Svi Sopićevi biseri: Od sastanka mi raste kosa, kad slušam igrače nekad kolutam očima...

Ne zanima me to, tamo stalno pada kiša pa bi mi pokvarila frizuru, izjavio je Rijekin trener Željko Sopić na nagađanja kako ga škotski Aberdeen želi dovesti za trenera. Tu su izjavu prenijeli čak i britanski mediji te su otkrili kakvo viralno blago trenira vodeću momčad hrvatske lige.

Još otkako je vodio Goricu, Sopić zabavlja navijače svojim neuobičajenim, otkvačenim izjavama i njegove se konferencije za medije iščekuju kao nekad Ćirine.

Ovo je selekcija najzabavnijih Sopićevih izjava...

24. ožujka o ponudi Aberdeena

Ne zanima me, tamo stalno pada kiša što bi mi pokvarilo frizuru.

16. ožujka nakon pobjede 1-0 nad Slavenom

Na ovom krumpirištu nije se moglo igrati previše nogometa. Da ja na ovom terenu u Koprivnici dočekam Real Madrid, ne mogu mi ništa, to vam je sve 50:50.

Neću o suđenju... jer nisam ništa vidio

9. ožujka uoči utakmice s Osijekom

Sad je ovo nova taktika. Ovaj put ćemo ići na pobjedu. Hoćemo li s pritiskom krenuti od početka? Ne, od 17., ovaj put od 17. minute. Cijeli tjedan smo radili da krenemo od 17. minute, čak mislim na prelasku u 18. minutu da krenemo napasti Osijek. Dotad ćemo biti u kabini.

17. veljače nakon pobjede 4-0 nad Lokomotivom

Lokomotiva je imala jednu šansu? Koju šansu? To je bio Djed Mraz, u ozbiljnim ligama toga nema.

11. veljače nakon pobjede 2-0 nad Goricom

Ovo što se danas dogodilo nema veze sa sportom i nogometom, ali smo zasluženo pobijedili. Ništa nisam vidio, sve je pokislo da nismo ni imali monitor na klupi. Inače ne komentiram suđenje, neću ni danas, ali danas stvarno nisam ništa vidio. Morali smo imati plan A i plan B. U principu, u ovoj močvari nema plana. Obregon je navikao na monsunske kiše u Kolumbiji pa mu je bilo lakše pucati penal. Dobio sam puno poruka da bi bilo još više ljudi da nije karneval. U Rijeci je karneval, a toliko je ljudi došlo na utakmicu. Rekao sam dečkima da bace dresove navijačima. Pa ima onih koji neće. Pa ja kažem da ću ja platiti te dresove!

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

9. veljače uoči utakmice s Goricom

Dobro su vođeni, a tako vam je to u životu. Nekad radite kao crnac i nemate uspjeha, a nekad kao šalabajzer pa imate uspjeha.

4. veljače nakon pobjede 3-0 nad Istrom

Janković je dobio jak udarac koljenom u butni mišić i... jednostavno je onda odlučio da je jako dobro da pukne penal punom u ćošak, to je baš onak'... Za pohvalit'.

Na benzinskoj su uzimali autiće za djecu

31. siječnja

Bez obzira što će sad 'blebetati' ovi tamo po Splitu, po Zagrebu, ovi moji, ali Dinamo ima najveću širinu kadra. Trening u noći? Dečki koji su igrali odradili su u pola sata hladnu kupku, dok su ostali izašli van i oznojili se zajedno sa mnom i Đalovićem. Stvarno ne vidim veliki problem u tome hoćeš li doći doma djevojci ili ženi i obitelji u dva, tri ili u pola 4 sata u noći. Ne, domari nisu morali raditi prekovremeno, ja samo platim struju koliko potroše. Puno mi je teže raditi u Rijeci nego u Gorici, jer su to mladi igrači koji su ne samo skloniji oscilacijama, nego imaju neke fiks ideje. Neke stvari čuješ, samo zakolutalaš očima i sam sebi kažeš: 'Je li ovo moguće?' Nemam duge sastanke prije utakmice, i kad sam bio igrač, kad mi trener krene 45 minuta pričati, počne mi kosa rasti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

31. siječnja o čašćenju na benzinskoj postaji

Bio sam trener Gorice i izgubili smo 2-1 u Splitu. Nakon šest kola zabili smo gol, a ja stanem na prvu benzinsku i ljudi iznesu sve! Mrzljak i ekipa samo što nisu frižidere iznijeli! I onda dođemo u Rijeku i podmirim ja račun, ali počeo sam se smijati kad su neki uzimali neke... ne znam ni kako se zove pošto nisam nikad cigaretu zapalio, snooze ili nešto. Neki su čak uzimali za djecu autiće! Mlada momčad, možda sam ja malo ostario pa ne kužim...

28. siječnja nakon pobjede 2-1 nad Hajdukom

Ako uzmemo sve, bit ćemo prvaci. Ljudi, 48 je bodova u igri, 16 kola do kraja, tko je znao sa 16 godina tko će mu biti žena? Kad sam u Gorici rekao da ćemo opstati, mislili su ljudi da se drogiram. Hajduk je doveo Perišića i Brekala? Mi smo doveli analitičara Gorice, to je podjednako.

'Krepat ma ne molat', a ne 'Igra tko ima vremena'

8. prosinca uoči utakmice sa Slavenom

Kako je slogan ovog kluba 'Krepat ma ne molat', a ne 'Igra tko ima vremena', gospodin Selahi će na tribinu.

12. studenoga nakon remija 2-2 s Dinamom

Da, samo smo to trenirali. Cilj nam je bio zabiti dva gola Dinamu iz prekida s lijeve strane. Nismo htjeli zabiti jedan ili tri već točno dva gola na taj način. Sigurno je i Jakirović cijeli tjedan vježbao da uđe Perić, pa nam zabije gol nogom. Takva je to bila utakmica. Najpametniji su oni treneri koji kažu, baš to smo trenirali. E mi nismo. Bila je otvorena utakmica, tako se poklopilo i zabijali smo na taj način.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

3. studenoga nakon remija 1-1 s Lokomotivom

Vidi se na meni da sam jako zadovoljan. Baš sam onako presretan sa svime. Ja sam ponosan na njih, ponosan sam na naše navijače koji su nam došli dati podršku, a ovo sve drugo nemam što uopće komentirati. Valjda sam se ja bavio nekim drugim sportom pa ja to sve krivo gledam. Ja sam skužio da nemam pojma o nogometu. Dinamo uživo. Doći će u pakao Rujevice pa... zemlja-zrak. Da vidimo tko je bolji.

29. listopada nakon pobjede 1-0 nad Goricom

Još jednom skoro bili preuranjeni sveti Nikola. Da moji igrači ovako daruju šanse protivniku, da si naprave ovakvu pomutnju u jednoj ovako kontroliranoj utakmici gdje trebamo otići na dva-tri razlike zapravo već u prvom poluvremenu... Tako smo dominirali da su neki na tribini mogli i odspavati.

Tko upiše bodove unaprijed, loptu je vidio samo u dućanu s igračkama

27. listopada uoči utakmice s Goricom

Da nam na Rujevicu dolazi Barcelona, ja se ne bih kladio na njih!

23. listopada nakon remija 1-1 s Istrom

Mi smo takva država da bismo, kad bi i Michael Jordan zabio 35 koševa, rekli: "Eh, samo 35?"

5. listopada uoči utakmice s Hajdukom

Ja jednu stvar govorim već puste godine, još otkad sam bio igrač: onaj koji plati ulaznicu ima se pravo s tribine derati što god hoće.

29. rujna uoči utakmice s Rudešom

Jedino što mene zanima je da moramo u Kranjčevićevu i moramo dati sve od sebe i pokušati uzeti tri boda. Samo se to piše. A ne koja je utakmica za sedam dana, niti kakvu ću ja imati frizuru za sedam dana. A ove 'babe Vange'... Njima nula bodova. Ali ti koji tako razmišljaju su loptu vidjeli dvaput u životu, u dućanu s igračkama.

Foto: Ivo Cagalj /PIXSELL

24. rujna nakon pobjede nad Slavenom 1-0

Cristiana Galešića, koji je vjerojatno i portira prošao kod gola.

31. kolovoza nakon remija s Lilleom 1-1

Ovo mi je jedan od najtežih dana u životu. Mogu poistovjetiti ovo samo s onim kad su mi roditelji umrli.

27. kolovoza nakon poraza od Dinama 2-1

Ne mogu gledati kako drugi pate, a neki se, da ne kažem šeću, skližu po terenu. To se neće događati dok sam ja trener. Veiga je zamijenjen iz taktičkih razloga. Djouahra je zamijenjen jer sam ja to tako odlučio.

Kao trener Gorice...

28. svibnja nakon poraza od Dinama 4-1

"Nekima sam kao Djed Mraz dao šansu prvi, zadnji put i nikad više. Htio sam ih počastiti s minutama, ali kad izađeš na noge velikom Dinamu, samo jaki i hrabri momci mogu igrati. Mi od prosinca živimo Trpinjsku cestu, da karikiram. Tek malo kasnije ćemo shvatiti što znači s -11 stići na +5 bodova.

20. svibnja nakon pobjede nad Varaždinom 5-2

"Napravili smo tada grupu zvanu ostanak u ligi, uz riječi 'tko preživi, pričat će'. Vjerojatno su tada u to vjerovali moja žena, djeca, pas, zec i ja. Pogotovo kada smo utakmicu s Lokomotivom dočekali s manjkom od 11 bodova. Dok su drugi imali od sedam do devet dana slobodno, mi smo trenirali za Badnjak i Novu godinu.

Istra je seljačka radna zadruga

16. svibnja nakon poraza od Istre 1-0

"Ja se ne bih veselio da sam pobijedio, iskreno da vam kažem. Ne bih se veselio, majke mi! Glorificiramo strane trenere, a imamo 50 boljih trenera od ovih što rade tu. Poms radi čuda, ovaj radi čuda... Ljudi, dajte se malo otrijeznite. Imamo 50 naših tenera koji ne mogu dobiti šansu, a znaju nogomet možda više od mene. ja sam se školovao 11 godina kako bih dobio svoju trenersku licenciju, kao i drugi naši hrvatski treneri. A onda dođu Rene Poms ili Mario Rosas (bivši trener Šibenika, nap. ur.), pa u HNL-u rade kao 'predstavnici kluba'. Kako je to moguće? Pa zašto naši treneri ne mogu tako raditi u Njemačkoj ili Francuskoj? Zar stvarno vrijede jedna pravila za hrvatske, a druga za strane trenere. Nije mi se svidjelo što smo u Puli igrali s jednom loptom, što bi moji igrači sami trebali trčati u gol-aut po nju kako bi mogli nastaviti s igrom. I tu me nije briga jesu li nekom vlasnici Španjolci, Urugvajci, Turci, Nijemci ili Hrvati, to je za mene primjer seljačke radne zadruge!

Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

1. svibnja nakon 2-2 s Lokomotivom

"Sad će opet pričati da Sopić govori gluposti. Znate kakvi su ovi naši hibridni tereni? Ovaj je čak bio i dobar, ali to su jako skliski tereni. Više si na ledu nego što igraš nogomet i onda se dogodi greška kao kod Vojtka. On je zabio gol i plače u svlačionici.

Trening u 1.30 i igrači koji ne kuže fore

26. travnja nakon 0-0 s Hajdukom

"Mi smo igrali nakon tri dana i bili prazni, ali netko je gore rekao da moramo igrati nakon dva i pol dana. Kao i protiv Varaždina, pa smo odmah morali na Maksimir. Ne znam tko to određuje, ali treba malo više sluha. Lokomotiva je imala šest dana između utakmica, Rijeka ima pet. Možda da treniram Manchester United i da imam 47 igrača pa da imam svaki dan.

14. travnja nakon 4-0 protiv Šibenika

"Sad će zaživjeti taj balkanski mentalitet, vjerojatno će se napiti svi u autobusu, a nisu ni svjesni da ih čeka trening u 1 ujutro! Da, trening u 1 ujutro da izbace sav alkohol koji će popiti u autobusu! A znate zašto smo trenirali u 1.30 ujutro? Da netko od mojih igrača nakon ove pobjede ne poleti previsoko, da netko ne pomisli kako smo osigurali ostanak u ligi. Realno, mi smo zadnji put od njih izgubili 3-0, a imali smo 26 udaraca, 43 centaršuta i 90 opasnih napada!? Pa ne treniram ja Chelsea ili Manchester City, treniram Goricu, što možemo očekivati više od toga?! I izgubili smo. Tada kao trener sjednete, kao tele blejite u prazno i mislite si "je li ovo moguće". A znate naš mentalitet i tu zaigranost, kad vodite 4-0 svi na terenu žele biti Maradona ili De Bruyne, svi bi gurali kroz noge. Raspopoivć zadnji vezni? To vam je kao kad imate 16 godina, u džepu imate 10 kuna i hoćete ići u disko za koji se upad plaća 20 kuna. A na kraju večeri ste bili u disku, ni sami ne znate kako ste ušli unutra. Na treningu je bila dobra zezancija. Kristijan Fućak je "bacao" svoje fore s Grobnika, četvorica su popadali na zemlju od smijeha, druga četvorica su ga samo blijedo gledala.

Sreća da nemam kose...

1. travnja nakon 1-1 s Dinamom

"Sreća pa nemam kose! Svi mi čestitaju na bodu, a igrači su u svlačionici kao da sam došao na sprovod, dok smo uzeli bod prvaku. Da nam dođe Chelsea i remiziramo, to bi nam bilo malo.

17. ožujka nakon poraza 2-1 od Varaždina

"Evo sad smo pokazali da možemo primiti i gol iz svojeg auta jer protiv Belupa smo primili gol iz protivničkog auta. Ispali smo bedaci. Tih 10 igrača će mi objasniti gdje su stajali jer cijela centrala je bila otvorena. To se ne događa ni u seoskim ligama.

19. veljače nakon poraza 2-1 od Hajduka

"Nogomet se igra zbog golova, mi trljamo lijevo desno, koga to zanima?! Za tri dana će svi znati je Hajduk dobio 2-1, kao da će se itko sjećati naših prilika. Ja sam se pitao u jednom trenutku na klupi tko je Hajduk, a tko Gorica.

5. veljače nakon poraza 3-0 od Šibenika

"Najveći je problem taj što su gospoda iz Šibenika napravili više faula od nas. A govorili smo da ne mogu. Izgleda da smo neke stvari krivo pripremili.

21. siječnja nakon 0-0 s Dinamom

"I dalje mi nije jasno kako je neki "pametnjaković" mislio da je dobro nakon 100 minuta poslije Varaždina, samo tri dana kasnije igrati kod Dinama. Sretan sam, mašem repom...

18. siječnja nakon 0-0 s Varaždinom

"Treneri koji rade razumiju. Nije to PlayStation da jednog izvadiš, drugog ubaciš. Netko pametan tamo je odlučio, pošto smo mi zadnji, da igramo za tri dana.