Švicarci u problemu. Zvijezda zapela na aerodromu, zbog incidenta joj visi Mundijal?!

Švicarska nogometna reprezentacija otputovala je u Sjedinjene Američke Države kako bi odigrala još jednu pripremnu utakmicu na terenu "preko bare" i bila spremna za Svjetsko prvenstvo. Utakmicu će za četiri dana odigrati protiv Australije, ali na letu za SAD nastao je problem. Naime, jedan od najboljih napadača reprezentacije, Breel Embolo (29), nije mogao na let sa suigračima.

Razlog je što je njegova elektronička putna autorizacija (Esta) stavljena na preispitivanje. Kako navode mediji, Embolov problem je presuda švicarskog suda povezana sa incidentom u Baselu iz 2018. koja postala pravomoćna prije devet mjeseci. Napadač Stade Rennaisa osuđen je 2023. godine za višestruke prijetnje i uvjetno kažnjen novčanom kaznom, a presuda je potvrđena u žalbenom postupku nakon što su suci odbacili njegov iskaz o incidentu. Švicarski mediji izvijestili su u travnju da Embolo nije odlučio ići pred Savezni sud, čime je presuda postala konačna.

- Nažalost, Breel Embolo trenutno ne može putovati u Sjedinjene Države s reprezentacijom. Trenutačno smo u kontaktu s nadležnim vlastima i očekujemo da će se Breel ili pridružiti timu kasnije danas ili otputovati sutra i tada se pridružiti momčadi - stoji u priopćenju Švicarskog nogometnog saveza.

Embolo je za Švicarsku odigrao 84 utakmice i zabio 24 gola. Najbolje igračke dane proveo je u Borussiji Mönchengladbach, a igrao je još za Basel i Monaco i Schalke. Švicarska je na Svjetskom prvenstvu u grupi B sa Kanadom, Bosnom i Hercegovinom te Katrom.