Svi su zgroženi: Rumunji ubili i objesili četiri vrane kraj terena

Vrane prave probleme Cluju pa su Rumunji na brutalan način odlučili stati tome na kraj.

Na terenima pokraj pomoćnog igrališta vodećeg kluba rumunjskog prvenstva osvanule su četiri ubijene i obješene vrane, a stavljene su tamo s ciljem da uplaše ostale ptice, piše Digisport.

This is absolutely shocking and idiotic. According to Digisport, CFR Cluj decided to kill 4 crows and hang them around their training camp. Reason: they don't want OTHER crows to come and eat the grass seeds which were just planted. pic.twitter.com/SIkcF78S79