Šveđani odbili prevoditi izjave izbornika?! 'Suđenje je bilo domaćinsko, a ono je bio penal'

Praksa nije ista za svakoga pa Šveđani pressice odrađuju na svoj način? Jedno pitanje hrvatskih novinara prevedeno je na engleski. Ali s malo naše ustrajnosti i malo volje švedskih kolege uspjeli smo doznati više

<p>Normalno bi bilo da nakon odigrane utakmice svi zainteresirani mogu čuti što druga strana ima za reći. Ili prije nje, svejedno. Tako naša nogometna reprezentacija marljivo prevodi svaku izrečenu riječ na engleski jezik kako bi protivnik mogao znati što se govori.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Vatrenih</strong></p><p>No, izgleda da takva praksa nije ista za svakoga pa Šveđani pressice odrađuju na svoj način?! Da se prevodi samo jedno pitanje hrvatskih novinara što se večeras nakon utakmice nastavilo kao praksa. Pa je tako stigao jedan jedini odgovor, a za ostalo... Ma, snađite se vi već nekako.</p><p>- Ne možemo biti zadovoljni. Krenuli smo oprezno. Drugo poluvrijeme smo bili odlični. Preuzeli smo inicijativu, ali to nije bilo dosta. Vraški sam ljutit zbog poraza - šturo je nakon <a href="https://www.24sata.hr/sport/uzivo-sve-je-spremno-za-okrsaj-sa-svedanima-uskoro-sastavi-721425" target="_blank">utakmice <strong>Hrvatske </strong>i </a><strong><a href="https://www.24sata.hr/sport/uzivo-sve-je-spremno-za-okrsaj-sa-svedanima-uskoro-sastavi-721425" target="_blank">Švedske</a> </strong>rekao izbornik gostiju <strong>Janne Andersson</strong>.</p><p>I uzalud vam trud svirači. To je bilo sve od engleskog prijevoda riječi švedskog izbornika, koji je nastavio govoriti na švedskom, a prijevod nije stizao.</p><p>Da nije bilo naše ustrajnosti i kolegijalnosti švedskih novinara, ne bismo saznali što je švedski izbornik imao za reći. No, hvala stranim kolegama, ipak smo uspjeli nešto doznati.</p><p>- Nisam zadovoljan suđenjem. Sudac je sudio domaćinski, mislim da je bio penal kod Lovrenova igranja rukom - govorio je Andersson dok se požalio i na vrijeme:</p><p>- Bilo je dosta vjetra i to nam je smetalo.</p><p><strong>Dejan</strong> <strong>Lovren </strong>igrao je rukom u 51. minuti pri rezultatu 1-0 za Vatrene. Nespretno je reagirao, okliznuo se i lopta je zamalo ušla u gol. Pri padu ju je zaštopao rukom što je glavnom sucu <strong>Johnu Beatonu </strong>promaknulo. Pošto su danas pravila oko igranja rukom stroža nego ikad, a na utakmici nije bilo VAR-a, sudac nije mogao provjeriti situaciju.</p><h3>Anketa:</h3><p>Kako je nakon švedske uslijedila i naša pressica, glasnogovornik HNS-a <strong>Tomislav Pacak</strong> ipak nije uzvratio istom mjerom. Naši su dobili pravo na samo jedno pitanje, no švedski novinari mogli su ih pitati nekolicinu i dobili su pravo na prijevod. Čudna praksa, no ionako im može biti utješna nagrada. Jer u utakmici smo pobijedili... Mi.</p>