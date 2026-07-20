Svjetski mediji su kritizirali loše finale 'gauča': Slavlje Argentine bilo bi uvreda za nogomet...

Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. U napetom finalu Svjetskog prvenstva odigranom na stadionu MetLife u New Jerseyju, 'furija' je nakon produžetaka svladala Argentinu 1-0 i tako joj oduzela naslov osvojen četiri godine ranije u Katru. Trenutak odluke dogodio se u 106. minuti, kada je Ferran Torres, igrač koji je ušao s klupe, matirao Emiliana Martíneza i donio Španjolskoj drugu svjetsku titulu u povijesti, prvu nakon one legendarne iz 2010. godine. Dok je Španjolska slavila, svjetski mediji nisu štedjeli kritike na račun branitelja naslova, čiju su igru gotovo jednoglasno opisali kao sramotno lošu, bezidejnu i nedostojnu finala.

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Pokretanje videa... VIDEO Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda | Video: 24sata/Reuters

Britanski mediji: Zaslužena pobjeda u finalu koje nije ispunilo očekivanja

Mediji u Velikoj Britaniji, iako su istaknuli zasluženost španjolskog trijumfa, nisu skrivali razočaranje kvalitetom same utakmice. BBC je finale opisao kao "krajnje razočaravajuće", navodeći kako se spektakl pretvorio u iscrpljujuću bitku koja nije opravdala golema očekivanja. "Španjolska je zasluženo osvojila naslov u finalu u kojem je Ferran Torres pogotkom u produžetku napokon slomio otpor Argentine s desetoricom igrača", pišu Englezi, aludirajući na isključenje Enza Fernándeza pred kraj regularnog dijela.

Foto: Kai Pfaffenbach

The Guardian je bio još oštriji, ističući kako je pobjeda Španjolske zapravo bila "pobjeda jedne ideje, jednog identiteta". Njihov reporter zaključuje: "Španjolska je bila jedina momčad koja je došla igrati ovo finale Svjetskog prvenstva, dok je Argentina platila cijenu nedostatka ambicije." Daily Mail fokus stavlja na činjenicu da su umjesto Lionela Messija ili Laminea Yamala, o kojima se najviše govorilo, utakmicu odlučili igrači s klupe, slaveći Torresa kao neočekivanog heroja finala.

Španjolski tisak u euforiji: "Spasili smo nogomet!"

Očekivano, španjolski mediji bili su u stanju potpunog delirija. Naslovi su bili ispunjeni emocijama i ponosom, a pobjeda nad Argentinom opisana je kao trijumf nogometne ljepote nad destrukcijom. "Nismo samo osvojili Svjetsko prvenstvo, spasili smo nogomet", stoji u jednom od najupečatljivijih komentara, gdje se navodi da je Argentina željela "rat", dok je Španjolska ostala vjerna svom prepoznatljivom stilu igre.

Foto: Kai Pfaffenbach

Madridski AS piše kako je pravda zadovoljena. "Bilo je prekrasno, bilo je pravedno. Svaki drugi ishod značio bi podmetnuti nogu nogometu i nagraditi one koji su u New Jersey došli rušiti, a ne graditi", ističe list. Marca je pobjedu nazvala "najvećom u povijesti", stavljajući Ferrana Torresa uz bok Andrésu Iniesti, heroju iz 2010. godine. "Dok nam se oči pune suzama, a emocije naviru, vrijeme je da objavimo kako je Španjolska ostvarila najveću pobjedu u svojoj povijesti protiv Messijeve momčadi", piše Marca. Mundo Deportivo slavi novu zlatnu generaciju: "Španjolska se više neće morati osvrtati na 2010. godinu kao na neponovljivu uspomenu. Momčad Luisa de la Fuentea ispisala je vlastitu zlatnu stranicu."

Ostatak Europe suglasan: Argentina neprepoznatljiva i bezopasna

Sličan ton prevladavao je i u medijima diljem Europe. Talijanska Gazzetta dello Sport bila je brutalno iskrena. "Španjolska. Morala je to biti Španjolska. Nije ni moglo biti drukčije. Pobjeda Argentine bila bi uvreda za nogomet", piše ugledni list, opisujući igru argentinske momčadi kao "negledljivu". Zaključuju kako je trofej otišao onima "koji su ga zaslužili i željeli, ne odstupajući ni za milimetar od svoje lijepe i pobjedničke filozofije".

Foto: MARK J REBILAS

Francuski L'Equipe navodi kako je Španjolska dominirala utakmicom protiv "neprepoznatljive i potpuno bezopasne Argentine, koja je u regularnom dijelu imala nula očekivanih golova (xG), a prvi udarac uputila tek u 117. minuti". Njemački Bild sažeo je finale iz Messijeve perspektive: "San o još jednom naslovu svjetskog prvaka je završen. Misija obrane naslova završila je gorkim razočaranjem za Lionela Messija."

U HRT-ovoj emisiji oglasio se stručnjak Robert Matteoni koji dijeli isto mišljenje kao Talijani i većina svjetskih medija.

- Njihovo ponašanje je sramota za nogomet, ne možeš se tako ponašati. Cijeli turnir imaju svoje južnoameričke fore, ali ovako u finalu se ponašati... To bi bilo ispod svake razine da su postali svjetski prvaci, a mogli su da su dogurali do penala.

Argentinski mediji: Između boli i ponosa na kraju velikog ciklusa

U Argentini, tuga zbog poraza miješala se s osjećajem ponosa na generaciju koja je osvojila četiri trofeja i igrala pet uzastopnih finala. List Clarín trezveno je izvijestio o porazu, navodeći kako je utakmica "možda bila oproštaj Lionela Messija nakon nastupa na šest svjetskih prvenstava". La Nación ističe kako je momčad Lionela Scalonija odolijevala gotovo dva sata, prvenstveno zahvaljujući sjajnom golmanu Martínezu, ali je na kraju ipak pokleknula.

Foto: Agustin Marcarian

Najemotivniji je bio najpoznatiji sportski dnevnik Olé, koji je pozvao naciju da oda priznanje svojim herojima unatoč porazu.

- Svejedno im zaplješćite. Osjetite istu emociju jer je najbolja reprezentacija u povijesti dosegnula visine za koje nitko nije vjerovao da su moguće. Tu je Messi, u suzama, kako grli sve oko sebe. Reprezentacija nije uspjela obraniti naslov protiv Španjolske, koja je igrala bolje, dominirala, napadala sa svih strana i na kraju zasluženo postala svjetski prvak - piše Olé, zaključujući kako nasljeđe ove momčadi ostavlja neizbrisiv trag.