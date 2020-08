'Taj gol je bio težak udarac, ali imali smo više snage i kvalitete'

Čestitke momčadi na zasluženom plasmanu u sljedeću rundu. Teška utakmica, Cluj je dobra momčad. Općenito u tome segmentu igre, imali su milijun centaršuteva...

<p>Nakon dugih 120 minuta i lutrije jedanaesteraca <strong>Dinamo</strong> se progurao u<strong> 3. pretkolo Lige prvaka</strong>. </p><p>Bio je to susret u kojem je Dinamo vodio dvaput, a i od 51. minute igrao s igračem manje nakon što je Catherine napravio penal i dobio crveni karton. Činilo se da se hrvatski prvak ipak izvukao, a onda je Hrvat Debeljuh u 93. minuti pogodio za 2-2 i produžetke. </p><p>- Čestitke momčadi na zasluženom plasmanu u sljedeću rundu. Teška utakmica, Cluj je dobra momčad. Općenito u tome segmentu igre, imali su milijun centaršuteva. Imaju jako agresivan skok i dobre skakače. Mi smo dobro odolijevali, nažalost isključenjem se doveli u tešku poziciju. Iako ni tada nisam sumnjao da nećemo doći u šansu utakmicu dobiti u regularnom dijelu poslije i u produžetku - rekao je nakon utakmice trener<strong> Zoran Mamić</strong>.</p><p>Dinamo je uspio preživjeti produžetke u kojima su čak mogli i do pobjede. Kastrati i Stojanović su promašili dobre šanse, a onda se otišlo u dramu jedanaesteraca. </p><p> - Vjerovao sam da ćemo naći prostora za naše brze igrače i bilo je prostora. Zabili smo drugi gol, mogli i treći... Primili gol u šokantnom vremenu nakon 90 minuta što je veliki psihološki udarac i emotivni. Podignuli smo ekipu. Vjerovali smo svi skupa da možemo izdržati tih 30 minuta i možda zabiti gol. Bili smo u situaciji da imamo poluprilike, nismo im dopustili šanse. Napadali su, ali bez šansi. U penalima možda malo više koncentracije i malo više snage kod nas. I kvalitete. Presretan sam što smo se plasirali u sljedeće kolo - rekao je Mamić. </p><p>Pobjeda je tu, ali previše pogrešaka je bilo u redovima Dinama. Dominik Livaković je prvo obranio penal, a onda i bio krivac za drugi gol. Isključenje francuskog stopera je poremetilo koncepciju igru pa je dolazilo do pogrešaka i propusta u zadnjoj liniji, a nakon jednog je Cluj i došao do 2-2. </p><p>Livaković je možda bio krivac kod prvog gola, ali čovjek je toliko puta spasio Dinamo da mu se ne može ništa prigovoriti. I naravno. Nakon penala u 51. minuti, jedan je obranio i u raspucavanju, a taj je bio užasno važan. Rumunji su imali meč loptu i priliku za pobjedu, ali Livi je još jednom postao heroj svog kluba...</p><p>I što sada? Nema previše odmora, Dinamo već za tjedan dana igra 3. pretkolo. A potencijalni protivnici su dobro poznati Molde, Midtjylland, Ferencvaroš, Omonia i Dinamo iz Bresta. </p>