi vozač Red Bulla, nije pružao dobre rezultate.

Red Bullov bolid RB20, iako i dalje jedan od najboljih na gridu, suočio se s jačom konkurencijom nego prethodnih sezona. Ekipu je napustio Adrian Newey, legendarni dizajner koji je bio ključan za Red Bullove uspjehe. Također, odlazak sportskog direktora Jonathana Wheatleya, koji je prešao u Audi, dodatno je oslabio tim.

Početak sezone obilježila je istraga protiv šefa momčadi, Christiana Hornera, zbog optužbi za neprimjereno ponašanje prema jednoj zaposlenici. Iako je Horner negirao optužbe i na kraju bio oslobođen nakon neovisne istrage koju je proveo Red Bull GmbH, cijeli slučaj je izazvao veliku medijsku pažnju i unio nemir u momčad.

Međutim, zaposlenica koja je podnijela pritužbu imala je pravo žalbe, što je i učinila. Žalba je također odbijena od strane drugog neovisnog KC-a, čime je interna istraga zaključena. Unatoč tome, curenje navodnih WhatsApp poruka između Hornera i zaposlenice u medije dodatno je zakompliciralo situaciju.

Skandal je imao značajan utjecaj na atmosferu unutar momčadi. Jos Verstappen, otac Maxa Verstappena, javno je kritizirao Hornera, tvrdeći da bi njegova prisutnost mogla "rastrgati" momčad. Iako je Max Verstappen ostao lojalan Red Bullu, napetosti su bile očite. Kasnije tijekom sezone, Jos Verstappen je tvrdio da mu je Horner zabranio sudjelovanje u paradi legendi na Velikoj nagradi Austrije.

Sve se to odrazilo i na stazi. Dok je konkurencija napredovala, Red Bull je stagnirao, čak i nazadovao, a Verstappen je ipak nekako osvojio četvrtu titulu prvaka, prvenstveno zahvaljujući sjajnom početku sezone kada je osvojio sedam od prvih deset utrka sezone.

Sauber

Gabriel Bortoleto (20)

Nico Hulkenberg (37)

Prošla je sezona bila vrlo izazovna za švicarsku momčad Sauber. Dok su se na stazi borili s problemima, iza kulisa odvijale su se velike promjene koje su označile početak nove ere, dolazak Audija i transformaciju u tvorničku momčad njemačkog giganta 2026. godine.

Sauberov bolid C44 pokazao se kao najsporiji u 2024. godini. Problemi s pouzdanošću, ali i nedostatak čiste brzine u usporedbi s konkurencijom, rezultirali su rijetkim osvajanjem bodova. Valtteri Bottas, iskusni Finac, i Zhou Guanyu, prvi kineski vozač u Formuli 1, često su se nalazili na začelju poretka.

Zhou je uspio osvojiti jedine bodove za tim u sezoni s osmim mjestom na Velikoj nagradi Katara. Ovaj rezultat, iako mali, bio je izuzetno važan jer je spriječio da tim završi sezonu bez ijednog boda. Početkom sezone, tim je imao i značajne probleme s zaustavljanjima u boksu, s nevjerojatno dugim vremenima promjene guma.

Najveća i najvažnija vijest vezana za Sauber tijekom 2024. godine bio je nastavak procesa preuzimanja od strane Audija. Njemački proizvođač automobila, poznat po uspjesima u utrkama izdržljivosti (WEC), odlučio je ući u Formulu 1 kao tvornička momčad, a Sauber je izabran kao partner. Audi je već ranije kupio 100% udjela u Sauberu, a 2024. godina bila je ključna za postavljanje temelja za buduću suradnju. Očekuje se da će Audi uložiti značajna sredstva u razvoj bolida, infrastrukture i osoblja kako bi se momčad mogla boriti za vrh poretka od 2026. godine.

Jedna od najznačajnijih promjena u upravljačkoj strukturi bila je dolazak Mattije Binotta, bivšeg šefa momčadi Ferrarija. Binotto je preuzeo ulogu glavnog operativnog i tehničkog direktora u Sauberu, preuzimajući odgovornost za operativno upravljanje i sportski uspjeh tima. Njegovo bogato iskustvo, stečeno tijekom više od 25 godina u Formuli 1, uključujući i vođenje Ferrarija, trebalo bi biti ključno u pripremi Saubera za ulazak Audija i transformaciju u konkurentnu ekipu. Binotto je odmah po dolasku naglasio potrebu za promjenom mentaliteta unutar tima, prelaskom iz "moda preživljavanja" u pobjednički način razmišljanja.

Sauber je najavio i promjene u vozačkoj postavi za sezonu 2025. Iskusni njemački vozač Nico Hülkenberg, koji se vraća u Sauber nakon 11 godina, pridružit će se momčadi. Hülkenberg donosi bogato iskustvo i dokazanu brzinu, a njegov zadatak bit će vođenje tima u prijelaznom razdoblju. Uz njega, u momčad dolazi i mladi brazilski talent Gabriel Bortoleto, prvak Formule 2. Bortoleto predstavlja budućnost tima i očekuje se da će učiti od Hülkenberga i razvijati se u vrhunskog vozača.



Williams

Carlos Sainz (30)

Alexander Albon (28)

Prošla sezona je započela u poznatom tonu za Williams, s preteškim bolidom FW46 koji je znatno utjecao na performanse, posebno u sporijim zavojima. Procjenjuje se da je prekomjerna težina koštala tim oko 0,45 sekundi po krugu! Uz to, probleme su stvarali i pregrijavanje, elektronika te nedostatak snage

VN Australije bila je rani pokazatelj problema. Nakon što je Alex Albon razbio svoj bolid u prvom slobodnom treningu, tim nije imao rezervnu šasiju. Donijeli su kontroverznu odluku da Albon preuzme bolid Logana Sargeanta za ostatak vikenda, naglašavajući Albonovu važnost za tim, ali i nedostatak adekvatnog planiranja.

Prekretnica sezone dogodila se nakon ljetne stanke, na VN Nizozemske u Zandvoortu. Williams je predstavio značajan paket nadogradnji, uključujući novi difuzor, usisnike na bočnim stranicama, poklopac motora, središnji usisnik zraka i podnicu. Albon je to nazvao "prvom pravom nadogradnjom" sezone.

Logan Sargeant bio je pod velikim pritiskom. Nakon niza sudara i loših rezultata, uključujući i onaj u Zandvoortu, Williams je donio odluku o njegovoj zamjeni. Umjesto njega, od VN Italije, uskočio je mladi Argentinac Franco Colapinto, vozač iz Williamsove akademije.

Colapinto je odmah pokazao svoj talent, osvojivši bodove već u svojoj drugoj utrci. Njegova brzina i sposobnost da se nosi s Albonom iznenadila je mnoge. Međutim, i on je, nažalost, sudjelovao u nizu sudara pred kraj sezone, što je pokazalo njegovu neiskusnost.

Unatoč turbulentnoj sezoni, Williams je osigurao dolazak Carlosa Sainza iz Ferrarija. Sainz donosi ne samo dokazano iskustvo i vještinu, već i neprocjenjivo tehničko znanje koje bi moglo biti ključno za oblikovanje Williamsove budućnosti.

Raspored utrka

1. VN Australije (14. do 16. ožujka)

(14. do 16. ožujka) 2. VN Kine (21. do 23. ožujka)

(21. do 23. ožujka) 3. VN Japana (4. do 6. travnja)

(4. do 6. travnja) 4. VN Bahreina (11. do 13. travnja)

(11. do 13. travnja) 5. VN Saudijske Arabije (18. do 20. travnja)

(18. do 20. travnja) 6. VN Miamija (2. do 4. svibnja)

(2. do 4. svibnja) 7. VN Emilije-Romagne (16. do 18. svibnja)

(16. do 18. svibnja) 8. VN Monaka (23. do 25. svibnja)

(23. do 25. svibnja) 9. VN Španjolske (od 30. svibnja do 1. lipnja)

(od 30. svibnja do 1. lipnja) 10. VN Kanade (13. do 15. lipnja)

(13. do 15. lipnja) 11. VN Austrije (27. do 29. lipnja)

(27. do 29. lipnja) 12. VN Velike Britanije (4. do 6. srpnja)

(4. do 6. srpnja) 13. VN Belgije (25. do 27. srpnja)

(25. do 27. srpnja) 14. VN Mađarske (1. do 3. kolovoza)

(1. do 3. kolovoza) 15. VN Nizozemske (29. do 31. kolovoza)

(29. do 31. kolovoza) 16. VN Italije (5. do 7. rujna)

(5. do 7. rujna) 17. VN Azerbajdžana (19. do 21. rujna)

(19. do 21. rujna) 18. VN Singapura (3. do 5. listopada)

(3. do 5. listopada) 19. VN SAD-a (17. do 19. listopada)

(17. do 19. listopada) 20. VN Meksika (24. do 26. listopada)

(24. do 26. listopada) 21. VN Brazila (7. do 9. studenog)

(7. do 9. studenog) 22. Las Vegas (20. do 22. studenog)

(20. do 22. studenog) 23. VN Katra (od 28. do 30. studenog)

(od 28. do 30. studenog) 24. VN Abu Dhabija (od 5. do 7. prosinca)

Tko je favorit za naslov?

McLarenov adut Lando Norris veliki je favorit za osvajanje naslova prvaka nakon četiri godine dominacije Maxa Verstappena, kojoj je prethodila četverogodišnja dominacija Lewisa Hamiltona. Koeficijent da će Norris biti prvak je 1,65, a prvi su mu pratitelji Max Verstappen (kvota 3) i Charles Leclerc (kvota 5). Na Lewisa Hamiltona i Oscara Piastrija tečaj je 5,5.

McLaren i Ferrari favoriti su kladionica za konstruktorskog prvaka.

Rekordi Formule 1

Najviše utrka - Fernando Alonso (405)

Najmlađi koji je vozio utrku - Max Verstappen (17 godina i 166 dana)

Najstariji koji je vozio utrku - Louis Chiron (55 godina i 292 dana)

Najviše utrka za jednog konstruktora - Lewis Hamilton (246, Mercedes)

Najviše pobjeda - Lewis Hamilton (105)

Najviše pobjeda u postotku - Juan Manuel Fangio (46,15%)

Najviše pobjeda u sezoni - Max Verstappen (19)

Najviše uzastopnih pobjeda - Max Verstappen (10)

Najviše pobjeda u debitantskoj sezoni - Jacques Villanueve i Lewis Hamilton (4)

Najmlađi pobjednik - Max Verstappen (18 godina i 228 dana)

Najstariji pobjednik - Luigi Fagioli (53 godina i 22 dana)

Najviše "pole positiona" - Lewis Hamilton (104)