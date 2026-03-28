GLASNOVIĆ BIJESAN

Svjetski prvak i zlatni s Igara 2016. 'kipti' od bijesa: 'Savez nam nije ni sobe rezervirao!'

Rio de Janeiro: Josip Glasnovi? u finalu trapa pobjedio Giovannija Pelliela | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glasnović se u karijeri naosvajao medalja, a osim olimpijskog zlata, dvaput je bio svjetski prvak i jednom brončani te čak pet puta europski prvak, što u timskom trapu, što individualnom

Josip Glasnović je svjetski prvak u trapu i olimpijski pobjednik iz Rio de Janeira 2016. Sada je objavom je na društvenim mrežama prozvao Savez i otkrio u kakvim je uvjetima putovao na Svjetski kup u Tanger. Objavu prenosimo u cjelosti:

"Kako putuje najuspješniji sportaš Hrvatske, svjetski prvak i hrvatska reprezentacija na Svjetski kup u Maroko?! Dana 27. 3. 2026. godine najtrofejnija reprezentacija Hrvatskog streljačkog saveza u disciplini trap otputovala je iz Zagreba u 18:00 sati na Svjetski kup u Maroko. Nakon što smo sletjeli na aerodrom u Casablanci u 01:00, pred nama je još 350 km vožnje autobusom do Tangera; vozač je tijekom vožnje i dremuckao. Napokon smo došli u hotel (8:30), međutim, SAVEZ NAM NIJE REZERVIRAO HOTELSKE SOBE sa jučerašnjim danom. Da, hotelske sobe rezervirane su tek od danas, tako da nakon puta, vožnje avionom i 6 sati vožnje autobusom, u hotelske sobe možemo ući tek nakon 14 h… a i nismo imali doručak…", napisao je bijesni Glasnović.

Izbor najboljih fotografija u 2016. godini
Izbor najboljih fotografija u 2016. godini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glasnović se u karijeri naosvajao medalja, a osim olimpijskog zlata, dvaput je bio svjetski prvak i jednom brončani te čak pet puta europski prvak, što u timskom trapu, što individualnom. Nakon objave Glasnovića u komentare su se javili bijesni navijači. 

"Sad ti je na meniju jezikova juha jer si ovo objavio, dok dotični u toplom i ugodnom ambijentu dobivaju plaće bez takvog menija…"

"Ovo čak više nije ni žalosno ni smiješno… ovo je Bogu za plakati. Užas"

"Malo mi vuče na skijaški savez"

"Sigurna sam da su se oni za svoje guzice pobrinuli…"

Hrvatski sportaši osvojili su čak deset medalja na Olimpijskim igrama!
Hrvatski sportaši osvojili su čak deset medalja na Olimpijskim igrama! | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Sramota za Savez! Slovenija bi Vas cijenila, pucajte za njih!", neki su od komentara ispod objave Glasnovića. 

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom
ONA GA TUŽILA

FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom

Alexis Mac Allister nogometaš je Liverpoola, a 2022. godine je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo u Katru. Na terenu je sjajan, a van njega nestašan. Dugogodišnju partnericu varao je s njezinom prijateljicom
Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'
FOTO: IGRAO JE PRLJAVO

Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru

