VIDEO Do SP-a, i to sa sirenom! Poznata druga afrička selekcija koja putuje na Mundijal 2026.

Nogometaši Tunisa osigurali su nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi osiguravši prvo mjesto u skupini H afričke zone kvalifikacija dva kola prije kraja.

Tunis je prvo mjesto osigurao minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Ekvatorijalne Gvineje u ponedjeljak, a do nje je stigao golom Ben Romdhanea u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Tunis je u osam kvalifikacijskih susreta ostvario sedam pobjeda i jedan remi te je sa 22 boda postao nedostižan za drugu Namibiju koja ima 12 bodova i još tri utakmice za odigrati. Ekvatorijalna Gvineja je ostala na 10 bodova, koliko ima i Liberija.

Foto: Zoubeir Souissi

Za Tunis će ovo biti sedmi nastup na SP-u, treći uzastopni, ali ova zemlja sa sjevera Afrike još niti jednom nije prošla prvi krug natjecanja.

Tunis je druga afrička zemlja koja je izborila nastup u SAD-u, Meksiku i Kanadi, prie tri dana to je pošlo za rukom i Maroku, a ukupno je postao 18. sudionik SP-a. Ranije su se plasirali i tri domaćina, SAD, Meksiko i Kanada, šest azijskih reprezentacija Japan, Iran, Južna Koreja, Uzbekistan, Jordan i Australija, Novi Zeland kao pobjednik oceanijske zone te šest reprezentacija iz Južne Amerike Argentina, Brazil, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija i Paragvaj.

Ukupno će na SP 2026. nastupiti 48 reprezentacija.