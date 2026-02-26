Svjetskom prvenstvu prijeti organizacijski kaos! Evo zašto

Svjetsko prvenstvo koje će se odigrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku nadolazećeg ljeta bit će po mnogočemu specifično. Prvi će put nastupati čak 48 reprezentaciji, ali moglo bi doći i do promjene u trajanju utakmica.

Naime, organizatori se pribojavaju da bi utakmice zbog ekstremnih vremenskih neprilika mogle trajati i po dva i pol sata. Razlog je taj što su moguće oluje i prekidi utakmica zbog kojih bi došlo i do hlađenja igrača.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Fifa je objavila da će naglasak biti na zdravlju igrača, ali i da publika mora biti spremna na nešto duže utakmice nego inače.

Podsjetimo, utakmice su se prekidale i na Svjetskom klupskom prvenstvu prošlog ljeta, koje je generalna proba za Mundijal. Oluje i nevremena mogle bi biti ozbiljan problem za održavanje turnira.