Nakon Japana pušemo i na hladno, ali protiv Angole (18:00, RTL) ipak nećemo strahovati. Makar, kaže naš Marino Marić, sad je i ona opasna. Država u kojoj je ženski rukomet i dalje ispred muškog koji se diže, no uvjeti im standardno, kao uglavnom nikome ispod afričkog sjevera, ne daju da to ide tako brzo.

Peti se put prikazuju svijetu, najviše i dalje što su uspjeli, bilo je 20. mjesto 2005., no prije dvije godine čak su postali hit pobijedivši na otvaranju Katar, viceprvaka svijeta iz 2015. Gubili su zadnjih pola minute i u mirakuloznoj završnici s dva gola osjetili kako je to kratko biti i senzacija. Na kraju su dobili i Japan, Japan koji nam je napravio to što nam je napravio i što ćemo danas barem malo zaboraviti.

Kataru, uz novog izbornika i štih na klupi - Portugalca Nelsona Damiãa Catita umjesto Brazilca Felipea Cruza - nisu isto ponovli u Egiptu premda su bili sasvim korektni. Teže da sve to izgleda zabavnije i atraktivnije, kaže Nenad Šoštarić da su motorički i antropometrijski savršenstvo, a u tom savršenstvu mogućnostima nešto više od drugih odskače Rome Hebo, mozak ekipe i jedini koji igra u Europi, u bukureštanskom Dinamu s našim Antom Kuduzom.

- On se još uvijek privikava i na europski rukomet i na momčad. Individualac je, ima fintu, nešto poput Narcissea nekada. Cimne te desno, pa lijevo i opet prođe na svoju jaču desnu stranu. Može proći skoro svakoga, skočan je, a taj kad skoči, puca s trećeg kata. Sada mu se i otvorio prostor kod nas u klubu s obzirom da se ozlijedio Stefan Vujić - opisao nam je Osječanin, koji je ostao tek na širem našem popisu unatoč dobrim argumentima, svog angolskog suigrača koji je protiv Katara ostao na 0/4.

- Izvan terena jako je sramežljiv lik, mislim da u životu nisam vidio nekog sramežljivijeg. Neće se gurati, baš je onako šutljiv, ali jako drag.

Ali, dogodi se i njemu da se prepusti...

- Poslije utakmice otpleše one tradicionalne afričke plesove iz plemena. Samo, dokaz koliko je sramežljiv, uvijek kaže da ne snimamo pa nemamo snimku, haha. Je li itko probao s njim zaplesati? Jedan domaći Rumunj, ali nije išlo.

Njegovo prezime budi i neke asocijacije...

- Da, nametnuli smo Jakov Vranković, Vujić i ja, uz objašnjenje što znači, Hebo te led, hahaha.

Dosta o Hebu jer imaju i čovjeka zanimljive pojave i teškog prezimena na golu Giovanyja Muachissenguea, koji je namučio Katarane u prvom poluvremenu, zajedno s ljevakom Pestanom. Igramo prvi put, valjda možemo napisati da danas apaurini neće trebati...