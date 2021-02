Povremeni hrvatski reprezentativac, Ivan Santini (31), potpisao je za Osijek koji je ovim ogromnim transferom još jednom potvrdio da se ozbiljno misli 'pohrvati' s Dinamom oko titule prvaka, a slavonski je klub i službeno potvrdio dogovor na svojim društvenim mrežama, baš nekoliko sati uoči derbija s aktualnim prvakom.

Santini je stigao iz kineskog Jiangsu Suninga u kojem igra od ljeta 2019. Ovaj skromni zadarski nogometaš karijeru je započeo u rodnom gradu, a već kao 16-godišnjak napustio dom i obitelj i preselio u Salzburg. Tamo je u prvoj sezoni više vremena proveo kod doktora, nego na terenu zbog čega ga je Salzburg prekrižio, a onda mu se dogodila i velika obiteljska tragedija. Naime, preminuo mu je otac Romeo u tek 44. godini života.

Ali, Santini nije 'klonuo' i pao na koljena, možda i je, ali se iz te nesreće izdigao jači nego ikada.

- Znao sam da mi je Bog dao te talente i da je njegova volja da ih umnožim. Duboko sam vjerovao u to. Također, svi govore kako ti u nogometu treba vezu, a sam imao najbolju vezu, tatu na nebu s Bogom. Bio sam uvjeren da ne mogu ne-uspjeti - rekao je Santini u jednom intervjuu za Bitno.net pa objasnio kakav je bio život u daleko od kuće:

- Kad si sam u tuđini susretneš se sa samoćom, a kad nastupe nevolje više ne možeš otići kući ili tražiti oslonac u obliku roditelja. Također, kao stranca, drugi te gledaju malo ljubomorno, a ne znaš ni jezik - sve te nevolje su me zbližavale s Bogom, tako da sam sve više molio. Cijeli moj dan bio je prožet molitvom. Bog me uronio u svoje milosrđe i tako bih se hranio, na samo Svetim pismo, nego i raznim dugovnim obnovama koje sam gledao na YouTubeu, počevši od vlč. Zlatka Sudca do fra Zvjezdana Linića. Shvatio sam jedan duboki smisao u mom životu.

Santini se nakon tragedije vratio u rodni kraj i kada su mu svi predviđali potpuni kolaps njegove karijere, Ivan je odučio sam sebi prokrčiti put do uspjeha. Iz Zadra je otišao u Freiburg, ali nije se najbolje snašao u njemačkom nogometu pa je zabio tek dva gola u 27 nastupa. Svoje mjesto pod sretnom zvijezdom potražio Belgiji, točnije Kortrijku gdje se u dvije sezone u klubu prometnuo u najvažnijeg igrača. U 74 utakmice zabio je 32 gola i namjestio ih još 14. Jednu je sezonu proveo i u Standard Liegeu nakon čega je preselio u francusku ligu. Tamo je bio odličan za pojmove slabašnog Caena, a onda u ljeto 2018. za tri milijuna eura prešao Anderlecht.

Ivan je u zabio gol u finalu i osvojio Belgijski kup sa Standardom, a nakon postignutog gola pokazao je majicu iz Međugorja što je kasnije obrazložio tvrdnjom da on želi biti "Božji igrač".

- Zapravo, dok sam još igrao u Zadru i zabio prva dva gola, rekao sam da kroz nogomet želim svjedočiti da sam Božji. Što se tiče finala kupa, tu sam majicu nosio već dvije godine, točnije koristio sam ju kao pidžamu. U jednom trenutku dobio sam poticaj i odlučio u drugom poluvremenu obući majicu ispod dresa. Da sam ju stavio u prvom poluvremenu oznojio bih se pa bih ju morao promijeniti. Ovako ju nosim drugo poluvrijeme, pa ako zabijem gol, skinem dres i pokažem majicu. Na majici piše "Jesus loves you", i to je bio još jedan način da ljudima pokažem da sam Božji i da sve što radim, radim Bogu na čast. Jer sve mi je dano od Boga, i taj talent, i želja za radom, i želja da razvijem taj talent.

U karijeri je igrao za deset kluba, a kad bi morao izabrati najdraži, to bi bio - Kortrijk.

U Kortrijku su me i prije rezultata odlično prihvatili tako da mi je to pomoglo na terenu i izvan njega. Planiram se jednom opet vratiti tamo i odigrati još koju sezonu... Radi se o obiteljskom klubu u kojem je pritisak manji, a s tim je odmah i lakše igrati. Ponašaju se prema tebi kao obitelj. Možda me Bog zato i poštedio nekih velikih klubova koji igraju Ligu prvaka kako b ime sačuvao sebi blizu.

Najveći oslonac u životu, naravno, mu je obitelj.

- Obitelj mi je sve, najveća inspiracija - zaključio je Santini.

Iako je na startu sezone prikazao briljantnu formu, ona je sve više padala kako je sezona odmicala kraju, a onda je došla ponuda iz Kina koja se jednostavno - ne odbija.

Krunu karijere je doživio 2017. kada je debitirao za seniorsku Hrvatske na prijateljskoj utakmici s Meksikom u Los Angelesu.