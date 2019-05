Taekwondo repka najbolja do sada! Pao rekordni broj medalja

Hrvatska taekwondo reprezentacija srušila je rekord po broju medalja na svjetskom prvenstvu u Manchesteru. Posljednjeg dana natjecanja na pobjedničko postolje popeli su se Bruna Vuletić do 62 kilograma i Ivan Šapina do 87 kilograma. Fenomenalan rezultat na kraju prvenstva koje je moglo za Hrvatsku završiti i sa ogromnih sedam medalja da nije nedostajalo malo sreće u posljednjim sekundama borbi. Pored rekordne četvrte medalje Hrvatska je osvojila i prvu mušku medalju na svjetskim prvenstvima još od Filipa Grgića i naslova prvaka svijeta prije punih 12 godina u Pekingu dok je prije njih dvoje to za rukom pošlo još jedino Mićiju Kuzmanoviću.

Mladi 19-godišnji Ivan Šapina iz zagrebačkog Osvita pokazao je već u prvom kolu da je spreman za velike rezultate velikom pobjedom protiv reprezentativca Koreje Lee Seongija rezultatom 19:4. U drugom kolu je potvrdio odličnu formu slavljem protiv Ivana Trajkovića, branitelja brončanog odličja s posljednjeg svjetskog prvenstva i u tom trenutku su svi na tribinama počeli vjerovati da Hrvatska može do muške medalje nakon dugo godina čekanja. Četvrtfinalni sraz to je i potvrdio i donio veliko slavlje protiv Azerbajdžanca Azizova kojeg je premostio s konačnih 13:7. U polufinalu je Šapina bio blizu, zadnjih nekoliko sekundi pokušao stići Brazilčevu prednost 11:13, ali na kraju nije uspio te je Martin Soares otišao u borbu za zlato rezultatom 12:16.

- Zadovoljan sam broncom iako istovremeno svjestan da sam mogao više i da vrijedim više – rekao je Šapina.

- Brazilac nije bio bolji od mene nego je imao malo više sreće. Možda je bio agresivniji u klinču i to je nijansa koja je presudila borbu. Osjeća se mala žal što se nisam popeo na višu stepenicu pobjedničkog postolja, ali sam s druge strane ponosan što sam Hrvatskoj donio prvu mušku medalju nakon 12 godina čekanja i Filipa Grgića. Osjećam da pripadam svjetskom vrhu i da je ovo moj prvi uspjeh i prvi korak u mojoj karijeri. Jedva čekam nazvati oca i s njim podjeliti ovu radost jer je on taj koji me uvijek podržavao, forsirao i bio uz mene tokom karijere.

Mlada generacija Hrvatske ozbiljno je pokazala da želi dostići ljestvicu koju su im postavile sestre Zaninović, Martina Zubčić, Martina Sumić, Filip Grgić i ekipa...

- Dišemo kao jedno, osjećam ogromnu podršku ekipe i nema riječi kojima bih opisao koliko je fenomenalan osjećaj biti dio ove reprezentacije.

Nakon slavlja Ivana Šapine i osigurane treće medalje za Hrvatsku na SP nije bilo vremena za predah hrvatskim navijačima. Samo minutu kasnije svoju četvrtfinalnu borbu započela je 19-godišnja članica splitskog Marjana Bruna Vuletić u kategoriji do 62 kilograma. Bila je to nova drama, novo kidanje živaca slično onome koje su već prije priuštile Lena Stojković, Matea Jelić i Nikita Glasnović. Iako inače vrijedi ona izreka treća sreća čini se da je za splitski Marjan na ovom svjetskom prvenstvu bila četvrta sreća.

Bruna je nakon pobjeda protiv Finkinje Jasmin Manninen 16:1 i Moldavke Ane Chiuchitu 12:4 u borbi za odličje išla na Ruskinju Yuliu Zaitsevu. U borbi punoj preokreta Bruna je slavila udarcem u zadnjoj sekundi kojim je preokrenula rezultat s 11:12 na 12:13 te donijela Hrvatskoj rekordno četvrto odličje na jednom svjetskom prvenstvu.

U polufinalu je Brunu kao i Šapinu dočekala Brazilka Caroline Santos koja je prije toga pobjedila tri borbe prekidima zbog bodovne nadmoći sa ukupnih +60 bodova na svom kontu. Bruna je pokušala parirati raspoloženoj Brazilki, ali dalje od 8:10 nije uspjela te je na koncu izgubila 11:14 i ostala na brončanom odličju.

- Razočarana sam porazom i načinom na koji sam ušla u borbu. Cijelo vrijeme me je Brazilka napadala i diktirala svoj tempo, a ja se nisam na vrijeme snašla i kvalitetno odgovorila. Sigurno da mogu biti zadovoljna svojom prvom velikom seniorskom medaljom kojom sam nastavila u kontinuitetu osvajati odličja od kadetskog i juniorskog pa do seniorskog staža, ali želim više i bolje i znam da vrijedim više od ovog što sam večeras pokazala.

Iako joj je tek 19 godina Bruna je preuzela odgovornost i nije dopustila da je nesretni porazi klupskih i reprezentativnih kolegica u zadnjim sekundama borbi za medalju naprave teret na leđima.

- Nisam osjećala pritisak jer sam se u glavi tako posložila da ako budem osjećala pritisak neću ništa napravit. Učila sam iz njihovih greški i postavila si to kao motiv da se meni ne dogodi ista stvar kao njima. Sretna sam što sam Hrvatskoj donijela četvrtu medalju, što smo nastavili kontinuitet velikih rezultata na svjetskim i europskim prvenstvima. Prije odlaska u Manchester vjerovala sam da možemo puno, da vrijedimo puno i znala sam da doslovno svi imamo kvalitetu za otići do medalje. Uz malo sreće mogli smo napraviti i puno više od ovog jer smo reprezentacija puna kvalitetnih sportaša, super smo trenirali i super se pripremili za ovo. Nećemo sad biti nezadovoljni i nesretni s četiri bronce, ali uvijek može bolje i možda nas baš ta želja za pobjedama čini tako dobrim koletkivom.

Iako je osvojila svoje prvo svjetsko odličje sa samo 19 godina za Brunu nema odmora i slavlja.

- Neću slaviti večeras niti ići na party jer sutra ujutro već putujemo kući i čeka me novi trening. Pred nama je grand prix u Rimu već za dva tjedna i u vrhunskom sportu nema vremena za velika slavlja.

Možda je upravo takvo razmišljanje dovelo do toga da Bruna bez problema prebrodi prelazak iz mlađih uzrasta gdje je bila kadetska i juniorska prvakinja Europe u seniorske vode.

- Osjećam napredak u odnosu na prethodne godine, ova medalja mi je samo potvrda mog rada i truda, ali ponavljam, uvijek može bolje i trebam i dalje raditi. Moja kategorija inače je do 57 kilograma u kojoj je olimpijska kandidatkinja Nikita Glasnović i moja najveća borba bila je plasirat se na svjetsko prvenstvo u kategoriji do 62 kilograma što sam uspjela mjesec dana prije Manchestera pobjedom u Belgiji protiv svjetske i dvostruke europske prvakinje Irem Yaman. Bila sam smirena i staložena i tu sama sebi dokazala da vrijedim i da mogu. Taekwondo je toliko napredovao i otišao naprijed da se više ništa ne može znati unaprijed i da favorita nema nego da se u svakoj borbi protiv svakog protivnika treba ponovno dokazivati - rekla je Bruna Vuletić.

Iako će nakon prospavane noći Brunin trener Veljko Laura biti sretan, nakon polufinala nije bio zadovoljan prikazanim protiv Brazilke.

- Bruna se puno branila i nije nametnula svoj ritam borbe. Brazilka je bila agresivna i nije joj smjela dopustiti da ona dominira borbom. Nije se postavila kako treba i zbog toga je izgubila. Šteta jer je ovo polufinale bila prilika njene dosadašnje karijere da ode do kraja i osvoji naslov svjetske prvakinje – rekao je Veljko Laura.

Posljednjeg dana svjetskog prvenstva na tatami je izašao i Vedran Golec u teškoj kategoriji koji je krenuo izvrsno. U prvom kolu je slavio protiv Ukrajinca Shelesta 22:8 da bi u drugom kolu izgubio od fenomenalnog Kubanca Albe prekidom u trećoj rundi.

Glasnović prva Hrvatica u Komisiji

Za vrijeme svjetskog prvenstva trajao je izbor za komisiju sportaša od strane svjetske taekwondo federacije u kojem su među 11 nominiranih bile dvije Hrvatice, Lucija Zaninović i Nikita Glasnović. Koliko je jaka konkurencija dovoljno govori podatak da je među nomiranima bila i Kineskinja Wu Yingju, višestruka svjetska prvakinja, olimpijska pobjednica.

Nikiti je pripala ta čast predstavljati i braniti interese sportaša u mandatu sljedeće četiri godine. Ona je u prijevodu ušla u upravni odbor, najviše izvršno tijelo svjetske taekwondo federacije koje će odlučivati o svemu, od domaćinstava svjetskih i europskih prvenstava, grand prixea, izmjenama pravila...

Zasigurno je ovo najviša funkcija koju je imao bilo koji Hrvat u taekwondou.

- Puno mi znači ovaj izbor, puno znači svim taekwondo sportašima, a ne samo Hrvatskoj. Mi koji se aktivno borimo i natječemo sigurno najbolje osjećamo sve što ne valja i što eventualno treba promijeniti i ovo je super prilika da pokušam ukazati i izboriti se za nas sportaše - rekla je Nikita Glasnović.