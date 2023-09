Svjetsko prvenstvo oduzeli su Hrvatskoj i prebacili ga u Srbiju. Organizator i savez se optužuju

Umjesto u Medulinu i Puli, Svjetsko prvenstvo u atletskom krosu 2024. godine održat će se u Beogradu, objavila je World Athletics na svojim službenim stranicama. Podsjećamo, Svjetsko prvenstvo u krosu trebalo se održati u veljači iduće godine u Medulinu i Puli, međutim Međunarodna atletska federacija je oduzela Hrvatskoj domaćinstvo zbog financijske nesigurnosti projekta.

World Athletics je u svojoj objavi o oduzimanju domaćinstva naveo kako pripreme za održavanje natjecanja nisu dovoljno odmakle da bi se prvenstvo moglo održati u Hrvatskoj. Hrvatski atletski savez (HAS) je za propuste u organizaciji optužio AK Maraton 2000, dok su lokalni organizatori za sve optužili HAS i predsjednika Ivana Veštića.

Nakon što je Hrvatska ostala bez organizacije natjecanja, Svjetsko atletsko vijeće dodijelilo je Svjetsko prvenstvo u krosu, koje će se održati 30. ožujka, Beogradu. Nakon uspješnog domaćinstva Svjetskog dvoranskog atletskog prvenstva 2022., Beograd će sada biti domaćin i drugog velikog atletskog natjecanja.

- Beograd se pokazao kao pouzdan domaćin natjecanja svjetske klase. Nakon nezaboravnog Svjetskog prvenstva u dvorani 2022. uvjereni smo da je organizacija Svjetskog prvenstva u krosu 2024. u sigurnim rukama - poručio je predsjednik Svjetske atletike Sebastian Coe.

Svjetsko prvenstvo će se održati u Parku prijateljstva, pored rijeke Dunav u srcu Beograda, gdje je održano i Europsko prvenstvo 2013. godine.

AK Medulin, AK Maraton i Atletski savez Istre izdali su priopćenje nakon svega koje prenosimo u cijelosti.

Svjetska atletska federacija (WA) objavila je u srijedu da će se Svjetsko prvenstvo u krosu 2024. godine umjesto u Medulinu i Puli održati u Beogradu. Sada su se i službeno obistinile sve naše indicije i informacije koje stižu do nas već od početka godine i za koje smo i na našoj nedavnoj konferenciji za novinare rekli da u njih ne želimo vjerovati. No, rekli smo tada i da su čelnici Hrvatskog atletskog saveza od samog početka opstruirali organizaciju Svjetskog prvenstva.

Sada je, možda, jasnije zašto u HAS-u nisu željeli izraditi obavezni elaborat za Ministarstvo turizma i sporta, potpisati ugovore sa sponzorima, staviti u proračun HAS-a za 2023. godinu operativne troškove organizacije prvenstva, zašto su izbjegavali doći u Istru, širili pesimizam i defetizam na svim službenim sastancima, zašto nije bilo konferencija za novinare ni bilo kakvih promotivnih aktivnosti…

Kako drukčije objasniti to da je Beograd cijelo to vrijeme bio spreman preuzeti organizaciju prvenstva i da će sada Atletski savez Srbije u samo šest mjeseci osigurati potrebna sredstva, dok naš savez to nije bio sposoban napraviti u dvije godine?!

Nakon ovako velike blamaže za hrvatsku atletiku očekujemo od predsjednika HAS-a Ivana Veštića da podnese neopozivu ostavku već u petak ujutro, a od članova Izvršnog odbora da stave mandat na raspolaganje Skupštini HAS-a jer je nejasno gdje su mnogi od njih bili i što su radili od 15.7.2022. kada je Hrvatska dobila organizaciju Svjetskog prvenstva u krosu 2024. do danas.

Osjećamo se izdanima i prevarenima. Pokazalo se da je sve što smo govorili istina, dok se isto ne bi moglo reći za izjave čelnih ljudi Hrvatskog atletskog saveza. Istra je napredna i razvijena regija, regija visokog životnog standarda, okrenuta inovacijama i održivom razvoju, i ne možemo dozvoliti da nas se etiketira kao one koji nisu nešto odradili i koji ne mogu i ne znaju to odraditi. Lokalni organizatori i lokalne institucije napravile su sve što je trebalo da se Svjetsko prvenstvo u krosu 2024. održi u Medulinu i Puli, priključila se tome i vlada RH sufinanciranjem prvenstva, no zbog nečinjenja ili činjenja čelnih ljudi Hrvatskog atletskog saveza ta će se velika sportska priredba sljedeće godine ipak održati u Beogradu.