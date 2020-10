Andrej je čudesan i kad ga boli, Vlašić zabija kao centarfori, a Modrić i Perišić povukli su nas

U nedjelju je ujutro Kramarić javio kako je malo bolje, kako ga mišić malo manje boli i kako će vjerojatno biti na klupi. Posljednjih je dana bio na terapijama, pio je tablete. A onda je zabio gol odluke

<p><strong>Hrvatska</strong> je pobijedila Švedsku 2-1 i sad ima tri boda. Šveđani su na dnu naše skupine, a junaci pobjede protiv Skandinavaca bili su Kramarić, Modrić, Vlašić, Perišić i Brekalo. Krami je i 15 minuta u igri bilo dovoljno da zabije gol za pobjedu, a mislilo se kako neće igrati.</p><p><strong>Dominik Livaković - 6,5 </strong>- Kod gola je bio nemoćan, takav zicer ne bi obranila ni tri golmana. Sve ostalo je odradio dobro. Livi je na golu bio siguran.</p><p><strong>Filip Uremović - 6,5 </strong>- Sve bolji i bolji. Protiv Francuske se u debiju tražio, imao je dosta pogrešaka, a onda je protiv Švicarske i Švedske to bilo jako dobro. On postaje trajno rješenje za desni bok. Tko zna kad će se Šime Vrsaljko uopće vratiti. Nadamo se čim prije, a do tada će na boku biti kapetan Rubina.</p><p><strong>Dejan Lovren - 6 </strong>- Trebao je bolji reagirati kod gola Švedske, a i igrao je rukom nakon jedne akcije u 16 metara. Ipak, bilo je to puno bolje njegovo izdanje nego protiv Francuske.</p><p><strong>Duje Ćaleta-Car - 6,5 </strong>- I Ćaleta-Car je ostavio puno bolji dojam nego u prošloj utakmici. Zakasnio je u izlasku prije gola Švedske, ali je većinu toga dobro odradio. On je počeo akciju za pobjednički gol. </p><p><strong>Dario Melnjak - 6 </strong>- Probili su ga Šveđani u nekoliko navrata, ali ostavio je Dario solidan dojam. Treću je utakmicu zaredom igrao na lijevom boku. Nije to uopće bilo loše.</p><p><strong>Marcelo Brozović - 7 </strong>- Motor, trkač, radilica. Broz je s plavom kosom odradio jako dobar posao. Stigao je "pokrpati" i neke stvari u obrani i napraviti dosta toga naprijed. Falit će protiv Francuza, nema ga zbog kartona.</p><p><strong>Mateo Kovačić - 6 </strong>Opet je morao bolje, ali zaslužio je prolaznu ocjenu. Treba se paziti blokiranja rukom, da je ono na početku utakmice napravio u 16 metara, bio bi penal. Mateo mora još više sudjelovati u igri.</p><p><strong>Luka Modrić - 7,5 </strong>Ukrao je loptu, pretrčao švedskog igrača i tako je počela akcija za naš vodeći gol. Luka je bio najbolji naš igrač, a to je bilo i za očekivati. Toliko je lopti pokupio, točno dodao. Kapetanski i majstorski, a kako drugačije...</p><p><strong>Nikola Vlašić - 7,5 </strong>Na tribinama su bili tata i mama i mogli su biti itekako ponosni na svojeg Niksija. Odigrao je veznjak CSKA odličnu utakmicu. Rutinirano je zabio gol, njegov četvrti u dresu reprezentacije. Zabija lagano kao centarfori.</p><p><strong>Ivan Perišić - 7,5 </strong>- Desna ili lijeva noga, njemu je svejedno, kad puca Ivan, golmani su u strahu. Igrao je u vrhu napada, sudjelovao u akciji kod vodećega gola. Ivan je na trenutke doista bio odličan. Nesebično je dodao Kramariću za pobjednički gol. Još jedna njegova vrhunska partija.</p><p><strong>Josip Brekalo - 6,5 </strong>- Asistirao je za gol, nije navikao igrati u samom vrhu napada i to se očito vidjelo. Ipak, imao je nekoliko dobrih akcija. Sjajno je vidio Vlašića kod gola.</p><p><strong>Mario Pašalić od 61. minute - 6 </strong>- Dobio je pola sata, nije bilo dobro izdanje kao protiv Švicarske, ali je veznjak Atalante ostavio solidan dojam.</p><p><strong>Andrej Kramarić od 74. minute - 8 </strong>- U nedjelju je ujutro javio kako je malo bolje, kako ga mišić malo manje boli i kako će vjerojatno biti na klupi. Posljednjih je dana bio na terapijama, pio je tablete. Vjerovalo se da zbog bolova i problema s aduktorom neće igrati, a onda je završio na klupi i ušao u igru. I 15 minuta mu je bilo dovoljno da zabije odlučujući gol. Krama, majstor si, stisnuo si zube, igrao pod bolovima i odlučio utakmicu. Bravo!</p><p><strong>Domagoj Bradarić od 74. minute -</strong> igrao premalo za ocjenu</p><p><strong>Bruno Petković od 85. minute - </strong>igrao premalo za ocjenu</p>