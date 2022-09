Svestrana Lea: Dižem atmosferu u dvorani, a tako mi dođe da s curama opet skočim u bazen

Sad je već dobro znamo kao TV lice, sportsku komentatoricu. Od ranije i kao vaterpolisticu, štoviše, hrvatsku reprezentativku!

Ovih je dana, pak, Leonarda Pavić (23) opet u vaterpolu. Samo ne u bazenu Spaladium arene, već uz bazen, na tribinama. Onaj glas koji čujete između četvrtina i koji animira publiku, podiže i atmosferu i decibele i bude u društvu maskote Roka, to je Lein glas.

- Radila sam već nekoliko puta spikerski dio na ovakvim događanjima, ali ovaj animatorski prvi put. Uglavnom se javljam s tribina tijekom naših utakmica, muških i ženskih, da malo dignemo ugođaj atmosferu, izmjerimo koliko su naši navijači u decibelima i slično.

Vaš sport, vaš grad, vaša bivše suigračice... Čini nam se kao angažman iz snova.

- Upravo to. Iako, moram naglasiti da nisam iz Splita, već iz Dugog rata.

Neka i to bude zabilježeno. Nego, je li vam uopće došlo da bacite mikrofon i skočite s curama u bazen?

- Oh, kako ne. Pogotovo prvih nekoliko dana kada još nisam radila, samo sam gledala utakmice i baš mi nedostaje. Sada ne mogu više osim malo treninga za sebe. Jedino da dan ima 25 sati, onda bih mogla i stigla, haha.

Lea je za hrvatsku reprezentaciju nastupila na Europskom prvenstvu 2018. godine u Barceloni, gdje su Hrvatice završile 11, pretposljednje. Danas, četiri godine kasnije, osme su u Europi. Nikad bolje!

- Igrala sam s nekoliko cura koje i sada igraju, Emmi Miljković, sestrama Butić, Kiarom Brnetić, Dinom Lordan, Alexandrom Ratković. Ma cure su super, evo sada su ostvarile povijesni rezultat. Rad, trud, iskustvo i zajedništvo koje su pokazale u Splitu donijet će rezultate, samo treba vremena. Naše cure su među najboljih osam reprezentacija Europe, što je povijesni uspjeh, a bez sumnje ćemo se još itekako nagledati njihovih pobjeda i uspjeha pod kapicom hrvatske reprezentacije! A ja sam je, nažalost, napustila godinu nakon Barcelone i preusmjerila fokus na posao kojim se sada bavim.

U kojem je postala prva žena koja je komentirala nogomet na hrvatskim sportskim programima. Dok se druge ne odvaže, Leonardin je sljedeći cilj...

- Kolege kažu da su Olimpijske igre "olimp" sportskog novinarstva, pa bih to voljela odraditi barem kao reporterka. Ali znam koliko još iskustva treba skupiti do tad i koliko rada predstoji da budeš u poziciji raditi jednu takvu veličanstvenu sportsku manifestaciju. Zasad sam odradila više 150 prijenosa iako sam prestala točno brojati kada sam shvatila koliko je to posla kada se raspored mijenja, haha. Iako, mogu reći da sam se konačno i opustila, pogotovo na prijenosu La Lige Celte i Espanyola, koji bih sada izdvojila kao i najdraži. Evo, više nemam osam listova papira za prijenos, već sam prepolovila na četiri, haha. Puno se pripremam za prijenos jer smatram da će se moje uloženo vrijeme isplatiti kako bih gledateljima donijela zanimljiv podatak.

