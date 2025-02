Svjetsko prvenstvo u skijanju: Gdje gledati, raspored utrka, sve najvažnije o novoj disciplini

U četvrtak počinje glavni program Svjetskog skijaškog prvenstva koje se održava u luksuznom austrijskom skijalište Saalbachu. Hrvatska se nakon sjajnih rezultata skijaša i Zrinke Ljutić u Svjetskom kupu nada i kojoj medalji. Filip Zubčić (32) posljednji je hrvatski skijaš koji je osvojio medalju na SP-u, bio je drugi u paralelnom veleslalomu u Cortini d'Ampezzo 2021. godine.

Zrinka Ljutić osvojila Francusku! Treća pobjeda senzacionalne Hrvatice u Svjetskome kupu

Nezaobilazna su imena Ivice i Janice Kostelić kada pričamo o SP-u. Oboje su do prvog (a Ivica i do jedinog) zlata došli 2003. u St. Moritzu, Ivica je bio najbolji u slalomu, kao i Janica, koja je uz to zlato bila najbolja i u kombinaciji. Ivica je osvajao odličja još 2001. u Garmischu, kada je osvojio broncu u superveleslalomu, i 2013. u Schladmingu kada je osvojio srebro u kombinaciji.

Janica je 2005. u Bormiju osvojila tri zlata (u slalomu, spustu i kombinaciji). Spomenimo i Natka Zrnčića-Dima koji je 2009. osvojio broncu u Val d'Isereu.

Ljutić je glavna hrvatska uzdanica u Saalbachu. Senzacionalna Hrvatica konkurira za medalju u dvije discipline, veleslalomu i slalomu. U siječnju je pobijedila u čak tri od četiri slalomske utrke, druga je u poretku u toj disciplini i trenutačno skijašica s najboljom formom.

Zrinka je ove sezone u Killingtonu prvi put kročila na pobjedničko postolje u veleslalomu, završila je druga i uoči SP-a je peta na svijetu u toj disciplini.

Treba istaknuti kako se nedavno od ozljede oporavila Mikaela Shiffrin, koja je nakon dva mjeseca pauze nastupila u Courchevelu, ali čak ni sjajna Amerikanka nije mogla parirati Hrvatici te večeri.

Shiffrin je sa samo 17 godina osvojila zlato na SP-u u slalomu, a do 23. rođendana 2019. već je bila četverostruka svjetska prvakinja u toj disciplini. Ipak, u Cortini 2021. bila je brončana, a u Courchevelu i Meribelu 2023. srebrna...Amerikanka ukupno ima 14 medalja na SP-ima, od čega sedam zlatnih.

Zubčić lovi drugu medalju

Iako Zubčić ove sezone još uvijek nije završio na postolju, 'Zubo' je sedmi u poretku veleslalomaša i malo je onih koji mu mogu parirati na dobar dan. A 32-godišnji Zubčić je i najiskusniji hrvatski predstavnik na ovom SP-u, naš jedini aktivni skijaš s medaljom i ovo mu je fantastična prilika da osvoji drugu medalju.

Samuel Kolega (26) ove je sezone napravio veliki iskorak i pokazao kako može konkurirati za najbolje pozicije u slalomu. U Madonni je završio treći i prvi put zakoračio na pobjedničko postolje Svjetskog kupa. Kolega je svakako jedan od "favorita iz sjene" i skijaš koji bi mnoge mogao iznenaditi u Saalbachu.

Tu je i Istok Rodeš, a zbog ozljede u Saalbachu nažalost nećemo gledati Leonu Popović, koja će se na skije vratiti tek uoči priprema za sljedeću sezonu.

Koliko će zaraditi?

Premije za skijaše i skijašice nešto su izdašnije na Svjetskom prvenstvu nego li u Svjetskom kupu. Naime, novčana nagrada za zlatnu medalju iznosi 57.600 eura, za broncu 36.000 eura, a za broncu 21.600 eura.

Novčanu nagradu dobit će šest najbolje plasiranih natjecatelja, a predviđena nagrada za šestog iznosi 5760 eura prema podacima FIS-a. Usporedbe radi, Zrinka je za pobjedu u Courchevelu zaradila 47.000 eura.

Tko su aktualni prvaci?

Čudesni Marco Odermatt aktualni je dvostruki svjetski prvak. Švicarac je 2023. u Francuskoj osvojio zlato u spustu i veleslalomu, Kanađanin James Crawford svjetski je prvak u superveleslalomu, a Henrik Kristoffersen u slalomu.

Shiffrin u Francuskoj nije došla do svjetskog zlata u slalomu pored Kanađanke Laurence St. Germain, ali jest u veleslalomu. Talijanka Marta Bassino branit će zlato u superveleslalomu, dok je Švicarka Jasmine Flury osvojila zlato u spustu.

Nova disciplina

Na SP-u u Saalbachu debitirat će i nova disciplina. Riječ je o timskoj kombinaciji, koja će služiti kao zamjena za polako zaboravljenu alpsku kombinaciju. Timsku kombinaciju čini jedna spustaška (ili Super-G) i jedna slalomska utrka. Novost je što će jedan tim činiti dvoje skijaša ili skijašica i kako će svatko od njih skijati samo jednu vožnju.

Svaka reprezentacija smije prijaviti maksimalno četiri različite postave za timsku kombinaciju, a zabranjeno je da jedan skijaš bude u dvije različite postave. Također, postave neće biti moguće promijeniti nakon ždrijeba.

Hrvatska nema skijaša ili skijašicu u brzim disciplinama i iz ovog je razloga teško za očekivati kako će itko nastupiti u timskoj kombinaciji.

Gdje gledati?

Utrke Svjetskog prvenstva u Saalbachu moći ćete pratiti na HRT-u.

SP u Saalbachu, raspored

Prvi tjedan

Čet, 6. veljače, 11.30 sati Super-G (Žene)

Pet, 7. veljače, 11.30 sati Super-G (muškarci)

Sub, 8. veljače 11.30 sati Spust (žene)

Ned, 9. veljače 11.30 sati Spust (muškarci)

Drugi tjedan

Utorak, 11. veljače ekipna kombinacija (žene), spust 10 sati, slalom 13.15 sati

Srijeda, 12. veljače ekipna kombinacija (muškarci), spust 10 sati, slalom 13.15 sati

Četvrtak, 13. veljače veleslalom (žene) 1. vožnja 9.45 sati, 2. vožnja 13.15 sati

Petak, 14. veljače veleslalom (muškarci) 1. vožnja 9.45 sati, 2. vožnja 13.15 sati

Subota, 15. veljače slalom, (žene) 1. vožnja 9.45 sati, 2. vožnja 13.15 sati

Nedjelja, 16. veljače slalom (muškarci), 1. vožnja 9.45 sati, 2. vožnja 13.15 sati