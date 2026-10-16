TAJ IGRAČ ZASLUŽUJE VIŠE! Kad on igra, Dinamo pobjeđuje, a kad se gubi - ostaje na klupi!?

Stjepan Radeljić jedan je od velikih junaka Dinamove pobjede nad Anderlechtom. Stasiti branič ovoga je ljeta stigao u Maksimir, od početka sezone čeka svoju priliku za dokazivanje. Da, reprezentativac BiH odigrao je već osam utakmica ove sezone, ali praktički sve je minute odradio u tzv. lakšim utakmicama. I uvijek bi bio dobar, pokazao da zaslužuje svoje mjesto u Dinamu.

Pokretanje videa... VIDEO Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Vjerovali ili ne, Radeljić je u sedam dosadašnjih europskih utakmica (ne računajući Anderlecht) na terenu proveo tek jednu jedinu minutu!? Ušao u sudačkoj nadoknadi domaćeg dvoboja s Thunom. Točnije, u 119. minuti te utakmice. I to je bilo sve. U Švicarskoj je protiv Thuna ostao na klupi, tako je bilo i u oba dvoboja s Kauno Žalgirisom i Vikingom, pa i na početku ligaške faze Europske lige protiv Hapoel Beer Sheve.

Stasiti branič prigodu je dobivao u HNL-u, u prva četiri kola domaćeg prvenstva odigrao je maksimalnih 360 minuta. Dinamo je u tom periodu bio sjajan, upisao tri pobjede i remi u Puli. Na domaćoj je sceni jasnije još zaigrao protiv Lokomotive (3-2) i kup utakmicu protiv Bedema (4-0). I onda je, pomalo iznenađujuće, osvanuo u početnom sastavu protiv Anderlechta. I neka je...

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Scott McKenna je ove sezone imao dosta grešaka, velikih oscilacija, ali je u Kovačevićevim razmišljanjima uvijek bio ispred Radeljića. I koliko god Škot griješio, McKenna je bio "beton" u početnih 11. Sve do viroze i - Anderlechta. Radeljić je jučer upao na njegovu poziciju, odigrao prilično dojmljivu utakmicu, pokazao kako je za ovu momčad - pojačanje. Ozbiljno pojačanje.

Iskusni stoper "modrima" donosi žestinu, agresiju, ali i apsolutnu dominaciju u skoku. Radeljić je jak na lopti, zna razigrati iz zadnje linije, ako treba prizemnim rješenjima i probijati suparničke linije. I protiv Belgijaca je imao nekoliko sjajnih reakcija, pravovremenih uklizavanja, pred svojim je golom otklonio "milijun" opasnosti. Nikoga ne štedi, kad treba, ide i "u kost".

Zanimljiva je i njegova statistika otkako je došao u Dinamo. Radeljić je odigrao osam susreta, Dinamo u tom periodu upisao sedam pobjeda i remi (u Puli). Znači ima pobjednički mentalitet, donosi momčadi mirnoću i sve što joj treba. Zagrepčani su ove sezone bili (možda još jesu, vidjet ćemo u nedjelju) u velikoj krizi, gubilo se od Osijeka, Hajduka i Vikinga, "visjelo" protiv Thuna, mučilo u Švicarskoj i Norveškoj, ali..., Radeljić te utakmice nije igrao. Osim te jedne maksimirske minute kontra Thuna.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Veliko je pitanje i što sada slijedi BiH reprezentativcu. Hoće li ostati standardan u početnoj postavi ili će Kovačević opet prednost dati McKenni? Bez obzira na trenutačnu formu. Radeljić je dokazao ta je "taj", protiv Anderlechta sve uvjerio u svoje kvalitete. I da, u dosadašnjih osam utakmica (631 odigranu minutu), ima i dvije asistencije. Obje nakon kornera, što je također bitno.

Dinamova pobjeda nad Anderlechtom donijela je mnogo slavlja u svlačionicu hrvatskog prvaka, ali i poneku brigu za Kovačevića. Kako sada složiti momčad za Slaven Belupo, kako sljedeći tjedan za NEC. McKenna će se uskoro vratiti u puni trenažni proces, Dominguez se očito riješio "dječačkih bolesti" i igra sjajno, Radeljić je jučer bio sjajan, a Galešić nikako da dočeka priliku na stoperu. Slijedi li malo hlađenja i za McKennu? Sve je moguće...