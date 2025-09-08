Tunis izborio SP u nogometu! Sedmi put u povijesti, ali još nikad nisu prošli prvi krug. Mogu li konačno zablistati na svjetskoj sceni
VIDEO Do SP-a, i to sa sirenom! Poznata druga afrička selekcija koja putuje na Mundijal 2026.
Nogometaši Tunisa osigurali su nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi osiguravši prvo mjesto u skupini H afričke zone kvalifikacija dva kola prije kraja.
Tunis je prvo mjesto osigurao minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Ekvatorijalne Gvineje u ponedjeljak, a do nje je stigao golom Ben Romdhanea u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.
Video pogledajte OVDJE.
Tunis je u osam kvalifikacijskih susreta ostvario sedam pobjeda i jedan remi te je sa 22 boda postao nedostižan za drugu Namibiju koja ima 12 bodova i još tri utakmice za odigrati. Ekvatorijalna Gvineja je ostala na 10 bodova, koliko ima i Liberija.
Za Tunis će ovo biti sedmi nastup na SP-u, treći uzastopni, ali ova zemlja sa sjevera Afrike još niti jednom nije prošla prvi krug natjecanja.
Tunis je druga afrička zemlja koja je izborila nastup u SAD-u, Meksiku i Kanadi, prie tri dana to je pošlo za rukom i Maroku, a ukupno je postao 18. sudionik SP-a. Ranije su se plasirali i tri domaćina, SAD, Meksiko i Kanada, šest azijskih reprezentacija Japan, Iran, Južna Koreja, Uzbekistan, Jordan i Australija, Novi Zeland kao pobjednik oceanijske zone te šest reprezentacija iz Južne Amerike Argentina, Brazil, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija i Paragvaj.
Ukupno će na SP 2026. nastupiti 48 reprezentacija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+