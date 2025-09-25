Obavijesti

E, SAD SE DOKAŽITE...

Hoxha i Zajc promijenili krvnu sliku Dinama: Tri pojačanja od 6,2 mil. eura pala u drugi plan

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Perez Vinlöf, Villar i Vidović bili su 'programirani' starteri za početni sastav Dinama, ali nogomet piše drugačije priče. I ti će se dečki sad dobro namučiti kako bi iz prvih 11 izbacili Godu, Zajca i Hoxhu...

Dinamo je na otvaranju Europske lige odigrao najbolju utakmicu sezone. Na dojmljiv način svladao Fenerbahče (3-1), pokazao kako se navijači "modrih" s pravom mogu veseliti novoj europskoj sezoni. I kako bi to moglo biti dobro, kako bi se u Maksimiru i na proljeće mogla igrati Europa. Uostalom, nakon ovakvo uspješnog starta u novu europsku avanturu, sve drugo bi bilo iznenađenje.

Igrači Dinama krenuli prema stadionu 01:41
Igrači Dinama krenuli prema stadionu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Prije samo pet-šest dana sve je bilo potpuno drugačije. Dinamo je remizirao u Varaždinu (2-2), pa na svom terenu poražen od Gorice (2-1), a pred "modrima" su bile dvije teške utakmice, Hajduk i Fenerbahče. Zagrepčani su u te dvije utakmice imali više loših nego dobrih faza, motivacija nije bila na visini, nešto se moralo mijenjati. I Kovačević se odlučio za dvije, sad vidimo ključne promjene.

Miha Zajc i Arber Hoxha ušli su na Poljudu u prvu momčad, iz početne postave (u odnosu na Goricu) su izletjeli Luka Stojković (zbog crvenog kartona) i Gonzalo Villar. Nećemo se lagati, prije gostovanja u Splitu još je bilo puno upitnika oko ove momčadi. Može li Dinamo "preživjeti" Hajduk i Fenerbahče, pa i tko će igrati u sredini terena ili na lijevom krilu.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Danas, samo pet dana kasnije, sve je potpuno jasno. Kovačević ima sigurnih 11, momčad koju će biti teško izbaciti iz početnog sastava. Hoxha i Zajc potpuno su promijenili krvnu sliku Dinama, "modri" su sad opasniji, okomitiji, prepuni samopouzdanja, I taj dvojac ima velike zasluge za dvije velike pobjede Dinama, za slavlja nad Hajdukom i Fenerom.

Kovačević je dugo tražio trećeg veznjaka, čovjeka koji će se u sredini terena idealno uklopiti pored Mišića i Ljubičića. Villar je tu djelovao predefenzivno, Stojković je zbog isključenja protiv Gorice morao na hlađenje, Bennacer još nije bio top fit, pa je u prvi plan na Poljudu morao - Miha Zajc. I stvarno pokazao klasu. Dokazao da je može biti "taj", da zaslužuje mjesto u prvih 11 Dinama.

Što tek reći o lijevom krilu? Gabriel Vidović bio je nakon priprema zicer za tu poziciju, Kovačević je protiv Gorice tu pokušao iznenaditi s Lukom Stojkovićem, sve više minuta dobivao je i mladi Cardoso Varela. A onda se dogodio Poljud i nogometna renesansa Arbera Hoxhe. Albanac je sjajnim pogotkom otvorio Splićane, zaslužio priliku od prve minute i protiv Fenerbahčea.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

I tu je odigrao najbolju utakmicu otkako je došao u Dinamo. Hoxha je "letio" lijevom stranom, poigravao se s nesretnim Caglarom Söyüncüom koji je prije koju godinu vrijedio i 45 milijuna eura. Trener Fenerbahčea je na sve načine pokušavao zaustaviti Hoxhu, tu mijenjao karike (kasnije na beka prešao Semedo), Hoxhu pokušavao zaustaviti i dupliranjem. Ali, to mu nije uspjelo za rukom.

Dinamo je krajem studenog dobio standardiziranu momčad, sad svi vjeruju u Kovačevićevih 11. Dečke koji su dobili i Hajduk i Fenerbahče. Zagrepčani su ovog ljeta na tri igrača, tri "programirana" prvotimca (Perez Vinlöf, Villar i Vidović) potrošili velik novac, za njih dali 6,2 milijuna eura. Previše da budu u drugom planu. Ali, u prilog im ne idu tek sjajne igre Gode, Zajca i Hoxhe.

I ti su dečki sad, zasluženo, u pričuvi. Goda, Zajc i Hoxha igraju sjajno, njih sad nema smisla seliti na klupu. Niti ih se smije vraćati u drugi plan. Dinamova skupocjena pojačanja novu će priliku za dokazivanje (najvjerojatnije) imati već u nedjelju protiv Slaven Belupa i tu je sve - na njima. Neka oduševe, neka zabljesnu, pokažu da mogu Dinamu dati više od Gode, Zajca i Hoxhe... 

