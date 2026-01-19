Obavijesti

Švedska je pobijedila Gruziju i Hrvatska ide u drugi krug. Evo što našima treba za polufinale

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

Hrvatska i Švedska odlučivat će o prvom mjestu u skupini. Pobjeda bi otvorila put prema polufinalu, a poraz bi nas gurnuo u težu situaciju. Ipak, u četiri utakmice, Hrvatska bi i s jednim porazom trebala dalje

Rukometaši Švedske bez problema svladali su Gruziju 38-29 i tako je jasno da će se Hrvatska i Švedska u srijedu boriti za prvo mjesto u skupini. Momčad koja završi na vrhu tablice će u drugi krug prenijeti dva boda, dok drugi ide s nula bodova. Ako utakmica završi neriješeno, svatko će prenijeti jedan bod. 

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

E sada kreću kalkulacije za polufinale. Hrvatska, koja je u skupini E, će u drugom krugu igrati protiv momčadi iz skupina D i F. To će dakako biti dvije najbolje reprezentacije iz te dvije skupine. iz skupine D su to, gotovo sigurno, Slovenija i Farski Otoci, a iz skupine F sigurno Island i Mađarska. Naravno, protiv Švedske neće igrati. U polufinale će se plasirati prve dvije momčadi iz svake skupine drugog kruga, a trećeplasirani će igrati za peto mjesto.

Pobjeda protiv Švedske otvorila bi "vrata raja", ali ni poraz nije katastrofalan. Ako Hrvatska izgubi od Šveđana i ne prenese ni jedan bod, vjerojatno bi i s jednim porazom otišla dalje. Očekuje se da će šest bodova biti dosta za prolazak u polufinale, ali se za to dobro treba pomučiti. S dva poraza bi već bilo malo teže i ovisili bi o ostalim rezultatima. 

Ipak, treba ići utakmicu po utakmicu. Švedska je sada imperativ te će se u srijedu u 20.30 sati znati puno više. Šveđani igraju pred domaćom publikom i imat će veliku prednost, ali Hrvatska je protiv Nizozemske pokazala karakter i sve će biti moguće. 

