'Ta dvojica hajdukovaca nemaju što raditi u ovom načinu igre'

Joško Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL osvrnuo se na veznu liniju Hajduka u pobjedi 3-0 protiv Istre 1961 na Aldo Drosini, koja je po mnogima bila i najbolja izvedba "bilih" ove sezone.

Pokretanje videa... 02:07 Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Pajaziti je danas bio profesor, osvojio je 10 od 14 duela, a Krovinović šest od osam. Vidjeli smo sada kada je Pajaziti bio šestica, a Krovinović i Pukštas osmice u fazi posjeda. Vidjeli smo Krovinovića kako se bolje osjeća.

Ipak, nemaju svi njegove simpatije. Recimo, dvojac koji je pristigao iz Španjolske.

- Guillamón i Edgar nemaju što raditi u ovom načinu nogometa. Filip Krovinović mora igrati bez obzira na to što je on uvijek meta. Geometrija i dinamika igre od danas odgovara svima, a naravno i njemu.

Hugo Guillamón (25) prije tri godine vrijedio je 25 milijuna eura i došao je iz Valencije bez odštete, a Edgar González (28) je na posudbi iz Almeríje.