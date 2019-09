Švedski golman kažnjen zbog kokaina: 'Šmrkao sam navečer'

U intervjuu za SportBladet, švedski rukometni golman Dan Beutler (42) priznao je da je koristio kokain kako bi ostao budan pri večernjem radu zbog čega je suspendiran 15 mjeseci.

– Preko dana sam radio bez problema, ali navečer jednostavno nisam mogao. Postanem jako umoran i jedva razgovaram s čak i sa suprugom - rekao je Beutler za Sportbladet.

- Kada se sada sjetim tog razdoblja, preplašim se. Bio sam na putu prema paklu i da sam nastavio, završilo bi tragično - vjeruje Beutler.

Osim doping testa, provedene su i dodatne pretrage koje su pokazale da Dan Beutler ima oblik kombiniranog ADHD-a. Ta dijagnoza, smatra sam golman, objašnjava puno toga.

- Samo sam se liječio kako sam znao. Nisam znao da se liječim, niti sam znao što liječim, ali

–Bio je to ventil koji me pokretao, objasnio mi je to moj psiholog. Rekao mi je da se za neke ljude s ADHD-om u mozgu može stvoriti kemijska reakcija koja naglo pokrene misaone "zupčanike" - pojašnjava švedski golman.

Beutler je dobio otkaz u IFK Kristianstadu 2014. godine nakon što je potpisao za jedan iranski klub švedskom savezu iza leđa. Posljednje četiri sezone igra za Malmö, a ovu je sezonu trebao braniti za danski GOG, no zbog dopinškog skandala, ugovor je raskinut. Unatoč tome, Šveđanin želi nastaviti igrati rukomet.

– Zajedno s Henrikom Johnssonom i Christofferom Ekmarkom pišem knjigu, a zadnje poglavlje je moja zadnja utakmica. Kada još jednom zalijepim prste i stanem na gol, nebitno u kojoj ligi. Moj najveći san je zaigrati opet. Ovo ne smije biti kraj, moja ljubav prema rukometu je prevelika - tvrdi Beutler.