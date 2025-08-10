Svetina i Šprajcer žele svrgnuti Marijana Kustića s čela HNS-a? Doznali smo što se događa...

Hrvatske medije ovih su dana preplavili naslovi prema kojima Tomislav Svetina i Neven Šprajcer kreću u rušenje aktualnog predsjednika HNS-a Marijana Kustića. U tome praktički nema nikakve istine, niti dva visoko pozicionirana člana HNS-a imaju dovoljno snage i moći za takav pothvat. U nešto slobodnijem prijevodu, to je kao da Benin pokuša napasti Sjedinjene Američke Države. Nema šanse.

Pokretanje videa... 01:55 The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Kustić je tako u ovoj priči potpuno siguran, ali čini se kako Svetina ipak ne spava mirno. Vrlo brzo bi mogli uslijediti napadi na njega kao predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. O čemu se tu točno radi? Dinamo se u priči oko ZNS-a više ne želi držati po strani, ne želi dopuštati da budućnost ZNS-a kontroliraju manji zagrebački klubovi, pa nekakvi drugoligaši, trećeligaši ili četvrtoligaši nameću Dinamu pravila ponašanja.

Tomislav Svetina nije u dobrim odnosima s čelnicima Dinama, čudno je kako predsjednik ZNS-a nije uspostavio bolje odnose s najvećim zagrebačkim, ali i hrvatskim nogometnim klubom. Bliže se i izbori za novog predsjednika ZNS-a, a kako su se "kockice" od dolaska Zvonimira Bobana malo drugačije posložile, veliko je pitanje kakvu će podršku Svetina imati od manjih zagrebačkih klubova. Koji bi mogli početi plesati po Dinamovim notama.

Zagreb: HNS potpisao ugovor o TV i marketinškim pravima, najunosniji u povijesti | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Brojni ljudi iz HNS-a i dalje zamjeraju Svetini i Šprajceru što je ljetna sezona započela velikom sudačkom aferom. Podsjetimo, povjerenik za suđenje Bertrand Layec je na listu kontrolora HNL-a vratio Brunu Marića, a na listu sudaca Tonija Dadića. Očito je kako su Svetina i Šprajcer znali za te namjere Layeca, ali o tome nisu na vrijeme upozorili predsjednika HNS-a. A trebali su...

Zanimljivo, Svetina nije službeno podržao povratak Dadića koji onda na listi za novu sezonu nije bio sudački predstavnik ZNS-a (ali nije obavijestio Kustića o Dadićevim namjerama), već Krapinsko-zagorske županije na čijem je čelu Stjepan Merkaš, još jedan čovjek od Kustićevog povjerenja. Na kraju te priče je Dadić skinut s liste sudaca za novu sezonu, Marić se povukao sam sa svoje pozicije, a cijela je krivnja prebačena na Layeca...

Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slu?aju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo i Hajduk drastično su poboljšali odnose dolascima Zvonimira Bobana i Gorana Vučevića na svoje radne pozicije. Boban i Vučević poznaju se godinama, međusobno si vjeruju i poštuju, znaju kako jedan drugome neće zabijati nož u leđa. A dva najveća hrvatska kluba danas pokušavaju vratiti Udrugu prvoligaša, tijela u kojem bi bili predstavnici svih deset hrvatskih prvoligaša.

Kako saznajemo, u HNS-u nemaju ništa protiv takvog poteza, ali unutar naše nogometne kuće već postoji - Komisija za profesionalni nogomet. Na njezinom je čelu predsjednik Gorice Nenad Črnko, u njoj su i predstavnici svih deset hrvatskih prvoligaša. I sad treba vidjeti kako će se riješiti cijela priča, hoće li se Komisija za profesionalni nogomet preimenovati u Udrugu prvoligaša, ili će se formirati nova Udruga, a ugasiti stara Komisija jer nema smisla imati dva tijela s praktički istim ovlastima.