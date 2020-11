Švicarci skinuli Srbiju, Cibonin bivši igrač zabio za pobjedu: Povijesna bruka srpske košarke

<p>Švicarska je u trećoj utakmici skupine E kvalifikacija za Eurobasket svladala Srbiju 92-90 usprkos tomu što su 'orlovi' bili veliki, veliki favoriti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Srbija je jedna od košarkaških velesila, a Švicarske najčešće nema ni na mapi. Stoga nije ni bilo čudno to što nitko nije puno važnosti pridavao postavi u kojoj prvu petorku igraju Cotture, Jurkovitz, Kazadi, Kovač i Mlađan.</p><p>Taj <strong>Roberto Kovač</strong>, inače bivši igrač Cibone koji se u 'vukovima' zadržao tek koji tjedan prije sporazumnog raskida zabio je Srbiji 14 poena, uključujući i koš za pobjedu na manje od sekunde do kraja.</p><p>Najbolji strijelac za Švicarce bio je<strong> Marko Mlađan</strong>, inače srpskog porijekla, koji je zabio 18 poena.</p><p>Srbiji ovaj poraz i nije baš trebao pošto su 'orlovi' već ranije izgubili od Gruzije te su sad na omjeru od jedne pobjede i dva poraza, no i dalje je izgledno kako će se plasirati na Eurobasket. </p><p>U redovima Srbije najbolji su bili Danilo Anđušić i Dragan Apić s 20 poena te Aleksa Avramović s 23 poena.</p><p>Nakon poraza, srpski mediji poput Kurira ovo su nazvali 'povijesnom brukom srpske košarke. </p><p> </p>