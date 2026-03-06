Švedsko-bosanska senzacija u Melbourneu najbrži u Formuli 2

Dino Beganović (22), švedski vozač bosanskoherecegovačkih korijena, osvojio je najbolju startnu poziciju za prvu utrku Formule 2 koja se ovaj vikend, paralelno uz najjaču klasu F1, održava u Albert Parku u Melbourneu u Australiji. Član Ferrarijeve vozačke akademije član je momčadi DAMS Lucas Oil.

Beganović je do svoje prve startne pozicije stigao vremenom 1:28,695, i to u posljednjem mogućem trenutku, što je detaljno opisano i u službenom izvještaju s kvalifikacija. Njegov uspjeh pohvalili su brojni međunarodni mediji, a švedski novinari opisali su ga kao "početak iz snova". Ovaj rezultat postavlja visoka očekivanja za mladog vozača u nastavku sezone i čini ga jednim od glavnih favorita za pobjedu na otvaranju sezone u Australiji.

Dino Beganović rođen je 19. siječnja 2004. u Linköpingu u Švedskoj, ima dvojno državljanstvo Švedske i BiH, a od malih nogu prolazi kroz karting i juniorsku konkurenciju formule. Bio je europski prvak u Formuli Regional 2022. s četiri pobjede i 13 podija, a u Formuli 3 je od 2023. do 2024. je dvaput pobijedio i osam puta bio na pobjedničkom postolju. U Formuli 2 debitirao je krajem 2024. i odmah završio među tri najbolja. Od ove je godine dio akademije slavnog Ferrarija, a u Bahreinu je vozio i slobodni trening za tu momčad.

U subotu rano ujutro od 4.30 na rasporedu je sprint utrka u Formuli 2, a utrka u 1.25 u nedjelju. Glavna utrka F1 je u 5 ujutro u nedjelju uz prijenos na RTL-u.