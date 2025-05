Svečano otvoren 10. Dalmatinko Cup: 'Pionir održivog turizma'

U amfiteatru Zaton Holiday Resorta u četvrtak je svečano otvoreno jubilarno deseto izdanje Dalmatinko Cupa, jednog od najvećih i najprestižnijih međunarodnih nogometnih turnira za mlade u ovom dijelu Europe. Pred više od tri tisuće okupljenih sudionika, trenera, roditelja i uzvanika, započeo je događaj tijekom kojeg će mali nogometaši i nogometašice iz preko 20 zemalja svijeta odigrati oko 500 utakmica tijekom tri dana na osam terena diljem Zadarske županije.

- Dalmatinko nije samo nogomet, to je proslava prijateljstva, zajedništva i sportskog duha. Zadovoljstvo mi je vidjeti vas ovdje okupljene jer upravo vi ste srce i duša Dalmatinko Cupa - poručio je Domagoj Bojčić, osnivač i organizator Cupa pozdravljajući okupljenu djecu te njihove roditelje i trenere.

Kao i ranijih godina, i ovo deseto izdanje realizirano je kroz suradnju i uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te Hrvatske turističke zajednice kroz promociju projekta "Croatia - full of life".

Foto: Dalmatinko Cup

Govoreći o počecima i rastu turnira Bojčić je podsjetio i na ostale doprinose zajednici te rekao:

- Dalmatinko Cup je pionir održivog turizma u Hrvatskoj te vjerujemo da smo u tom smislu napravili iskorak i doprinijeli ukupnom gospodarstvu.

Također, dodao je Bojčić, vrijednost ovoga turnira prepoznala je i globalna crypto kompanija WhiteBIT postavši njegov glavni sponzor, a koja je otvorila i svoju podružnicu u Hrvatskoj White Tech:

- Zahvaljujemo našem glavnom sponzoru WhiteBIT-u što je prepoznao i što s nama dijeli vrijednosti koje njegujemo kroz naš turnir, a posebno se zahvaljujemo gospodi Volodimiru Nosovu i Ivici Piriću koji predstavljaju White Tech te su veliki nogometni zaljubljenici.

Okupljene su pozdravili i direktorica Turističke zajednice Grada Zadra Iva Bencun te Ante Peroš, predsjednik Gradskog vijeća Grada Nina.

Foto: Dalmatinko Cup

Podsjetimo, u sklopu turnira održat će se i Special Power League Cup, posebno natjecanje za osobe s Downovim sindromom, a posebno mjesto zauzima i humanitarni projekt "Score for more", koji se već tradicionalno provodi. Svaki gol postignut na utakmicama nosi konkretnu novčanu vrijednost, a prikupljena sredstva doniraju se osobama s Downovim sindromom kroz suradnju s udrugom DOWN 21. Ove godine pokrovitelj projekta je naš proslavljeni nogometaš Ivan Perišić. Ova inicijativa daje dodatni smisao svakom golu, pokazujući da sport može izravno pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Deseti Dalmatinko Cup održava se od 29. svibnja do 1. lipnja 2025., a organizatori pozivaju građane i posjetitelje da svojim prisustvom i podrškom doprinesu slavlju sporta, prijateljstva i društvene odgovornosti.