Prijave za prvu fazu prodaje ulaznica traju do 19. rujna, a onda će ždrijeb odlučiti tko su sretnici koji će moći kupiti karte. Početkom listopada počet će druga faza prodaje ulaznica
Svi žele na Svjetsko prvenstvo! Prvi dan stiglo više od milijun i pol prijava za kupnju ulaznica
Iako do početka Svjetskog prvenstva 2026. ima još devet mjeseci, nogometni navijači širom svijeta već su u niskom startu, što se vidi po prijavama za prvu fazu prodaje ulaznica. U prva 24 sata stiglo je milijun i pol prijava iz cijelog svijeta, objavila je Fifa. Najviše prijava stiglo je iz SAD-a, Meksika i Kanade, a slijede Argentina, Kolumbija, Brazil, Engleska, Španjolska, Portugal i Njemačka.
Tko će dobiti priliku da kupi ulaznicu bit će odlučeno ždrijebanjem, a do 19. runa primaju se prijave za prvu fazu prodaje ulaznice. Sve prijave imaju jednake šanse da budu izvučene u ždrijebu, bez obzira na to kada su poslane. Da li su imali sreće na ždrijebu navijači će saznati 29. rujna i do 1. listopada će moći obaviti kupnju ulaznica.
Utakmice SP 2026. igrat će se u 11 američkih gradova, dva kanadska (Toronto, Vancouver) i tri meksička (Mexico City, Guadalajara, Monterrey). Također, povećan je broj sudionika svjetskog prvenstva, sa 32 na 48 reprezentacija.
Početkom listopada startat će druga faza prodaje ulaznica za SP 2026.
