Svi uz Ikera: Legendo, nogomet te treba, vratit ćeš se još jači

Veliki zagrljaj Casillasu, drži se Iker, poručio je putem Twittera tenisač i veliki navijač Reala Rafael Nadal legendarnom golmanu Ikeru Casillasu koji je na treningu Porta doživio srčani udar.

Iker Casillas (37) nalazi se izvan životne opasnosti u bolnici u Portu. On je jutros na trening stigao u ne baš dobrom stanju. Nije se osjećao dobro, a liječnici kluba su pravovremeno reagirali te su ga odvezli na hitnu gdje je ubrzo zbrinut. Imao je operaciju i sada se osjeća u dobro. Nasreću sve se dobro završilo, no sada je upitna njegova karijera. Sve je to potvrdio i njegov klub za nacionalnu televiziju.

Mnogi su mu navijači, bivši i sadašnji suigrači i klubovi poželjeli brz oporavak na društvenim mrežama.

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1. svibnja 2019.

get well soon Iker Casillas 🙏🙏 — AnimoCasillas (@KroosT8) 1. svibnja 2019.

Casillas je hospitaliziran, a pretpostavlja se da se ove sezone neće vratiti na teren. Pitanje je hoće li to biti i konačan kraj nogometne karijere, no mnogi žele njegov povratak.

Shocked reading the reports. Hope you are ok my friend @IkerCasillas 🙏🏼 pic.twitter.com/NrHjjEwzUi — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 1. svibnja 2019.

Best wishes, @IkerCasillas. Wishing you a speedy recovery. — Atlético de Madrid (@atletienglish) 1. svibnja 2019.

Podršku mu je dao i Carles Puyol koji je mnogo puta kao kapetan protiv Casillasa igrao u El Clasicu, ali i sama Barcelona.