Svjetska prvakinja iz Hrvatske: Isprike što opet 'plačem', ali je nemoguće dobiti sponzorstvo...

Najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin (34, 23-5) objavila je veliki status na društvenim mrežama u kojem je izrazila svoju frustraciju i zatražila pomoć u potrazi za sponzorima koji bi joj podržali pripreme za sljedeću borbu. Podsjetimo, Habazin je nedavno pobijedila Kingu Magyar (28, 14-5) za svjetsku titulu po WBC-u te privremenu svjetsku titulu po WBA verziji u velter kategoriji (do 66.7 kg)

Zagreb: Borba za WBC i WBA Interim svjetske titule, Ivana Habazin - Kinge Magyar | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Unatoč tome što je Ivana jedina koja je u povijesti hrvatskog boksa osvojila četiri svjetske titule u boksu, ona ne može osigurati unosne sponzorske ugovore, a nakon meča s Magyar otkrila je kako je u dugovima od čak 80.000 eura.

U cijelosti prenosimo njezinu objavu...

- I tako, mislim si cijeli dan hoću li išta reći ili ne. Opet će mi reći ti samo kukaš... Pa dobro, ako već kukam, neka onda kukam za nečije dobro u budućnosti! Možda nadležnim tijelima dođe do mozga da se mora promijeniti neka regulativa po pitanju, u ovom slučaju profesionalnog boksa... Dakle, osvojila sam četiri svjetske titule u boksu, jedina u povijesti hrvatskog boksa, ne samo ženskog nego i muškog. Sad trebam krenuti s kampom za novi meč, koji će biti za dva mjeseca i naravno potreban mi je budžet za kvalitetne pripreme kako bih opet mogla ostvariti povijesni rezultat. Jer bez pravih priprema, nema ni rezultata.Ali nemoguća je misija dobiti sponzorstvo... Ljudi odmahuju rukom, pitaju je li to boks, drugi sami zovu i kažu kako bi htjeli sponzorirati, ali nakon mjesec dana se predomisle, treći ne mogu niti odgovoriti na e-mail, a četvrti zovu kako bi te iskoristili, a kada ti te ljude pitaš da te spoje s ljudima s kojima imaju kontakte, prijateljstva, poznanstva, to nije moguće zato to oni ne daju novce u takve sportove. I onda opet dođi i lupaj glavom u zid, i slušaj komentare: 'Pa sama si to izabrala.' Da ljudi, jesam, ali svaki sportaš je sam izabrao svoj sport, zar to znači da nitko ne treba boksati u Lijepoj našoj i donositi rezultat za Hrvatsku? Zar taj čovjek onda nema prava iznijeti svoje mišljenje i problematiku? Ali neka, sama sam birala... U povijesti normalnih država zakoni su se mijenjali kada bi netko ostvario povijesne rezultate. Kao da ne postojite kada ste svjetska prvakinja u boksu. I naravno, ovo se ne odnosi na one koji su mi pomagali svih ovih godina koliko su mogli, i zahvalna sam tim ljudima od srca, ali troškovi općenito priprema, prijašnje organizacije mečeva, svega nisu par stotina eura, već puno puno veći, i nemoguće da na godišnjoj razini dvoje, troje, ljudi poduzetnika koji bi stali iza mene može to pokriti. Eto, tko će ovo pročitati, i ima kontakte ili zna osobe koji imaju firme, i da su voljni podržati moje pripreme za moj idući meč, koji će zaista biti velikog značaja, neka mi se jave. Hvala unaprijed! I isprike na mom "plakanju" ali valjda Facebook može poslužiti za iznijeti i malo drame, ne samo lijepe stvari.