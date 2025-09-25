Dinamo ipak neće igrati protiv Maccabija? Čeka se Uefa, to bi mogla biti loša vijest za 'modre'

Zbog sve glasnijih poziva na sankcije i rastućeg pritiska Ujedinjenih naroda, Uefa bi već sljedećeg tjedna mogla suspendirati Izrael iz svih klupskih i reprezentativnih natjecanja. Takav potez imao bi izravne posljedice i za Dinamo, koji bi sljedećeg četvrtka trebao gostovati kod Maccabija iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli u okviru drugog kola Europske lige. No, za razliku od uobičajene prakse, otkazivanje utakmice "modrima" ne bi donijelo pobjedu za zelenim stolom.

Glavni pokretač inicijative je izvješće neovisne istražne komisije Ujedinjenih naroda koje je zaključilo da izraelske vlasti i sigurnosne snage u Pojasu Gaze djeluju s "genocidnom namjerom uništenja Palestinaca". Nakon objave izvješća, stručnjaci UN-a za ljudska prava uputili su izravan poziv krovnim nogometnim organizacijama, Fifi i Uefi.

- Sportska tijela ne smiju zatvarati oči pred teškim kršenjima ljudskih prava, pogotovo kada se njihove platforme koriste za normalizaciju nepravde - stoji u njihovoj izjavi, uz naglasak da se bojkot odnosi na Državu Izrael, a ne na pojedine sportaše.

- Nacionalni timovi koji predstavljaju države koje čine masovna kršenja ljudskih prava mogu i trebaju biti suspendirani, kao što se dogodilo u prošlosti - poručili su, aludirajući na suspenziju Rusije nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Upravo je usporedba s Rusijom postala ključni argument kritičara koji optužuju nogometne vlasti za primjenu dvostrukih standarda. Palestinski nogometni savez (PFA) već mjesecima traži suspenziju, a njihov predsjednik Jibril Rajoub na Kongresu Fife upitao je smatra li krovna organizacija "neke ratove važnijima od drugih, a neke žrtve značajnijima".

Odluka Uefe nije samo sportska, već je duboko uronjena u geopolitiku. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa jasno je poručila da će se suprotstaviti bilo kakvom pokušaju izbacivanja Izraela sa Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje se održava upravo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

- Apsolutno ćemo raditi na tome da u potpunosti zaustavimo svaki pokušaj zabrane izraelskoj nogometnoj reprezentaciji - izjavio je glasnogovornik State Departmenta.

Ovo stavlja predsjednika Fife, Giannija Infantina, u izuzetno neugodan položaj zbog njegove bliske veze s Trumpom. S druge strane, pritisak raste i s arapske strane, pogotovo nakon nedavnog izraelskog napada u Kataru, koji je jedan od ključnih financijskih partnera Uefe. Eventualna suspenzija od strane Uefe, čak i bez direktne akcije Fife, praktički bi onemogućila Izraelu kvalifikaciju za Svjetsko prvenstvo, budući da Uefa provodi europske kvalifikacije.

Prema pisanju The Timesa, većina članova Izvršnog odbora Uefe navodno podržava suspenziju, a odluka bi mogla biti donesena na izvanrednoj sjednici već sljedećeg tjedna. Kako doznajemo iz Dinama, za sada imaju informaciju kako će se utakmica odigrati prema planu. Press konferencija i trening bit će u Zagrebu, a još nije poznato hoće li Uefa dozvoliti navijačima 'modrih' prisustvo na utakmici u Bačkoj Topoli.

Što ovo znači za Dinamo? Nema bodova za zelenim stolom

U središtu ove nogometno-političke drame našao se i Dinamo, čija je utakmica protiv Maccabija iz Tel Aviva u Europskoj ligi zakazana za sljedeći četvrtak. Ako Izvršni odbor Uefe donese odluku o suspenziji, izraelski prvak bio bi izbačen iz natjecanja. Međutim, to za Dinamo ne znači automatsku pobjedu od 3:0 niti dodjelu novog protivnika.

Prema složenim pravilima UEFA-e za ovakve izvanredne situacije, bodovi za neodigranu utakmicu računali bi se na potpuno drugačiji način. Dinamo, kao klub iz prve jakosne skupine (pota), na kraju natjecanja dobio bi onoliko bodova koliko će ostali klubovi iz prvog pota u prosjeku osvojiti u svojim gostujućim utakmicama protiv klubova iz drugog pota (u kojem se nalazi Maccabi).

Primjerice, ako momčadi iz prvog pota u svojim gostovanjima kod momčadi iz drugog pota u prosjeku osvoje 1.5 bodova, upravo bi toliko bodova bilo dodijeljeno Dinamu za neodigrani susret. To znači da "Modri" ne bi imali nikakav utjecaj na ishod te "utakmice duhova", već bi njihova sudbina ovisila o rezultatima drugih klubova.

Dok se čeka konačna odluka iz Nyona, jasno je da bi suspenzija Izraela izazvala tektonske poremećaje u europskom nogometu. Za Dinamo, to znači tjedan neizvjesnosti u kojem bi ishod ključne europske utakmice mogao biti odlučen u uredima, a ne na travnjaku.