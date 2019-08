Sve zbog Rusa i politike: SEHA ždrijebala nove skupine za ligu

Izvršni odbor SEHA lige odlučio je napraviti nove grupe za nadolazeću sezonu. Naime, ligi se priključio novi klub iz Rusije, moskovski Spartak (uz kinesku momčad Beijing Sport University koju vodi Vlado Šola) za nadolazeću sezonu 2019/20., zbog čega je, smatra vodstvo Sehe, nužno bilo napraviti novi raspored u skupinama.

Ovako izgledaju nove grupe:

💥 Get ready for the new, 9th SEHA - Gazprom League season! 🔜 #SEHALeague #Gazprom #experiencehandball pic.twitter.com/En3v8fZIVk

Podsjetimo, tri tjedna prije početka nove sezone, mađarska Tatabanya odustala je od nastupa u SEHA ligi, a njeno je mjesto preuzeo Spartak Moskva.

- Izvršni odbor SEHA lige odlučio je da Tatabanya neće sudjelovati u sezoni 2019/2020. zbog važnih razilaženja u uvjetima koja se moraju ispoštovati - poručili su iz ureda natjecanja.

Spartak je tako prvi ruski klub koji će ući u ligu.

Nije to niti čudno, još je jednom politika pokazala svoju moć. Zašto bi Mađari igrali u regionalnoj ligi ako može klub zemlje čija je tvrtka glavni sponzor lige? Naime, Gazprom je najveća ruska tvrtka i najveći izvoznik zemnog plina na svijetu, a većinski vlasnik je ruska vlada (50,01 posto).

U desetljeću postojanja, SEHA liga je upravo zahvaljujući sponzoru došla na zavidnu razinu, ali nagle promjene samo nekoliko trenutaka prije početka natjecanja, nikako ne idu na ruku profesionalnosti organizacije natjecanja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prvo kolo nove sezone SEHA lige igrat će se 3. i 4. rujna. Odmah će debitanti biti bačeni u vatru. Igrači najpopularnije frizure u povijesti svjetskog rukometa, Vlade Šole, susrest će se s braniteljima naslova - makedonskim Vardarom u Skoplju, a ruski novopridošli klub će isto na makedonsko gostovanje, ali kod Rabotnika u kojemu od ove sezone igra i hrvatski Lovro Jotić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Grupa A:

Grupa B:

Playing schedule for the upcoming season has been confirmed❗Check out our web for more info 🎯😊 #SEHALeague #Gazprom #experiencehandball pic.twitter.com/L1EmZYJkqw