Svijet atletike u šoku. Umrla je kenijska zvijezda Jairus Birech

Kenijska i svjetska atletska zajednica zavijene su u crno. U dobi od samo 32 godine preminuo je Jairus Kipchoge Birech, jedan od najistaknutijih trkača na 3000 metara sa zaprekama svoje generacije. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest, navodeći da je Birech preminuo u četvrtak, 18. rujna, nakon bolesti, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u kraljici sportova.

Njegov odlazak predstavlja ogroman gubitak za Keniju, naciju koja ga je slavila kao heroja, ali i za globalnu atletiku koja je u njemu vidjela jednog od najtalentiranijih i najupornijih natjecatelja. Vijest o Birechovoj smrti odjeknula je sportskim krugovima, a brojne kolege, dužnosnici i obožavatelji izrazili su tugu i nevjericu.

Foto: John Walton

Tuga u Keniji: "Izgubili smo velikog prvaka"

Obitelj je u dirljivoj izjavi potvrdila Birechov prerani odlazak, zamolivši za molitvu i podršku u teškim trenucima.

"S dubokom tugom i teška srca, mi, obitelj Jairusa Kipchogea Birecha (KapKitiyo), bivšeg atletičara na 3000 metara sa zaprekama, objavljujemo njegov odlazak. Jairus je mirno otišao Gospodinu sinoć oko 20:30 sati. Molimo za vaše molitve i podršku dok se nosimo s ovim velikim gubitkom. Neka mu Gospodin podari vječni počinak i mir", stoji u priopćenju.

Reakcije su pristizale sa svih strana, a posebno je emotivna bila poruka njegovog bliskog prijatelja i bivšeg svjetskog prvaka u bacanju koplja, Juliusa Yega.

"Moja sućut obitelji Jairusa Birecha i cijeloj atletskoj obitelji, izgubili smo velikog prvaka. Prerano je. Napustio si nas bez pozdrava, Jairuse. Prije samo dva dana planirali smo nešto učiniti za tebe, prijatelju naš, ali vidi što nam je život sada donio. Počivaj u miru, šampione", napisao je Yego, otkrivši dubinu njihovog prijateljstva.

Foto: Michael Kappeler/DPA

Politički vrh Kenije također se oprostio od velikana. Zastupnik parlamenta Julius Rutto opisao ga je kao sportaša čija je ostavština neizbrisiva.

- Duboko sam ožalošćen preranim odlaskom naše zvijezde. Njegova disciplina, predanost i briljantnost na stazi donijeli su ogroman ponos našoj naciji. Slavimo njegovu ostavštinu - poručio je Rutto.

Bljesak na stazi: Karijera obilježena uspjesima

Rođen 14. prosinca 1992. u Uasin Gishuu, epicentru kenijskog trčanja, Jairus Birech bio je predodređen za velike stvari. Proboj na međunarodnu scenu ostvario je 2011. osvajanjem srebrne medalje na Afričkom juniorskom prvenstvu, a već je iduće godine počeo redovito nastupati na najprestižnijim mitinzima.

Njegova karijera dosegla je vrhunac 2014., koja se s pravom može nazvati njegovom godinom. Dominirao je na stazama diljem svijeta, okrunivši sezonu zlatnom medaljom na Afričkom prvenstvu u Marakešu i srebrnom medaljom na Igrama Commonwealtha u Glasgowu. Te je godine bio nezaustavljiv u Dijamantnoj ligi, pobijedivši na šest od sedam utrka i uvjerljivo osvojivši ukupni naslov.

Foto:

Vrhunac te sezone bio je miting u Bruxellesu, gdje je postavio osobni rekord od 7:58,41. Tim je rezultatom probio magičnu granicu od osam minuta i upisao se na popis 12 najbržih trkača na 3000 metara sa zaprekama u povijesti. Iako nikada nije osvojio medalju na Svjetskom prvenstvu, najbliže je bio 2015. u Pekingu kada je završio četvrti, Birech je ostao upamćen kao taktički briljantan trkač koji je često diktirao tempo za svoje sunarodnjake.

Njegova svestranost očitovala se i u drugim disciplinama, s impresivnim osobnim rekordima na 3000 metara (7:41,83) i u polumaratonu (1:00,33).

Još jedan prerani odlazak u kenijskoj atletici

Birechova smrt bolno je podsjetila na tragični niz koji je pogodio kenijsku atletiku posljednjih godina. U veljači 2024. godine svijet je šokirala vijest o pogibiji svjetskog rekordera u maratonu Kelvina Kiptuma u prometnoj nesreći. Kenija je u kratkom razdoblju ostala i bez drugih talentiranih atletičara poput Clementa Kemboija i Simona Kandieja.