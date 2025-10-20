Obavijesti

Sport

Komentari 3
JELIČIĆEVA PROZIVKA

'Ta dvojica hajdukovaca nemaju što raditi u ovom načinu igre'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
'Ta dvojica hajdukovaca nemaju što raditi u ovom načinu igre'
Foto: MAXSport/screenshot

Jeličić pohvalio vezni red Hajduka u pobjedi protiv Istre. Pajaziti briljirao, dok ga Španjolci Guillamón i Edgar nisu impresionirali. Krovinović, kaže, mora igrati svaku utakmicu

Joško Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL osvrnuo se na veznu liniju Hajduka u pobjedi 3-0 protiv Istre 1961 na Aldo Drosini, koja je po mnogima bila i najbolja izvedba "bilih" ove sezone.

Pokretanje videa...

Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! 02:07
Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Pajaziti je danas bio profesor, osvojio je 10 od 14 duela, a Krovinović šest od osam. Vidjeli smo sada kada je Pajaziti bio šestica, a Krovinović i Pukštas osmice u fazi posjeda. Vidjeli smo Krovinovića kako se bolje osjeća.

Ipak, nemaju svi njegove simpatije. Recimo, dvojac koji je pristigao iz Španjolske.

- Guillamón i Edgar nemaju što raditi u ovom načinu nogometa. Filip Krovinović mora igrati bez obzira na to što je on uvijek meta. Geometrija i dinamika igre od danas odgovara svima, a naravno i njemu.

Hugo Guillamón (25) prije tri godine vrijedio je 25 milijuna eura i došao je iz Valencije bez odštete, a Edgar González (28) je na posudbi iz Almeríje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta
OVDJE PUNI BATERIJE

FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta

KOŽINO - Luka Modrić nakon potpisa ugovora s Milanom doputovao je u rodni Zadar na trotjedni odmor. Nedaleko od grada u apartmanskom naselju Kožino posjeduje nekoliko luksuznih vila s bazenima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Milan - Fiorentina 2-1: Preokret Modrića i društva! Luki se ponovno divi cijela Italija
'ROSSONERI' OPET NA VRHU

VIDEO Milan - Fiorentina 2-1: Preokret Modrića i društva! Luki se ponovno divi cijela Italija

Odličnu utakmicu odigrao je Marin Pongračić koji je držao poziciju desnog stopera u formaciji s tri iza i Leao ga niti jednom nije prošao. Ipak, zvijezda Milana pronašla je druge načine i s dva gola srušila 'viole'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025