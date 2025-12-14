Obavijesti

STEVEN ASPLUND

Svi su ga otpisali: Prije nekoliko godina imao je 225 kilograma, sada je slavio u UFC debiju

Piše Issa Kralj,
Svi su ga otpisali: Prije nekoliko godina imao je 225 kilograma, sada je slavio u UFC debiju
Foto: Instagram

Cijeli su me život maltretirali. Želim reći samo jedno svakom malom djetetu koje je bilo maltretirano ili se osjećalo kao da nije dovoljno dobro ili vrijedno. Vrijediš i ne moraš se sramiti svog tijela, poručio je u govoru

Steven Asplund, 27-godišnji Amerikanac, pobijedio je Seana Sarafa tehničkim nokautom u drugoj rundi na UFC Fight Nightu u Las Vegasu, u Apexu. Amerikanac ima nevjerojatnu životnu priču.

Asplund je ugovor u UFC-u zaradio preko Dana White Contender serije, a nakon sinoćnje borbe dobio je i bonus za najbolju borbu večeri. Također, tom pobjedom poboljšao je ukupni profesionalni omjer na 7-1. Međutim, ovaj borac do prije nekoliko godina izgledao je neprepoznatljivo. 

Asplund je kao tinejdžer imao 225 kilograma i bilo mu je teško obavljati svakodnevne stvari, a mnogi su mislili kako Amerikancu nema pomoći. 

- Bio sam žrtva maltretiranja. Rekao sam sebi da se to mora promijeniti - izjavio je jednom prilikom.

Životna prekretnica dogodila se kada je otkrio svijet MMA i odradio prvu amatersku borbu. Na vaganju uoči jučerašnje borbe imao je upola manje kilograma, vaga je pokazala na 118,4 kilograma, a ističe kako ga najviše motivira njegova obitelj. 

Nakon pobjede održao je inspirativni govor i poručio:

- Nekad sam imao 225 kilograma. Potječem iz skromne obitelji, moj otac se borio za sve što je imao i sam se odgojio, isto je i s mojom majkom. Borili su se za sve što imaju i izgradili su tri sina. Moj otac je trenirao i imao je posao s punim radnim vremenom kako bi nas uzdržavao. Predivan je osjećaj doći do UFC-a i podijeliti ovaj debi s ocem, najljepšim i najdivnijim čovjekom kojeg poznajem - rekao je pa nastavio:

- Bio sam debeo, cijeli su me život maltretirali. Želim reći samo jedno svakom malom djetetu koje je bilo maltretirano ili se osjećalo kao da nije dovoljno dobro ili vrijedno: 'Vrijediš i ne moraš se sramiti svog tijela'. Izgledam odvratno, znam da izgledam. Mnogi ljudi će pričati sr***, ali budi samouvjeren.

