Švedski mediji krive Janssona: 'Nevjerojatno tužno i iritirajuće'

Hrvati su bili nadmoćni u prvom poluvremenu te su imali prednost od 1-0, ali dobra predstava u drugom poluvremenu zaslužila je barem bod. Ipak, kasna greška rezultirala je porazom, piše švedski SVT

<p>Valja priznati, <strong>Šveđani </strong>su bili odlični u drugom dijelu, posebno u posljednjih pola sata, ali <strong>Hrvatska </strong>je na kraju ipak slavila s <strong>2-1</strong> (1-0). Dugu loptu poslao je Duje <strong>Ćaleta</strong>-<strong>Car</strong>, krivo je let lopte procijenio <strong>Pontus Jansson </strong>i tako si zacementirao glavno mjesto u naslovima švedskih medija. <strong>Andrej Kramarić</strong> zabio je za 2-1 i srušio snove švedskih kolega mogućoj pobjedi u samom kraju susreta, ali i o bodu.</p><p>- Napraviti toliko i tako se hrabro boriti, a na kraju otići kući praznih ruku. Poraz u apokaliptičnim uvjetima, poraz od kvalitetnog protivnika - ipak je na kraju, poraz. Pogreška Pontusa Janssona možda je povezana s vremenom, ali neko je vrijeme izgledao kao najumorniji na terenu - napisali su u švedskom <a href="https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/dlOGlo/niva-det-svara-gick-ratt--det-enkla-gick-fel" target="_blank">Aftonbladetu</a>.</p><p>Teško je pao ovaj poraz Šveđanima jer su sad bez bodova na posljednjem mjestu trećoj grupi elitne skupine Lige nacija.</p><p>- Hrvati su bili nadmoćni u prvom poluvremenu te su imali prednost od 1-0, ali dobra predstava u drugom poluvremenu zaslužila je barem bod. Ipak, kasna greška rezultirala je porazom. Pokazali su da mogu igrati dobar nogomet i onda dobili takav gol - piše SVT, a <strong>Emil Forsberg </strong>iz reprezentacije dodaje:</p><p>- Osjećamo se prokleto kad dobijemo takav usr*ani gol.</p><p>U tužnom tonu javio se i kolega Anel Avdić koji je na hrvatskom jeziku postavljao pitanja na konferencijama za novinare.</p><p>- Kiselo - nevjerojatno tužno i iritirajuće. No, pozitivna stvar je drugo poluvrijeme, a tako smo trebali igrati od početka. Bilo je to jako dobro - razgovarali smo nakon 45 minuta da nam se takvo poluvrijeme ne smije ponoviti. Sad se moramo fokusirati na Portugal - stoji u tekstu <a href="https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/blytung-svensk-forlust-han-kommer-helt-fel/" target="_blank">Expressena </a>uz izjave Dejana Kuluševskog. </p><p>Bilo kako bilo, nastupom u posljednjoj trećini utakmice Šveđani su pokazali kako mogu igrati, ali kući se vraćaju praznih ruku. 'Na tapeti' jest Jansson, ali kako kažu, osim rezultata, sve je bilo dosta dobro.</p>