Sve zbog korone: Play-off će odlučiti pobjednika Serie A?

Korona virus se rasplamsao, redovi za ulazak u supermarkete u Italiji su ogromni, ljudima je ograničeno kretanje te se vrše rigorozne provjere nakon uspostavljanja 'crvene zone' po cijeloj 'čizmi'. Samo se europska natjecanja do daljnjega mogu igrati bez gledatelja, dok su sva ostala sportska događanja odgođena bar do 3. travnja.

U Serie A odigrano je 26 kola, ali prvenstvo je potpuno prekinuto do početka travnja, a to je stvorilo velike glavobolje talijanskom nogometnom savezu koji nema pojma kako ugurati sve te zaostale utakmice u raspored natjecanja. Najveći problem je taj što Europsko prvenstvo počinje 12. lipnja, a nacionalna prvenstva bi morala završiti bar do 24. svibnja. Čini se da će to biti nemoguća misija za Talijane, ponajviše zbog toga što je jako mala vjerojatnost da će se Euro pomaknuti na nešto kasniji termin.

Foto: MASSIMO PINCA

Ova sezona jedna je od napetijih u zadnjih desetak godina, čak tri momčadi bore se za naslov, ali ova odgoda od mjesec dana sigurno će utjecati na regularnost natjecanja. Do kraja je još 12 kola, a čelnici Saveza smišljaju broje ideje kako bi prvenstvo završilo na što regularniji način. Pa im je tako jedna sjela i čini se najrealnijom. Naime, osvajača prvenstva mogao bi odlučiti play-off.

- Iznijeli smo nekoliko prijedloga i o njima ćemo raspravljati na sastanku 23. ožujka. Jedna od opcija je organiziranje play-offa za naslov prvaka Italije i play-outa za odluku o tome tko će ispasti u drugu ligu - rekao je čelnik lige Francesco Ghirelli

Foto: ALBERTO LINGRIA

Trenutačno je u Italiji korona virusom zaraženo preko 9000, a virus se širi nevjerojatnom brzinom. Ako takav slučaj bude i za mjesec dana, postoji mogućnost da se prvenstvo prekine, a završne pozicije će se dodijeliti prema trenutačnim mjestima. To znači da bi Juventus obranio naslov prvaka, ali takav epilog proizveo bi kaos u Laziju koji zaostaje samo bod i u utrci su za naslov. Posljednji put su prvenstvo osvojili 2000. godine, sada im se otvorila nevjerojatna prilika, ali korona virus bi im mogao uništiti snove.

Razigravanje za prvaka Italije je bilo prvi i zadnji put još 1964. godine kada su Inter i Bologna imali jednak broj bodova nakon svih odigranih utakmica pa su u play-offu odlučivali o prvaku, a ta titula pripala je Bologni.

Razmatraju se brojne opcije, čelnici lupaju glavom o stol od nemoći jer korona virus je nešto na što čovjek ne može utjecati. Ali rješenja još nema na vidiku.