Krama: Mogao bih biti i sretniji; Vlašić: Ono s Francuzima nije realno... Sad ćemo se pokazati

Zašto smo pali u drugom poluvremenu? Bilo bi glupo da kažem jer sam ušao tek pred kraj, ali moram reći bravo dečkima, rekao je hrvatski golgeter koji je srušio Šveđane u finišu

<p><strong>Andrej Kramarić</strong> jednostavno ne može prestati zabijati. Iako nam je sam najavio da će propustiti utakmicu protiv Švedske zbog ozljede, ušao je u 75. minuti i devet minuta poslije zabio na asistenciju <strong>Ivana Perišića</strong>.</p><p>Deveti je to gol napadača Hoffenheima u zadnjih pet utakmica. Nestvarna statistika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Andrejem Kramarićem</strong></p><p>- Prvo moram reći bravo dečkima s obzirom na to da nisam tako puno igrao. Izborili su se za pobjedu, igrali su dobro cijelu utakmicu. Bilo je bolje prvo poluvrijeme, a u drugom su nas Šveđani stisli. Nasreću, ušao sam i zabio iz te šanse, moramo biti zadovoljni ovom pobjedom - rekao je Kramarić za Novu TV i dodao:</p><p>- Prvi dio izgledali smo fantastično, imali smo puno prilika. Što je bilo u drugome ne znam jer nisam bio na terenu pa mi je glupo pričati o tome. Vidjelo se da smo pali, ali na kraju smo zasluženo uzeli tri boda. Moramo se sad pripremiti za iduću utakmicu i Francuze.</p><p>Aduktor ga boli, ali stisnuo je zube i zabio 14. gol za reprezentaciju. Više od Mladena Petrića, Zvone Bobana, Ivana Klasnića, Alena Bokšića...</p><p>- Neću se nasmijati, mogao bih biti sretniji. Malo me brine ta ozljeda, ali srećom, danas je bilo okej - rekao je Kramarić i na kraju se osvrnuo na 2020 navijača koji su u ovoj neobičnoj 2020. godini došli na utakmicu na Maksimir i pokisli do gole kože.</p><p>- Hvala navijačima, kisnuli su tu, pokazali da mogu bodriti Hrvatsku i u ova teška vremena. Svaka im čast.</p><p><strong>Nikola Vlašić</strong> istaknuo je kako Hrvatska nije mogla cijelo vrijeme držati visoki ritam igre kakav je bio u prvom dijelu.</p><p>- Prvo poluvrijeme je bilo odlično, stvarno smo imali šansi, mogli smo zabiti više. U drugom su se prilagodili našoj formaciji, zabili nam gol. Ali uspjeli smo pobijediti i to je snaga ove Hrvatske - rekao je Vlašić, strijelac prvog gola, i dodao:</p><p>- Odlično smo se osjećali, nisu nam uspjeli izaći, nabijali su balun u aut. Drugi dio bio je lošiji, ali bili su teški uvjeti, teren klizav... Bilo je par njihovih šansi, ali pobjeda je najvažnija. Iscrpljujuće bi bilo tako igrati cijelu utakmicu, bitno je znati u kojem trenutku treba stisnuti. Mislim da ono protiv Francuza (4-2 u Parizu) nije realan odnos snaga, sad želimo pokazati pravo lice.</p>