Švedska na Poljsku, fantastični Gareth Bale izbacio Austrijance

Nogometaši Walesa pobijedili su na domaćem terenu u Cardiffu Austriju s 2-1 u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

Prvo ime susreta bio je sjajni Gareth Bale koji je zabio oba pogotka za domaćina, a u završnoj borbi za odlazak na Svjetsko prvenstvo Wales će još jednom biti domaćin. Velšani čekaju pobjednika ogleda Škotske i Ukrajine, a ta će se utakmica odigrati tijekom lipnja.

Prvu opasnu situaciju u Cardiffu kreirali su gostujući nogometaši, no vrlo brzo su Velšani ritmom i žestinom preuzeli kontrolu utakmice, a u 25. minuti zabljesnuo je Gareth Bale. Fantastično je Bale izveo slobodan udarac, s 20-ak metara malo iskosa te je pogodio same rašlje suparničkih vrata za 1-0 domaćina.

Bale je bio najveća opasnost po Austrijance, a gosti ga nisu uspjeli zaustaviti ni u 51. minuti kada je zabio za povećanje na 2-0. Nastavio je Bale u istom ritmu te je odličnu šansu imao u 63. minuti. Tom prilikom mu je lopta ipak prešla preko kopačke, a u idućem napadu je Austrija smanjila na 1-2.

Sabitzer je pucao, a lopta je na putu prema domaćim vratima dodirnula Daviesa, prevarila velškog vratara i odsjela u domaćoj mreži.

Do kraja utakmice austrijski nogometaši su pritisnuli Wales. Arnautović je imao dvije šanse, jednom je zaprijetio i Kalajdzic. Pokušavali su Austrijanci doći do izjednačenja i produžetaka, no Wales je zadržao vodstvo i time se za jedan korak približio Svjetskom prvenstvu krajem godine.

Švedski nogometaši nastavljaju svoj put prema Svjetskom prvenstvu. U polufinalu dodatnih kvalifikacija Švedska je na domaćem terenu pobijedila Češku 1-0 nakon produžetaka.

Veliki junak švedske pobjede bio je Quaison koji je u 110. minuti postigao jedini pogodak na utakmici za veliko švedsko slavlje. Na putu prema mogućem igranju na SP Šveđanima ostaje još gostovanje kod Poljske. Ta je utakmica na rasporedu 29. ožujka.

Utakmicu u Solni bolje je otvorila Švedska koja je u uvodnim minutama nekoliko puta zaprijetila (Isak, Kuleševski i Forsberg). No, mreža se prvo zatresla na drugoj strani. U 12. minuti Češka je povela, ali je VAR poništio pogodak zbog prekršaja u napadu.

Češka se potom potpuno oporavila od domaćeg naleta na startu utakmice te su gosti do kraja prvog poluvremena imali bolje šanse. Prijetili su Souček i Hložek, a potom su skoro domaći igrači sami sebi zabili pogodak.

Prvih 45 minuta je bilo dosta dinamično te su obje reprezentacije stvorile dosta dobrih prilika, ali ni jedna nije pretvorena u pogodak.

Ritam igre u nastavku je ipak pao, a obje momčadi počele su igrati sve opreznije kako se približavao kraj osnovnog dijela susreta. Prvu pravu šansu imao je u 79. minuti Svanberg za Šveđane, dok je domaće navijače i reprezentaciju umalo šokirao Havel u 94. minuti koji je u odličnoj šansi vrlo slabo reagirao.

Na početku prvog produžetka opet je žešće u napade krenula Švedska. Nekoliko puta su gosti opasno živjeli. Domaća reprezentacija ipak je dočekala pogodak i to u 110. minuti kada su švedski nogometaši izveli sjajnu akciju u kojoj su na komadiće razbili cijelu češku obranu. Sve je kulminiralo duplim pasom Quaisona i Isaka, a gol za 1-0 i prolaz Švedske dalje zabio je Quaison.

