Svi žele na SP, najviše američki Hrvati! Crno tržište već buja, evo koliko traže za ulaznice

Interes hrvatskih navijača za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku dosegnuo je razine kakvih nije bilo 20-ak godina unatoč činjenici što euforiju prate i dosad nezabilježene cijene ulaznica koje je nametnuo novi Fifin model prodaje. Iako su kontingenti za hrvatske navijače planuli u rekordnom roku, mnogi se pitaju je li nogomet postao sport dostupan samo onima s najdubljim džepom.

Da će "vatreni" i "preko bare" imati glasnu podršku, potvrđuju i službeni podaci Hrvatskog nogometnog saveza. Za tri utakmice u skupini protiv Engleske, Paname i Gane stiglo je nevjerojatnih 368.000 prijava, što je izazvalo momentalnu rasprodaju svih dostupnih mjesta u hrvatskim sektorima. Budući da svaki nacionalni savez dobiva samo osam posto kapaciteta stadiona, jasno je da je potražnja višestruko nadmašila ponudu.

Foto: Goran Stanzl

​- Interes za ulaznice za utakmice hrvatske reprezentacije je na rekordnim razinama, sigurno najveći na svjetskim prvenstvima od Njemačke 2006. Hrvatski kontigenti su rasprodani, ali siguran sam, s obzirom na snalažljivost naših navijača, da će podrška biti na visokoj razini, sigurno veća nego u Rusiji i Katru - poručio je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.

Iz HNS-a su za 24sata pojasnili kako najveći broj prijavljenih navijača ima prebivalište u SAD-u, ali i interes navijača iz Hrvatske je iznimno visok (deseterostruko veći od dostupnog kapaciteta ulaznica), a potom i drugih zemalja s velikom dijasporom, Kanade, Švicarske, Njemačke i drugih. Navijači ispituju kako još doći do ulaznica, no savezu su ruke vezane jer Fifa neće omogućavati dodatne kapacitete. Svjestan je troškova i izbornik Zlatko Dalić, koji ipak ne sumnja u vjernost navijača.

​- To je problem, dalek i skup put, ali siguran sam kako će hrvatskih navijača biti jako puno. Očekujem veliku podršku i puno naših navijača - kazao je Dalić.

Američki model prodaje i "izdaja navijača"

Iako je HNS za navijače osigurao ulaznice po fiksnim cijenama koje su se kretale od 180 do 700 dolara, ovisno o utakmici i kategoriji, problem nastaje izvan te kvote. Fifa je po prvi put uvela takozvano varijabilno ili dinamičko određivanje cijena, američki model u kojem potražnja diktira cijenu u stvarnom vremenu. To znači da je cijena za atraktivne utakmice, poput one s Engleskom, skočila za više od 70 posto čim je ždrijeb završen.

Cijene za finale već sada dosežu astronomske iznose od 4000 dolara, i to za najjeftiniju kategoriju, do gotovo 9000 za ona bolja mjesta. Ovakva je politika izazvala bijes navijačkih udruga diljem svijeta, koje su potez Fife nazvale "monumentalnom izdajom". HNS se našao pod pritiskom, no iz saveza poručuju da su im ruke vezane jer Fifina pravila vrijede za sve.

Berlin: Pored Fan zone blizu Brandenburških vrata počeli su se okupljati hrvatski navijači

"U svijetu slobodnog tržišta, HNS naravno nema niti može imati utjecaj na formiranje cijena putovanja ili smještaja. Da je drugačije, rado bismo i sami snizili troškove koji su i za reprezentaciju ovom prilikom iznimno visoki, no svi savezi su u istoj situaciji, kao što su i svi navijači. Hrvatski navijači prilično su iskusni i snalažljivi, znaju kako sniziti troškove prilikom organizacije ovakvih kompleksnih, dalekih i skupih putovanja. Svakako predlažemo i korištenje alata umjetne inteligencije za pronalazak što povoljnijih cijena avionskih karata i hotelskog smještaja", poručili su nam iz HNS-a.

Jedina utjeha najvjernijima su ulaznice iz "entry" kategorije po cijeni od 60 dolara, koje je HNS dodijelio isključivo članovima Programa vjernosti s najviše odlazaka na utakmice. U međuvremenu, na domaćim oglasnicima već su se pojavile ulaznice iz hrvatskog sektora za utakmicu protiv Engleske u Dallasu i Paname u Torontu po cijeni od 650-800 eura po komadu, a za Ganu u Philadelphiji "simboličnih" 450 eura iako Fifa još nije distribuirala ulaznice na račune navijača. Očito će se mnogi time pokušati okoristiti.