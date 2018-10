Snooker prvak dirao svoju ženu u bazenu, prijete mu zatvorom!

Mark Williams (43) jedan je od najboljih snooker igrača svih vremena, trostruki svjetski prvak i prvi ljevak u povijesti koji je osvojio svjetsko prvenstvo.

Nakon prošle sezone u kojoj je osvojio naslov u spektakularnom dvoboju protiv još jedne snooker legende Johna Higgginsa, u meču koji su proglasili najboljim u finalu svih vremena, Williams je otišao na zasluženi odmor.

Dragi, večeras nema spavanja

Poveo je suprugu u Dubai i malo se opustio.

Jedno piće, drugo... I gospođu Williams brzo je uhvatilo. A nju je uhvatio Mark.

Objavili su nekoliko fotki na društvenim mrežama i tako je sve počelo.

- Danas ću skakati po njemu. Nema on pojma u što se uvalio kad je mene napio. Misli da će spavati. Nema šanse, dragi! Večeras nema spavanja - napisala je gospođa Williams na Twitteru tijekom te večeri kad su se malo opustili u hotelskom bazenu.

Foto: Twitter

No gore mjesto za to vjerojatno je samo rezervat lavova koje nisu hranili četiri dana - Dubai. Tamo za ljubljenje na javnom mjestu idete direktno u zatvor.

Prema strogim zakonima u Emiratima nema dodirivanja na javnim mjestima, a turisti su nerijetko zbog toga znali imati velikih problema, mnogi su završili i u zatvoru zbog najobičnijeg poljupca. Velšanina i njegovu suprugu na bazenu je vidio hotelski konobar i da ih je prijavio, vjerojatno bi oboje završili u zatvoru.

- Izmjenjivanje nježnosti tamo je strogo zabranjeno. To uključuje poljupce i dodire. Stvar je još ozbiljnija jer su pili alkohol. Da ih je konobar prijavio, bio bi to veliki incident. Bolje da to više ne rade u Dubaiju - rekao je pravni stručnjak za Mirror.

Nakon što je sve izašlo u javnost, Mirror tvrdi kako su Williamsa i njegovu suprugu upozorili da će završiti u zatvoru ako se vrate u Dubai.